『NCIS』マイケル・ウェザリー、復帰の噂を煽る!?過去の舞台裏画像をSNSに投稿

米CBSの看板犯罪捜査ドラマ『NCIS 〜ネイビー犯罪捜査班』にてシーズン13までアンソニー・“トニー”・ディノッゾ役を演じたマイケル・ウェザリーが、シリーズ復帰の噂を煽るかのように、SNSに過去の舞台裏画像を投稿している。



ここ最近、『NCIS』フランチャイズでキャラクター主導の新スピンオフが製作されるのではないかと囁かれており、トニーとジヴァ・ダヴィード(コート・デ・パブロ)を主役にしたスピンオフを望む声がファンの間で高まっている。

“And that’s the story about how I ended up wearing this tie!” (⁦@EmilyWickersham⁩ and ⁦@SeanHMurray⁩ patiently enduring one more in the endless babblefest) pic.twitter.com/gqd5DpNyu2

- Michael Weatherly (@M_Weatherly) February 21, 2023