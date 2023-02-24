『ピーターラビット2』地上波初放送 声の出演に千葉雄大、哀川翔、カジサックら
3月24日放送の日本テレビ系『金曜ロードショー』（毎週金曜 後9：00）は、実写版『ピーターラビット』シリーズの第2作『ピーターラビット2／バーナバスの誘惑』（2021年公開）を本編ノーカットで地上波初放送する。
【写真】ピーターが蹴りを入れる！『ピーターラビット2』場面写真
世界で一番愛されるウサギを主人公にした、ビアトリクス・ポター原作の絵本「ピーターラビット」。シリーズ累計発行部数全世界2億5000万部を超え、2018年に初めてハリウッドで実写映画化されるとリアルで“モフモフ”なウサギたちのかわいさが話題となり、全世界興行収入が約386億円を超える大ヒットとなった。
3年ぶりとなった続編では、ピーターが今度は“モフワル”（!?）になって帰ってくる。生まれ育った湖水地方を離れ、都会へとやってきピーターが、そこで出会った地下組織を率いるバーナバスとともに思いがけず悪事を働くという、ちょっとハラハラする“危ない”ストーリー。
ピーターの声は前作から引き続き千葉雄大。ピーターの亡き父の親友だったと称する都会のウサギ、バーナバスの声を哀川翔、バーナバスの子分のネズミ“ヒゲのサムエル”をYouTuberのカジサック（梶原雄太／キングコング）が演じる。
監督は、前作に引き続き『ANNIE/アニー』などのウィル・グラック、脚本は、ウィル・グラックに加え、マーベル・スタジオ作品『エターナルズ』で共同脚本を務めたパトリック・バーリーが新しく参加している。（C）2021 Columbia Pictures Industries, Inc., 2.0 Entertainment Borrower, LLC and MRC II Distribution Company L.P. All Rights Reserved.