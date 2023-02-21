¥í¡¼¥é¥ó¥É¤¬»ýÏÀ¡¡ÃË¤¿¤ë¤â¤Î¡Ö¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ê¤Æ¤§¤Ê¤é¤ª¤´¤ì¡× ¡È¹û¤ì¤¿½÷¤Ë¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤ë¤³¤È¡É¤¬ºÇ¹â¤Î¹¬¤»
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥í¡¼¥é¥ó¥É¤¬21Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿±Ç²è¡ØµÕÅ¾¤Î¥È¥é¥¤¥¢¥ó¥°¥ë¡Ù¡Ê23Æü¸ø³«¡Ë¤Î¸ø³«Ä¾Á°¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÅÐÃÅ¤·¡¢±Ç²è¤òÂêºà¤Ë¤·¤¿¡Ö¥í¡¼¥é¥ó¥ÉÎ®¡¢ÌäÂê²ò·è½Ñ¡×¤òÅ¸³«¤·¤¿¡£
¡ÚÁ´¿È¥·¥ç¥Ã¥È¡Û¥ª¥¹¥«¡¼Áü¡©¤È¥í¡¼¥é¥ó¥É¤Î¥à¥¥à¥2¥·¥ç
¡¡Ä¶Àä¥»¥ì¥Ö¥ê¥Æ¥£¤¬¾è¤ë¹ë²ÚµÒÁ¥¤¬Ìµ¿ÍÅç¤ËÉºÃå¤·¤¿¤é¡Ä¤È¤¤¤¦È¯ÁÛ¤«¤é¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¶È³¦¤È¥ë¥Ã¥¥º¥à¡¢¤½¤·¤Æ¸½Âå³¬µé¼Ò²ñ´Ñ¤ë¼Ô¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤ò¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤¹¡ÈÂçµÕÅ¾¡É¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£·àÃæ¤Ë¤Ï¡¢¼ç¿Í¸ø¤Î¥â¥Ç¥ë¥«¥Ã¥×¥ë¤¬¥Ç¡¼¥ÈÂå¤Î»ÙÊ§¤¤¤ò½ä¤êÂç¥²¥ó¥«¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¡¡¥í¡¼¥é¥ó¥É¤Ï¡Öº£¤Ï¥¸¥§¥ó¥À¡¼¤ÎÌäÂê¤â¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤ë¤·¡ÈÃË¤¿¤ë¤â¤Î¡É¤ÈÂç¤¤ÊÀ¼¤Ç¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÍ¤Ê¤ê¤ÎÍýÏÀ¤Ç¤ªÏÃ¤¹¤ë¤È¥Ç¡¼¥ÈÂå¤Ï¤¤¤¯¤é¤Ç¤â»ÙÊ§¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£ËÍ¤Ï¡È¹û¤ì¤¿½÷¤Ë¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤ë¤³¤È¡É¤¬ºÇ¹â¤Î¹¬¤»¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡£¥Ç¡¼¥È¤ÇÈà½÷¤Ë»ÙÊ§¤¨¤È¸À¤ï¤ì¤ì¤Ð¡¢¸þ¤³¤¦¤Ë´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤¬°ìÀÚ¤Ê¤¯¤¿¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î¾ì¤Ç°ì³ç¤Ç»ÙÊ§¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤È¤Ç¥«¡¼¥É²ñ¼Ò¤Ë¤³¤Ã¤½¤êÅÅÏÃ¤·¤Æ¥ê¥ÜÊ§¤¤¤Ë¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢²È¤Ç¥«¥Ã¥×¥é¡¼¥á¥ó¤ò¤¹¤¹¤ê¤Þ¤¹¤è¡£¤½¤³¤Þ¤Ç¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤ë¼«Ê¬¤¬°¦¤ª¤·¤¤¤Ê¡¢¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÄ¶¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê»×¹ÍË¡¤òÅ¸³«¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡ÖËÍ¤Î»ýÏÀ¤Ï¡Ø¾®¶â»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ê¤é¤ª¤´¤ë¤Ê¡¢¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ê¤Æ¤§¤Ê¤é¤ª¤´¤ì¡Ù¡£¹¥¤¤Ê¿Í¤Ë¤Ä¤¯¤¹¤Î¤Ï¤³¤ì°Ê¾å¤Ê¤¤¹¬¤»¤Ê¤³¤È¤À¤ÈËÍ¤Ï»×¤¦¤ó¤Ç¤Í¡£¤³¤ì¤ÏÃË½÷´Ø·¸¤Ê¤¯¶¦ÄÌ¤·¤Æ¸À¤¨¤ë¤³¤È¡×¤È¥í¡¼¥é¥ó¥ÉÀá¤ò¤µ¤¯Îö¤µ¤»¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡Ö¥³¥í¥Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é3Ç¯¹¥¤¤Ê¿Í¤¬¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤â¤¦32ºÐ¤Ê¤Î¤Ë¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦½÷À¤«¤é¤Î¼ÁÌä¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö¤Ê¤ë¤Û¤É¡×¤È°ì½Ö¸±¤·¤¤É½¾ð¤ò¸«¤»¤¿¥í¡¼¥é¥ó¥É¡£¡Ö¿Í¤ò¹¥¤¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤ªÇº¤ß¤Ç¤¹¤Í¡£3Ç¯´ÖÃ¯¤â¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Ç¤â¤½¤ì¤Ï¤¤ç¤¦¤Ç²ò·è¤·¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡£¤³¤³¤ÇËÍ¤Ë²ñ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¤é¤Í¡×¤È·è¤á¥¼¥ê¥Õ¤òÊü¤Á¡¢´ÑµÒ¤òÀÖÌÌ¤µ¤»¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡ÖÎø¤Ï¤¹¤ë¤â¤Î¤¸¤ã¤Ê¤¯Íî¤Á¤ë¤â¤Î¡£Ã¯¤Ç¤â¤¤¤¤¤«¤é¡¢¤ÈÂÅ¶¨¤¹¤ë¤Î¤Ï¤¤¤¤ÊýË¡¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ÈËÍ¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¡£Ç¯Îð¤Ê¤ó¤Æ¤¿¤À¤Î¿ô»ú¡£¤É¤ì¤À¤±À¸¤¤¿¤«¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤â¡¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¿¤«¤Ï¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¡£¤¢¤Ê¤¿¤Ë¤Ï¥í¥¤¥ä¥ë¥¹¥È¥ì¡¼¥È¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¤ÊÎø°¦¤ò¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¥ï¥ó¥Ú¥¢¤Ç¼ê·Ú¤Ë¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÍ¥¤·¤¯¸ì¤ê¤«¤±¤¿¡£¡¡Æ±ºî¤Ï¡¢¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¤Îµ´ºÍ¥ê¥å¡¼¥Ù¥ó¡¦¥ª¥¹¥È¥ë¥ó¥É´ÆÆÄ¤¬¼ê¤¬¤±¡¢¥«¥ó¥Ì¹ñºÝ±Ç²èº×¤Î¥Ñ¥ë¥à¥É¡¼¥ë¤Ëµ±¤¤¤¿ÃíÌÜºî¡£¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¤ÎºîÉÊ¾Þ¡¢´ÆÆÄ¾Þ¡¢µÓËÜ¾Þ¤Î¼çÍ×3ÉôÌç¤Ë¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£