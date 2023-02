2月24〜26日の全国映画動員ランキングが興行通信社より発表され、公開13週目を迎えた映画『THE FIRST SLAM DUNK』が、週末金土日動員21万2000人、興収3億1100万円をあげ、5週ぶりに首位の座に返り咲いた。累計では動員774万人、興収112億円を突破している。

2位は、公開4週目を迎えた『ワールドツアー上映「鬼滅の刃」上弦集結、そして刀鍛冶の里へ』が、週末金土日動員21万1000人、興収3億1300万円を記録しランクイン。累計では動員226万人、興収31億円を突破した。2月25日からMX4D/4DXでの上映が始まり、第2弾入場者特典「テレビアニメ『遊郭編』名場面・35mmフィルムコマ(全100種)」の配布も開始され、さらに数字を伸ばしそうだ。

3位は、お風呂を舞台にした群像劇『湯道』が、初週金土日動員10万人、興収1億3300万円をあげ初登場。初日となった23日からの4日間では動員15万人、興収2億円目前という数字だった。

既存作品では公開4週目を迎えた『BTS:Yet To Come in Cinemas』が先週の7位から2ランクアップの5位に、公開16週目というロングランになっている『すずめの戸締まり』は7位に。累計では動員1048万人、興収139億円を突破し、歴代興収ランキングでは15位になっている。

公開5週目を迎えた『レジェンド&バタフライ』は8位に、先週公開した『BLUE GIANT』は9位に、公開19週目を迎えた『RRR』は再び圏外から10位にランクイン。

2月24〜2月26日の全国映画動員ランキングは、以下の通り。

第1位:『THE FIRST SLAM DUNK』第2位:『ワールドツアー上映「鬼滅の刃」上弦集結、そして刀鍛冶の里へ』第3位:『湯道』第4位:『シャイロックの子供たち』第5位:『BTS:Yet To Come in Cinemas』第6位:『アントマン&ワスプ:クアントマニア』第7位:『すずめの戸締まり』第8位:『レジェンド&バタフライ』第9位:『BLUE GIANT』第10位:『RRR』