『ワールドツアー上映「鬼滅の刃」上弦集結、そして刀鍛冶の里へ』のロサンゼルス舞台挨拶が2月19日(現地時間2月18日)に開催され、炭治郎役の花江夏樹、英語版炭治郎役のZach Aguilarらが登壇したほか、テレビアニメ《遊郭編》のオープニングとエンディングテーマを担当するAimerによる生歌唱パフォーマンスが行われ、ファンを熱狂させた。

【写真】国を超えて共演を果たした炭治郎役の花江夏樹とZach Aguilar

95の国と地域でワールドツアー上映を実施する本作では、遊郭編のクライマックスと、刀鍛冶の里編第一話を一挙に鑑賞するからこそ実現する上弦集結、そしてスクリーンで描かれる炭治郎たちの激闘と旅立ちの様子を楽しむことができる。

ついに、アメリカ・ロサンゼルスにて待望の舞台挨拶を開催した本作。それぞれお気に入りのキャラクターのコスプレをしたり、グッズを身につけた大勢のファンが集結した当日の会場には、炭治郎役の花江夏樹、英語版炭治郎役のZach Aguilar、アニメ『鬼滅の刃』プロデューサーの高橋祐馬らが登壇。花江が「俺と禰豆子(※)の絆は誰にも引き裂けない!」と炭治郎の名セリフとともにあいさつ、そしてZachも同じく英語版のセリフを披露すると、会場の盛り上がりは最高潮に。「カマドサーン! タンジロウ―!」と日本語で叫ぶファンもみられるなど、大興奮でキャストたちを迎え入れた。

“日米の炭治郎”である花江とZachは、今回初対面。互いの印象を聞かれると、花江は「とても良い方だと思いました。話している時にすごい子犬のようなキラキラした目で僕のことを見つめてくるんです(笑)。これから仲良くなって一緒にゲームとかしたいと思っています」とコメント。Zachは「ずっと花江さんの声を追いかけて演じてきたので、(会えたことが)本当に信じられません。信じられないほど才能があり、とても親切で思慮深く、炭治郎のように本当に素晴らしいお手本となるような人です。彼と会って話ができたことは本当に素晴らしいことで、これからもっともっと彼を知ることができるのが楽しみです」と褒め称えた。

そして今回2人は、日米の炭治郎によるコラボレーションを記念し、同じセリフでの生アフレコを披露。「負けるな! 燃やせ、燃やせ! 燃やせ! 心を燃やせ! ヒノカミ神楽! 烈日紅鏡!」(花江)、「Don’t go down in your feet Burn! Burn! Burn, Set your heart ablaze! Hinokamikagura Rasing sun!」(Zach)と、迫力のかけあいを繰り広げファンたちを沸かせた。

炭治郎や音柱・宇髄天元たちと、上弦の陸・堕姫と妓夫太郎との激闘のクライマックスを描いた本作。戦闘シーンのアフレコについて、花江は「炭治郎としてはあまり事前に作りこまずに何も考えない状態でスタジオに行って感じたままに彼の気持ちを表現できるように心がけました」と振り返る。Zachも「花江さんの演技を聞くたびに、尊敬の念が湧いてきました。あの叫び声を聞くだけで私はただ、“素晴らしい”としか思えなかったのです。この人は鋼鉄の肺を持っているに違いないと(笑)。あの演技を真似しようと思っただけでも、間違いなく難しい。だから、彼には心から尊敬します」と熱く語った。

そして花江は、これから《刀鍛冶の里編》のアフレコに入るというZachに対し「炭治郎から感じたことを本当に炭治郎として発してくれれば僕をあんまり気にせずに、自分の炭治郎を貫いていただければいいなと思っています」とエール。それに対しZachは「がんばりまーす!」と日本語で答えた。

その後、舞台が暗転すると、テレビアニメ《遊郭編》のオープニングとエンディングテーマを担当するAimerがバンドメンバーとともに登場し演奏を開始。スクリーンに映し出される宇髄天元の“ド派手”な戦闘シーンとAimerのオープニングテーマ「残響散歌」が見事にシンクロする中、ファンたちは手を挙げてリズムをとり大合唱。続いてAimerは《遊郭編》のエンディングテーマ「朝が来る」も力強く歌い上げ、会場では割れんばかりの拍手と歓声が鳴り響いた。

なお本作は、来週もパリ・ベルリンにて舞台挨拶を行う予定。

『ワールドツアー上映「鬼滅の刃」上弦集結、そして刀鍛冶の里へ』は公開中。

※「禰」の正式表記は「ネ+爾」