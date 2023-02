ジョン・ハムが『MAD MEN』共演者と婚約！「新しい形の幸せを定義する可能性が出てきた」

1960年代の広告業界を舞台にした『MAD MEN マッドメン』で主人公ドン・ドレイパーを演じてブレイクしたジョン・ハムが同作の元共演者と婚約したと、米Entertainment Weeklyなど複数のメディアが報じている。

ジョンの気になるお相手は、米AMCで2015年に放送されたファイナルとなるシーズン7の最終話である第14話「歩むべき道」に出演していた17歳下のアンナ・オセオラ。アンナはシリーズフィナーレでジョン演じるドンが安心する受付嬢クレメンタインを演じたが、二人が恋愛関係になったのは2020年になってからで、米Peopleによればおよそ3年の交際を経て婚約したという。

アンナは、2022年の犯罪コメディ映画『フレッチ/死体のいる迷路』でもジョンと共演。2人は昨年、アカデミー賞のアフターパーティーでカップルとしてのレッドカーペットデビューを果たしていた。

Jon Hamm is engaged to 'Mad Men' costar Anna Osceola after two years of dating. https://t.co/qvqnhc4hQY

- Entertainment Weekly (@EW) February 28, 2023