3月から！『ONE PIECE FILM RED』『おそ松さん』『チェリまほ』などアマプラで見放題＆独占配信
Amazon Prime Video の見放題SVODサービスの3月ラインナップが発表され、『ONE PIECE FILM RED』『映画 おそ松さん』、Amazon Originalドラマ「エンジェルフライト 国際霊柩送還士」などが配信されることがわかった。
邦画は、『映画 おそ松さん』（3月1日より見放題独占配信）、『チェリまほ THE MOVIE 〜30歳まで童貞だと魔法使いになれるらしい〜』（3月9日より見放題独占配信）、『ONE PIECE FILM RED』（3月8日より独占配信）。洋画は『ミニオンズ フィーバー』（3月23日より見放題独占配信）など。
テレビドラマ（国内）は、米倉涼子主演のAmazon Originalドラマ「エンジェルフライト 国際霊柩送還士」が3月17日より独占配信される。佐々涼子の第10回開高健ノンフィクション賞受賞作「エンジェルフライト 国際霊柩送還士」を原作に、『コンフィデンスマンJP』シリーズや大河ドラマ「どうする家康」などの古沢良太が脚本を務める。国境を越えて遺体を遺族の元へ送り届ける国際霊柩送還士の姿を描いたヒューマンドラマ。
そのほか、『ハニーレモンソーダ』（3月1日から見放題配信）、日韓同時配信の韓国ドラマ「コッソンビ熱愛史」（3月20日から独占配信）なども登場する。（今井優）