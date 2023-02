『NCIS』シーズン21へ更新！『CSI』『NCIS：ハワイ』などCBSがまとめて更新を発表

世界で最も成功した⼤⼈気のTV シリーズの一つ『NCIS 〜ネイビー犯罪捜査班』をはじめとする人気シリーズを放送する米CBSが9作品タイトルの更新をまとめて発表した。米Deadlineが報じている。

・『NCIS 〜ネイビー犯罪捜査班』シーズン21へ

・『NCIS:ハワイ』シーズン3へ

・『CSI:ベガス』シーズン3へ

・『60 Minutes(原題)』シーズン56へ

・『Survivor(原題)』シーズン45へ

・『The Amazing Race(原題)』シーズン35へ

・『Tough as Nails(原題)』シーズン5へ

・『Lingo(原題)』シーズン2へ

・『48 Hours(原題)』シーズン35へ

