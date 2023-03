このほど南アフリカの浜辺で、17頭のサメの死骸が発見された。サメはいずれも腹部が噛みちぎられており、付近に生息する2頭のシャチに襲われたという。英ニュースメディア『The Sun』などが伝えている。

【この記事の動画を見る】

南アフリカの西ケープ州ハンスバーイを拠点とし、ホエールウォッチングなどのマリンツアーを提供する「Dyer Island Cruises」が今月23日、Facebookにサメの死骸の写真を投稿したところ多くの関心を集めた。同州パーリー・ビーチの浜辺に17頭のサメの死骸が打ち上げられていたという。

しかもサメは腹部を食いちぎられたような跡があり、肝臓が奪われていた。実はこの付近の海域には“ポート(Port)”と“スターボード(Starboard)”と呼ばれる2頭のシャチが生息しており、度々サメを襲ってきたそうだ。

今回発見された17頭のサメの死骸も2頭の仕業と考えられている。地元で海洋環境の保全と研究に取り組む環境保護団体「マリン・ダイナミクス・アカデミー(Marine Dynamics Academy)」の海洋生物学者ラルフ・ワトソン氏(Ralph Watson)によると、サメの死骸が発見される1週間ほど前に、ポートとスターボードが沖合の狭い範囲を2時間ほどかけて繰り返し潜水していたという。

研究チームが17頭のうち11頭を回収して解剖したところ、サメは体長1.6〜2.3メートルで、全てメスのエビスザメだったそうだ。同団体の研究員であるアリソン・タウナー氏(Alison Towner)によると、シャチがサメを襲う理由として「脂質が豊富で栄養価の高いサメの肝臓が狙い」という。また同氏は今回のサメの死骸についてこのように述べている。

「シャチが一度にサメを殺した数は、この付近ではこれまでで最多でした。もしかしたら浜辺に打ち上げられず、流されてしまった死骸もあったのかもしれません。」

ちなみに英ニュースメディア『LADbible』によると、サメを襲ったポートとスターボードはいずれもオスで年齢は20歳前後とのことだ。またシャークダイビングなどのツアーを提供する「マリン・ダイナミクス社(Marine Dynamics)」では、地元の人たちに向けて「座礁したサメを見かけた際には同社に報告してください」と呼びかけている。

