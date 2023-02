2月24日から26日までの週末映画動員ランキングが興行通信社より発表され、アニメーション映画『THE FIRST SLAM DUNK』が、5週ぶりにランキング1位に返り咲いた。

バスケットボールに青春をささげる高校生たちの人間的成長を描いた、井上雄彦の人気コミックを映画化した本作は、2022年12月3日に公開され、8週連続首位となるなど大ヒット。前週(2月17日〜19日)の4位からランクアップし、再び1位に。国内興行収入112億円、観客動員数774万人を突破した。

2位は先週と同じく『ワールドツアー上映「鬼滅の刃」上弦集結、そして刀鍛冶の里へ』で、累計での動員数226万人、興収31億円を超えるヒットを記録。3位は生田斗真主演の『湯道』が初登場でランクイン。初日からの4日間では、動員数15万人、興収2億円間近となっている。

また、インド映画『RRR』が10位とランキングに再浮上。公開から19週目と超ロングランヒットを続けている。

今週は、スティーヴン・スピルバーグ監督の『フェイブルマンズ』、賞レースを賑わせている『エブリシング・エブリウェア・オール・アット・ワンス』、なにわ男子・高橋恭平主演の『なのに、千輝くんが甘すぎる。』、「ドラえもん」の劇場版アニメ『映画ドラえもん のび太と空の理想郷(ユートピア)』、スティーブン・ソダーバーグ監督『マジック・マイク ラストダンス』などが公開される。(編集部・梅山富美子)

【2023年2月24日〜2月26日の全国映画動員ランキングトップ10(興行通信社調べ)】※()内は先週の順位

1(4)『THE FIRST SLAM DUNK』:13週目

2(2)『ワールドツアー上映「鬼滅の刃」上弦集結、そして刀鍛冶の里へ』:4週目

3(初)『湯道』:1週目

4(3)『シャイロックの子供たち』 :2週目

5(7)『BTS: Yet To Come in Cinemas』:4週目

6(1)『アントマン&ワスプ:クアントマニア』:2週目

7(9)『すずめの戸締まり』:16週目

8(6)『レジェンド&バタフライ』:5週目

9(8)『BLUE GIANT』:2週目

10(11)『RRR』:19週目