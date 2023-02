現地時間2月19日、英ロンドンのロイヤル・フェスティバル・ホールにて、第76回英国アカデミー賞(BAFTA)授賞式が開催された。ドイツ映画『西部戦線異状なし』が作品賞、監督賞、非英語作品賞ほか7つの賞を獲得し、非英語作品として史上最多の快挙となった。

『西部戦線異状なし』は、エーリヒ・マリア・レマルクによる1929年の同名小説を原作にしたドイツ語作品。本年度のBAFTAで最多の14ノミネートを果たしたうち、見事7部門(作品賞、監督賞、非英語作品賞、脚色賞、撮影賞、作曲賞、音響賞)の受賞に輝いた。非英語作品としては、1988年の『ニュー・シネマ・パラダイス』が持つ5部門受賞の記録を塗り替える快挙となった。

次点となったのは、アイルランドの孤島を舞台にした、マーティン・マクドナー監督の『イニシェリン島の精霊』で、英国作品賞、助演女優賞、助演男優賞、脚本賞の4部門を獲得した。

演技部門では、『エルヴィス』のオースティン・バトラーが主演男優賞、『TAR/ター』のケイト・ブランシェットが主演女優賞を獲得。また、次世代を担う若手俳優に授与されるライジング・スター賞には、ドラマ『セックス・エデュケーション』や『ナイル殺人事件』に出演、今年『バービー』が控えるエマ・マッキーが選ばれた。

第76回英国アカデミー賞、主なノミネーションと受賞結果は以下の通り。(★が受賞)

■作品賞

★『西部戦線異状なし』

『イニシェリン島の精霊』

『エルヴィス』

『エブリシング・エブリウェア・オール・アット・ワンス』

『TAR/ター』

■英国作品賞

『アフターサン』

★『イニシェリン島の精霊』

『Brian And Charles(原題)』

『エンパイア・オブ・ライト』

『Good Luck To You, Leo Grande(原題)』

『生きる LIVING』

『マチルダ・ザ・ミュージカル』

『ウエスト・エンド殺人事件』

『スイマーズ: 希望を託して』

『聖なる証』

■非英語作品賞

★『西部戦線異状なし』

『アルゼンチン1985 〜歴史を変えた裁判〜』

『Corsage(原題)』

『別れる決心』

『The Quiet Girl(原題)』

■監督賞

★エドワード・ベルガー 『西部戦線異状なし』

マーティン・マクドナー 『イニシェリン島の精霊』

パク・チャヌク 『別れる決心』

ダニエル・クワン&ダニエル・シャイナート 『エブリシング・エブリウェア・オール・アット・ワンス』

トッド・フィールド 『TAR/ター』

ジーナ・プリンス=バイスウッド 『The Woman King(原題)』

■主演女優賞

★ケイト・ブランシェット 『TAR/ター』

ヴィオラ・デイヴィス 『The Woman King(原題)』

ダニエル・デッドワイラー 『Till(原題)』

アナ・デ・アルマス 『ブロンド』

エマ・トンプソン 『Good Luck To You, Leo Grande(原題)』

ミシェル・ヨー 『エブリシング・エブリウェア・オール・アット・ワンス』

■主演男優賞

★オースティン・バトラー 『エルヴィス』

コリン・ファレル 『イニシェリン島の精霊』

ブレンダン・フレイザー 『ザ・ホエール』

ダリル・マコーマック 『Good Luck To You, Leo Grande(原題)』

ポール・メスカル 『Afrersun(原題)』

ビル・ナイ 『生きる LIVING』

■助演女優賞

アンジェラ・バセット 『ブラックパンサー/ワカンダ・フォーエバー』

ホン・チャウ 『The Whale(原題)』

★ケリー・コンドン 『イニシェリン島の精霊』

ドリー・デ・レオン 『逆転のトライアングル』

ジェイミー・リー・カーティス 『エブリシング・エブリウェア・オール・アット・ワンス』

キャリー・マリガン 『SHE SAID/シー・セッド その名を暴け』

■助演男優賞

ブレンダン・グリーソン 『イニシェリン島の精霊』

★バリー・コーガン 『イニシェリン島の精霊』

キー・ホイ・クァン 『エブリシング・エブリウェア・オール・アット・ワンス』

エディ・レッドメイン 『グッド・ナース』

アルブレヒト・シュッフ 『西部戦線異状なし』

マイケル・ウォード 『エンパイア・オブ・ライト』

■脚本賞

★『イニシェリン島の精霊』(マーティン・マクドナー)

『エブリシング・エブリウェア・オール・アット・ワンス』(ダニエル・クワン&ダニエル・シャイナート)

『フェイブルマンズ』(スティーヴン・スピルバーグ&トニー・クシュナー)

『TAR/ター』(トッド・フィールド)

『逆転のトライアングル』(リューベン・オストルンド)

■脚色賞

★『西部戦線異状なし』(エドワード・ベルガー、レスリー・パターソン、イアン・ストーケル)

『生きる LIVING』(カズオ・イシグロ)

『The Quiet Girl(原題)』(コルム・バイレッド)

『SHE SAID/シー・セッド その名を暴け』(レベッカ・レンキェヴィチ)

『ザ・ホエール』(サミュエル・D・ハンター)

■アニメーション賞

★『ギレルモ・デル・トロのピノッキオ』

『Marcel The Shell With Shoes On(原題)』

『長ぐつをはいたネコと9つの命』“

『私ときどきレッサーパンダ』

■ドキュメンタリー賞

『All That Breathes(原題)』

『All The Beauty And The Bloodshed(原題)』

『ファイアー・オブ・ラブ 火山に人生を捧げた夫婦』

『デヴィッド・ボウイ ムーンエイジ・デイドリーム』

★『ナワリヌイ』

■ライジング・スター賞エイミー・ルー・ウッドダリル・マコーマック★エマ・マッキーナオミ・アッキーシェイラ・アティム