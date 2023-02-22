£Î£È£Ë¡ÖÂç±ü¡×¥·¡¼¥º¥ó£²¡¢À©ºî·èÄê¡ª£²£°£²£³Ç¯½©¤ËÊüÁ÷¤Ø¡¡ËëËö¡¦ÂçÀ¯Êô´Ô¤Þ¤Ç¤ÎÌó£±£°£°Ç¯¤ò½é¤Î±ÇÁü²½
¹¾¸Í»þÂå¤ÎÃË½÷µÕÅ¾¤ÎÀ¤³¦¤òÉÁ¤¯£Î£È£Ë¥É¥é¥Þ¡ÖÂç±ü¡×¡Ê²ÐÍË¸å£±£°¡¦£°¡Ë¤Î¥·¡¼¥º¥ó£²¤ÎÀ©ºî¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬£²£±Æü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡££²£°£²£³Ç¯½©¤ËÊüÁ÷¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£µÓËÜ¤Ï°ú¤Â³¤¡Ö¤´¤Á¤½¤¦¤µ¤ó¡×¤Ê¤É¤ò¼ê¤¬¤±¤¿¿¹²¼²Â»Ò»á¤¬Ã´Åö¡£¼çÍ×¥¥ã¥¹¥È¤Ïº£½Õ¤«¤é½ç¼¡¡¢È¯É½¤µ¤ì¤ë¡£
¥É¥é¥Þ¤Ç¤Ï£³Âå¾·³¡¦²È¸÷¤òËÙÅÄ¿¿Í³¡¢£µÂå¾·³¡¦¹ËµÈ¤òÃçÎ¤°Í¼Ó¡¢£¸Âå¾·³¡¦µÈ½¡¤òÉÚ±Ê°¦¤¬±é¤¸¡¢Âç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¥·¡¼¥º¥ó£±¤ÏÂè£±£°ÏÃ¤Þ¤ÇÊüÁ÷¡£»Ä¤ê£³ÏÃ¤ÇµÈ½¡ÊÔ¡ÊÉÚ±Ê°¦¡Ë¤òÉÁ¤¡¢¥·¡¼¥º¥ó£²¤Ç¤Ï¡Ö°åÎÅÊÔ¡×¡ÖËëËöÊÔ¡×¤È¤·¤Æ£±£°Âå¾·³¡¦²È¼£¤«¤éÂçÀ¯Êô´Ô¤Þ¤Ç¤ÎÌó£±£°£°Ç¯´Ö¤òÉÁ¤¯¡£¸¶ºî¤ÏÌ¡²è²È¡¢¤è¤·¤Ê¤¬¤Õ¤ß»á¤ÎÆ±Ì¾¥³¥ß¥Ã¥¯¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç±Ç²è¤äÌ±Êü¥É¥é¥Þ¤Ê¤É¤Ç·×£³ÅÙ±ÇÁü²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¤¬¡¢ÂçÀ¯Êô´Ô¤Þ¤Ç¤òÉÁ¤¯¤Î¤Ï½é¤È¤Ê¤ë¡£
¥·¡¼¥º¥ó£²¤Ç¤ÏµÈ½¡¡ÊÉÚ±Ê°¦¡Ë¤Î°ä»Ö¤ò·Ñ¤¤¤À¼ã¤°å»Õ¤¿¤Á¤¬¡ÖÀÖÌÌá×áì¡×ËÐÌÇ¤Ë¸þ¤±¤ÆÎ©¤Á¾å¤¬¤ë¤½¤Î¸å¤ÎÊª¸ì¤«¤é¡¢½÷¾·³¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿ËëÉÜ¤Î¿Í¡¹¤¬à¹¾¸Í¾ëÌµ·ì³«¾ëá¤Î¤¿¤á¤ËËÛÁö¤·¤¿ËëËö¡¦ÂçÀ¯Êô´Ô¤ÎÊª¸ì¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¡£
ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë³Æ¾·³¤È¼ç¤Ê¤¢¤é¤¹¤¸¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡ú£±£°Âå²È¼£¡¡Ï·Ãæ¤È¤Ê¤Ã¤¿ÅÄ¾Â°Õ¼¡¤ÏµÈ½¡¤Î°ä»Ö¤ò·Ñ¤®¡¢Âç±ü¤ËÍöÊý°å¤ò½¸¤á¤ÆÀÖÌÌá×áì¤Î¼£ÎÅË¡³«È¯¤ò¿Ê¤á¤ë¡£Ãæ¿´¤È¤Ê¤ëÍöÊý°å¤ÎÀÄ¾Â¡¢Ê¿²ì¸»Æâ¤Î½õ¤±¤âÆÀ¤Æ¿ÍÅ÷¤ËÀ®¸ù¤¹¤ë¤¬¡¦¡¦¡¦
¡ú£±£±Âå²ÈÀÆ¡¡ÃË¾·³¤È¤·¤Æ½¢Ç¤¤·¤¿²ÈÀÆ¤À¤¬¡¢À¯¼£¤Ë¸ý¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤Ïµö¤µ¤ì¤º¡¢¼Â¸¢¤ÏÊì¡¦¼£ºÑ¤¬°®¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¼£ºÑ¤Ï²ÈÀÆ¤Ë»Òºî¤ê¤ò¶¯À©¤· ¡¢¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢À¸¤Þ¤ì¤¿»Ò¤é¤òÂà¶þ¤·¤Î¤®¤Ë°Å»¦¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢²ÈÀÆ¤Ï¼£ºÑ¤Ë±£¤ì¤Æ¹õÌÚ¤é¤ËÀÜ¿¨¤·¡¢¶ËÈëÎ¢¤ËÀÖÌÌá×áì¸¦µæ¤òºÆ³«¤µ¤»¤ë¡£
¡ú£±£³Âå²ÈÄê¡¡£±£¸£µ£³Ç¯¤Ë¹õÁ¥¤¬Íè¹Ò¤¹¤ë¤È¹¾¸Í¤ÏÂçÁûÆ°¤È¤Ê¤ê¡¢£±£²Âå¡¦²È·Ä¤ÏµÞ»à¡£²ÈÄê¤¬£±£³Âå¾·³¤È¤Ê¤ë¡£²ÈÄê¤ÏÏ·Ãæ¡¦°¤ÉôÀµ¹°¤ÈÁí¼èÄù¤ÎÂí»³¤È¤È¤â¤Ë³«¹ñ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢²ÈÄê¤Ï¤Î¤Á¤ÎÅ·àø±¡¡¦ÅçÄÅ°ýÆÆ¤òÉ×¤Ë·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ä
¡ú£±£´Âå²ÈÌÐ¡¡£±£´ºÐ¤Ç½÷¾·³¤ÎºÂ¤Ë¤Ä¤¤¤¿²ÈÌÐ¤¬µþ¤«¤é·Þ¤¨¤¿Àµ¼¼¡¢ÏÂµÜ¡£¸øÉð¹çÂÎ¤Î¤¿¤á¤Ë²Ç¤¤¤Ç¤¤¿¹§ÌÀÅ·¹Ä¤ÎÄï¡Ä¡Ä¤Î¤Ï¤º¤¬¡¢Íè¤¿¤Î¤ÏÏÂµÜ¤Î»Ð¤À¤Ã¤¿¡£
¡úÂçÀ¯Êô´Ô¡¢¤½¤·¤Æ¡¡¿·À¯ÉÜ·³¤òÎ¨¤¤¤ëÀ¾¶¿Î´À¹¤Ï¡Ö³°¹ñ¤ÏÃË¤¿¤Á¤¬Åý¼£¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢ÆÁÀî¤Ï½÷¤¿¤Á¤¬Åý¼£¡£¤³¤ó¤ÊÃÑ¤º¤Ù¤Îò»Ë¤ÏÂ¨¹ï¾Ã¤¹¤Ù¤¡×¤È¡£¾ÇÅÚÀï¤â¤¤¤È¤ï¤Ì¿·À¯ÉÜ¤ËÂÐ¤·¡¢Îò»Ë¤Î½ñ¤´¹¤¨¤È°ú¤´¹¤¨¤Ë½÷¤¿¤Á¤Ï¹¾¸Í¾ëÁí¹¶·â¤ò²óÈò¤·¡¦¡¦¡¦
¸¶ºî¤ÏÌ¡²è²È¡¢¤è¤·¤Ê¤¬¤Õ¤ß»á¤Ë¤è¤ëÆ±Ì¾·æºî¥³¥ß¥Ã¥¯¡£¹¾¸ÍËëÉÜ£³Âå¾·³¡¦ÆÁÀî²È¸÷¤Î»þÂå¡¢¼ã¤¤ÃË»Ò¤Î¤ß¤¬´¶À÷¤¹¤ëÅÁÀ÷ÉÂ¤¬¤Þ¤ó±ä¤·¡¢ÆüËÜ¤Î¼Ò²ñ¹½Â¤¤Ï·ãÊÑ¡£¹¾¸Í¾ë¤Ç¤â¾·³¿¦¤Ï½÷»Ò¤Ø¤È°ú¤·Ñ¤¬¤ì¡¢Âç±ü¤Ç¤Ï´õ¾¯¤ÊÃË»Ò¤ò°Ï¤¤¡¢ÃË¤ÎÀ¤³¦¤¬ÃÛ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦£Ó£Æ»þÂå·à¤À¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÆ±ºî¤Î°ìÉô¤¬±Ç²è¡¢¥É¥é¥Þ²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¤¬¡¢£³Âå¾·³¡¦²È¸÷¤Î»þÂå¤«¤é¥é¥¹¥È¤È¤Ê¤ëÂçÀ¯Êô´Ô¤Þ¤Ç±ÇÁü²½¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ïº£²ó¤¬½é¤á¤Æ¤È¤Ê¤ë¡£ËÙÅÄ¿¿Í³¡¢Ê¡»ÎÁóÂÁ¡¢ÃçÎ¤°Í¼Ó¡¢»³ËÜ¹Ì»Ë¡¢ÉÚ±Ê°¦¡¢ÃæÅçÍµæÆ¡Ê£È£å£ù¡ª£Ó£á£ù¡ª£Ê£Õ£Í£Ð¡Ë¤é¤¬½Ð±é¡£µÓËÜ¤Ï¡Ö£Ê£É£Î-¿Î-¡×¡Ö¤´¤Á¤½¤¦¤µ¤ó¡×¡ÖÅ·¹Ä¤ÎÎÁÍýÈÖ¡×¡ÖµÁÊì¤ÈÌ¼¤Î¥Ö¥ë¡¼¥¹¡×¤Ê¤É¤ò¼ê¤¬¤±¤¿¿¹²¼²Â»Ò»á¡£¼çÂê²Î¤Ï´öÅÄ¤ê¤é ¡Ö³÷¸ø±Ñ¡×¡£