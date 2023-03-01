ÎµÀ±ÎÃ¼ç±é¡Ø¥¹¥¿¥ó¥ÉUP¥¹¥¿¡¼¥È¡Ù¡¢ÇòÀÐÀ»¡õÂçÀ¾ÎéË§¤é¹ë²Ú¥²¥¹¥È¥¥ã¥¹¥È12Ì¾¤¬È¯É½
¡¡ÎµÀ±ÎÃ¤¬¼ç±é¤¹¤ë¥É¥é¥Þ¡Ø¥¹¥¿¥ó¥ÉUP¥¹¥¿¡¼¥È¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡¿Ëè½µ¿åÍË22»þ¡Ë¤ÎÂè7ÏÃ°Ê¹ß¤Î¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ¡¢ÇòÀÐÀ»¡¢ÂçÀ¾ÎéË§¡¢Ìð¼Æ½ÓÇî¡¢Á°ÀîÂÙÇ·¡¢º´Ìî»ËÏº¡¢´ä¾ëÞæ°ì¡¢ÂçÍ§¹¯Ê¿¡¢¤ä¤Ù¤¤ç¤¦¤¹¤±¡¢Ìø½ÓÂÀÏº¡¢À±Ìî¿¿Î¤¡¢ÅÄÆéÍü¡¹²Ö¡¢ÀîÅÄ¹¼ù¡Ê¥¬¥ì¥Ã¥¸¥»¡¼¥ë¡Ë¤Î12Ì¾¤Î½Ð±é¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ø¥¹¥¿¥ó¥ÉUP¥¹¥¿¡¼¥È¡Ù7ÏÃ¤è¤êÂçÀ¾ÎéË§¡õÇòÀÐÀ»¤Î¾ìÌÌ¼Ì¿¿
¡¡Ê¡ÅÄ½¨¤Ë¤è¤ëÆ±Ì¾Ì¡²è¤ò¼Â¼Ì²½¤·¤¿ËÜºî¤Ï¡¢¡Ö¡È»ñ»º¤Ï¿Í¤Ê¤ê¡É¡£»ñ»º¤ò¼êÊü¤¹Åê»ñ²È¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡ª¡×¤È¤¤¤¦ÍýÇ°¤ò»ý¤ÄÅê»ñ²ñ¼Ò¡Ö¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥ó¥Õ¥¡¥ó¥É¡×¤Î¼ÒÄ¹¡¦»°À±ÂçÍÛ¡ÊÎµÀ±¡Ë¤¬¡¢¼«¾Î¡È¿Í´ÖÅê»ñ²È¡É¤È¤·¤Æ¡¢»Å»ö¤Ç¤Î¼ºÇÔ¤äºÃÀÞ¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¿Í¡¢¾Íè¤ÎÌ´¤òÄü¤á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¿Í¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»ö¾ð¤òÊú¤¨¤¿¿Í¡¹¤È½Ð²ñ¤¤¡¢¡Ö¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¡Êµ¯¶È¡Ë¤·¤è¤¦¡ª¡×¤ÈÀ¼¤ò³Ý¤±¡¢ºÆ¤ÓÀ¸¤¤ë´õË¾¤ò¼è¤êÌá¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯¡È¿Í´ÖºÆÀ¸¥É¥é¥Þ¡É¡£
¡¡º£ÌëÊüÁ÷¤ÎÂè7ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢´ûÊó¤ÎÄÌ¤ê¡¢ÇòÀÐÀ»¤ÈÂçÀ¾ÎéË§¤Î¥²¥¹¥È½Ð±é¤Ë²Ã¤¨¡¢Ìð¼Æ½ÓÇî¤ÈÁ°ÀîÂÙÇ·¤â½Ð±é¡£
¡¡ÇòÀÐ¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢ÍÎ²Û»ÒÅ¹¡Ö¥¯¥ì¥è¥ó¡¦¥É¥¥¡¦¥¯¥ë¡¼¥ë¡×¤Î¼ÒÄ¹¡¦±ÊÌîÑÛ»Ò¡£ÑÛ»Ò¤Ï¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ç³«¤«¤ì¤¿¥¹¥¤¡¼¥Ä¥³¥ó¥¯¡¼¥ë¤ÎÀ¤³¦Âç²ñ¤ÇÆüËÜ¿Í½é¤ÎÍ¥¾¡¤È¤¤¤¦²÷µó¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¼ÂÎÏ¼Ô¤Ç¡¢»Â¿·¤ÊÈ¯ÁÛ¤Çºî¤é¤ì¤¿¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Î¿ô¡¹¤¬¼ã¤¤À¤Âå¤«¤é°µÅÝÅª¤Ê»Ù»ý¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¿·¿Êµ¤±Ô¤Î¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨¤À¡£°ìÊý¡¢ÂçÀ¾¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢ÑÛ»Ò¤Î»Ð¤ÇÂçÍÛ¤ÎÍÄ¤Ê¤¸¤ß¤Ç¤â¤¢¤ë¡¢ÁÏ¶È65Ç¯¤ÎÏ·ÊÞÍÎ²Û»ÒÅ¹¡Ö¤Ê¤¬¤ÎÀ½²Û¡×¤Î¼ÒÄ¹¡¦±ÊÌî³¨Èþ¡£
¡¡Éã¿Æ¤Î¸å¤ò·Ñ¤¤¤À³¨Èþ¤ÈÑÛ»Ò¤Ï¡¢3Ç¯Á°¤Þ¤Ç¤Ï¡Ö¤Ê¤¬¤ÎÀ½²Û¡×¤Ç¶¦¤ËÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¾¦ÉÊ³«È¯Éô¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÑÛ»Ò¤¬½Ð¤·¤¿¿·À½ÉÊ¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò½ä¤Ã¤Æ¤±¤ó¤«¤Ë¤Ê¤ê¡¢Ãç¤¿¤¬¤¤¤¹¤ë¡£¤½¤Î¸å¡¢ÑÛ»Ò¤Ï¡Ö¤Ê¤¬¤ÎÀ½²Û¡×¤ò¼¤áÆÈÎ©¤·¡¢¸½ºß¤Ï¥Ñ¥ê¤Ë2¹æÅ¹¤ò½Ð¤¹¤¿¤á¤ËÂçÍÛ¤«¤é½Ð»ñ¤ò¼õ¤±¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢ÑÛ»Ò¤ÎÅ¹¤òË¬¤ì¤ë²ø¤·¤¤µÒ¡¦ÁÒ±Û½¡Ìò¤ÇÌð¼Æ½ÓÇî¡¢Çä¤ê¾å¤²¤¬Äã²¼¤·ÂçÉý¤ÎÀÖ»ú¤ÇºÆ·ú¤Ë¶ìÀï¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¤Ê¤¬¤ÎÀ½²Û¡×¤ËÇã¼ý¤ò»ý¤Á¤«¤±¤ë¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼´ë¶È¤ÎÌò°÷¡¦¹¾¸¶Þ«´õÌò¤ÇÁ°ÀîÂÙÇ·¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢Âè7ÏÃ¤Ï¡¢¸¶ºî¤Ç¤ÏÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥É¥é¥Þ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¸¶ºî¼Ô¤ÎÊ¡ÅÄ½¨¡¢´Æ½¤¤Î¾åÌî¹ë¤ÈÀ©ºî¥Á¡¼¥à¤Ç³«È¯¤·¤¿¿·¤¿¤ÊÊª¸ì¤À¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÂçÍÛ¤Î·»¡¦Âç³¤¡Ê¾®Àô¹§ÂÀÏº¡Ë¤ä½ÇÉã¤ÎµÁÃÎ¡ÊÈ¿Ä®Î´»Ë¡Ë¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢»°À±°ìÂ²¤òÃæ¿´¤ËÊª¸ì¤Ï°ìµ¤¤Ë¶ÛÄ¥´¶¤ò¤Ï¤é¤ó¤ÀÅ¸³«¤Ø¤ÈÆ°¤½Ð¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢Âè8ÏÃ¤«¤éºÇ½ªÏÃ¡ÊÂè11ÏÃ¡Ë¤Þ¤Ç¤Î¸åÈ¾¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ¡¢Âç´ë¶È¡Ö»°¥ÄÀ±½Å¹©¡×¤Î¼ÒÄ¹¼¼Ä¹¡¦¹âÅç¿ðµ®¡Ê¸Í¼¡½Å¹¬¡Ë¤ÎÁ°¿¦¤Î¾å»Ê¡¦¹ì¾´Ìò¤Ëº´Ìî»ËÏº¡¢»°¥ÄÀ±¥°¥ë¡¼¥×¡Ö»°¥ÄÀ±¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¡×¤ÎÉû¼ÒÄ¹¡¦¼ÄÅÄÇî¹¯Ìò¤Ë´ä¾ëÞæ°ì¡¢Âç³¤¤ÈÂçÍÛ¤ÎÉã¤Ç¤¢¤êÂç³¤¤¬½¢Ç¤¤¹¤ëÁ°¤Î¡Ö»°¥ÄÀ±½Å¹©¡×¼ÒÄ¹¡¦»°À±¶©Ë®¤òÂçÍ§¹¯Ê¿¤¬±é¤¸¤ë¡£
¡¡¤½¤ÎÂ¾¡¢ÂçÍÛ¤Î¸Å¤¯¤«¤é¤ÎÍ§¿Í¤Ç¡¢¥Ð¥¤¥¯²°¤ÇÆ¯¤¯ÂçÌÚÂç¸ãÌò¤Ë¤ä¤Ù¤¤ç¤¦¤¹¤±¡¢ÂçÍÛ¤¬»²²Ã¤·¤¿¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼¥µ¥ß¥Ã¥È¤Ç½Ð²ñ¤¦Åìµþ±ÑÌÀÂç³Ø¤Î½Ú¶µ¼ø¡¦²ÏÌî¹¬Ìò¤ËÀ±Ìî¿¿Î¤¡¢²ÏÌî¤Î¤â¤È¤ÇÆ°Êª¤ÎÌÄ¤À¼¤Î¼þÇÈ¿ô¤Î°ã¤¤¤ä²»ÇÈ¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸¦µæ¤¹¤ëÂç³ØÀ¸¡¦»°¾å¼î½ïÌò¤òÅÄÆéÍü¡¹²Ö¡¢²ÏÌî¤È»°¾å¤Î¸¦µæ¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤ÄÈ¬¿À·½¸ã¤òÌø½ÓÂÀÏº¤¬±é¤¸¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥¬¥ì¥Ã¥¸¥»¡¼¥ë¤ÎÀîÅÄ¹¼ù¤Ï¡¢Âç³¤¤äµÁÃÎ¤é¤¬½ÐÀÊ¤¹¤ë»°¥ÄÀ±½Å¹©¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ë»²²Ã¤¹¤ëµ¼ÔÌò¤È¤·¤Æ½Ð±é¤¹¤ë¡£
¡¡¥É¥é¥Þ¡Ø¥¹¥¿¥ó¥ÉUP¥¹¥¿¡¼¥È¡Ù¤Ï¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤Ë¤ÆËè½µ¿åÍË22»þÊüÁ÷¡£
¡ã¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¡ä
¢£ÇòÀÐÀ»¡ÊÂè7ÏÃ¥²¥¹¥È¡Ë
¹ë²Ú¤Ê½Ð±é¼Ô¤ÎÊý¡¹¤ÎÃæ¡¢¤ªÀ¼¤¬¤±Äº¤±¤¿¤³¤È¤ò¤¢¤ê¤¬¤¿¤¯»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢½Ï¹Í¤·¤Æºî¤Ã¤Æ²¼¤µ¤Ã¤¿ÂæËÜ¤À¤Ã¤¿¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä±é¤¸¤ëÑÛ»Ò¤¬ÂçÍÛ¤µ¤ó¤ò»Ï¤á¤È¤¹¤ë³§¤µ¤ó¤È¤É¤¦¤¤¤Ã¤¿·Á¤Ç´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¤·¤¿¡£ÑÛ»Ò¤Ï¼«Ê¬¤Îºî¤ë¥¹¥¤¡¼¥Ä¤ËÂÐ¤·¤Æ¾ï¤Ë¾ðÇ®¤È¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ï¤¦¤Þ¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤±¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤ËÉÔ°Â¤ä¾Ç¤ê¤âÊú¤¨¤Æ¤¤¤ëÌòÊÁ¤Ç¤¹¡£°ì¸«¡¢¤Þ¤ï¤ê¤Ë¤Ï¶¯¤¯¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¤±¤ì¤É¡¢¼Â¤Ï¥Ê¥¤¡¼¥Ö¤Ê½÷À¤Ê¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Ãç¤¿¤¬¤¤¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿»ÐËå´Ø·¸¤È¡¢¤½¤³¤ËÂçÍÛ¤µ¤ó¤¬¤É¤ó¤Ê¼ê¤òº¹¤·¿¤Ù¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤«¡£¸¶ºî¤Ë¤ÏÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿·¤·¤¤¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÀ§Èó¡¢³§ÍÍ¤Ë³Ú¤·¤ó¤ÇÄº¤±¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ÂçÀ¾ÎéË§¡ÊÂè7ÏÃ¥²¥¹¥È¡Ë
¤è¤êÎÉ¤¤·Ê¿§¤ò¸«¤è¤¦¤ÈÊ³Æ®¤¹¤ë¿Í¡¹¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢Á°¸þ¤¤ÊÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¤Ë½Ð±é¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¤È¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤Ï¡¢65Ç¯Â³¤¯¡È¤Ê¤¬¤ÎÀ½²Û¡É¤òÀèÂå¤¿¤Á¤«¤é°ú¤·Ñ¤¤¤À¼ÒÄ¹¡¦³¨Èþ¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼é¤ë¤â¤Î¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ëÎ©¾ì¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·»þÂå¤Ï°Ü¤êÊÑ¤ï¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¡¢²ñ¼Ò¤â¤³¤ì¤Þ¤ÇÄÌ¤ê¤Ç¤Ï¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¤Þ¤»¤ó¡£ÍÎ²Û»ÒÅ¹¤Ë¸Â¤é¤ºÏ·ÊÞ´ë¶È¤µ¤ó¤¬ÅÁÅý¤ò¼é¤ê¸Å¤¯¤«¤é¤Î¤ªµÒÍÍ¤ËËþÂ¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤Î¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¿·µ¬¤Î¤ªµÒÍÍ¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï´ÊÃ±¤Ê¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ëå¤ÎÑÛ»Ò¤È¤Ï»Å»ö¾å¤Ç¤ÎÊý¸þÀ¤Î°ã¤¤¤«¤éµ÷Î¥¤¬¤Ç¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢»Å»ö¤Ï»Å»ö¤È¤·¤Æ³ä¤êÀÚ¤Ã¤Æ¡¢¤¿¤À¤¿¤ÀËå¤ò¿´ÇÛ¤·¤¿¤ê¡¢Í×½êÍ×½ê¤Ç¡È»ÐËå¡É¤È¤¤¤¦¶õµ¤´¶¤ò¾ú¤·½Ð¤»¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¼è¤êÁÈ¤Þ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÂçÍÛ¤µ¤ó¤ÎÎÏ¤ò¤ª¼Ú¤ê¤·¤ÆÍÎ²Û»ÒÅ¹¤ÎÉü³è¤Ë¸þ¤±¤Æ´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡£ÂçÍÛ¤µ¤ó¤Î»þ¤Ë¤Ï¶¯°ú¤Ë»×¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¾ðÇ®Åª¤Ê¹ÔÆ°ÎÏ¤¬¤Ê¤±¤ì¤ÐÆ°¤½Ð¤»¤Ê¤¤¿Í¤â¤¤¤ë¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¸«¤ÆÄº¤±¤¿¤é¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
¢£¼íÌîÍºÂÀ¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓÊÔÀ®Éô¡Ë¸åÈ¾¤Ï¤Ä¤¤¤Ë¡¢»°¥ÄÀ±½Å¹©VSÂçÍÛÎ¨¤¤¤ë¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥ó¥Õ¥¡¥ó¥É¤ÎÂÐÎ©¤¬³èÈ¯²½¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¾×·âÅ¸³«¤ÎÏ¢Â³¤Ç¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÂÐ·è¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡©¡¡¤É¤¦¤¤¤¦·ëËö¤ò·Þ¤¨¤ë¤Î¤«¡©¡¡¤´´üÂÔÄº¤±¤¿¤é¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¸åÈ¾Àï¤òºÌ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÄ¶¹ë²ÚÇÐÍ¥¿Ø¤Î³§ÍÍ¤Ë¤´½Ð±é¤·¤ÆÄº¤±¤Æ¿¼¤¯´¶¼Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤¹¤´¤¤¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¤´½Ð±é¤·¤Æ²¼¤µ¤ê¡¢1ÉÃ¤¿¤ê¤È¤â¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤Ç»¤¯¤ÆÇ®¤¯¤Æ²è¤¬¶¯¤¤¥·¡¼¥ó¤Ð¤«¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¡¡¤Þ¤¿¡¢º£ÌëÊüÁ÷¤ÎÂè7ÏÃ¤Ï¡¢¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤òºî¤ë¤Î¤ËºÇ¤â¶ìÎ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤«¤Ê¤«¡¢¤¦¤Þ¤¯ºî¤ì¤Ê¤¤Ãæ¤Ç¡¢¸¶ºî¤ÎÊ¡ÅÄÀèÀ¸¡¢´Æ½¤¤Î¾åÌî¤µ¤ó¤È¤âÁêÃÌ¤ò¤µ¤»¤ÆÄº¤¡¢¤«¤Ê¤êÂç¤¤Ê¹½À®¤ä¥¢¥¤¥Ç¥¢¤òÄº¤¡¢¡È¸¶ºîÌ¤¼ýÏ¿¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¡É¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡È¤Þ¤µ¤«¡ª¡É¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ä¡¢ÂçÍÛ¤ÈÂç³¤¤ËÄÌ¤º¤ë»ÐËå´Ø·¸¤Îµã¤±¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¡¢¤½¤·¤ÆºÇ¸å¤Ë¤â¡È¤¢¤ë¶Ã¤¡É¤¬£±¤Ä±£¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢À§Èó¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç¤´Í÷Äº¤±¤¿¤é¹¬¤¤¤Ç¤¹¡ª