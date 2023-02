2月24日(金)からタイドラマ『MAMA GOGO』と『Cupid's Last Wish』が、動画配信サービスU-NEXTにて独占配信が開始された。

『MAMA GOGO』は、かつて人気歌手だったアニーがホストクラブを舞台に、友情、恋、宿敵との対決を繰り広げるコメディドラマ。落ちぶれて借金に苦しむアニーは、ひょんなことから潰れかかったホストクラブを相続することに。借金を返済するため、イケメンでユーモアあふれるホストたちと共に奮闘しますが、アニーに恨みを持つ歌手時代の相方、ティナが立ちはだかる。

『Baker Boys』や『Friend Zone』で主演を務めたリーが悪徳金融業のボスを演じるほか、『Cupid's Last Wish』や『A Tale of Thousand Stars』出演のアース、『3 Will Be Free』のジョスがホスト役として披露するセクシーなダンスは必見。個性豊かな登場キャラクターたちが繰り広げるサクセスストーリーを楽しめる。

『Cupid's Last Wish』 (C)GMM TV Co., Ltd., All rights reserved

『Cupid's Last Wish』は、事故をきっかけに妹の体と入れ替わってしまった主人公が、元の体に戻るため聖水を求めて各地の寺院を巡るファンタジーロマンス。妹と体が入れ替わってしまう兄ウィン役としてミックス、ウィンと仲違いしながらも寺院巡りを共にする友人コン役としてアースが出演し、親友同士の恋物語が描かれる。『A Tale of Thousand Stars』でカップルを演じ人気を博したアースとミックスの共演となる。