Meta Platformsは、同社が運営するSNS、FacebookとInstagramに、有料サブスクリプションサービス「Meta Verified」を導入すると発表しました。

同サービスに加入すると、認証バッジの表示、乗っ取りなどからの保護を含む強固なセキュリティ、手厚いカスタマーサポートなどが利用可能となります。



Meta Verifiedの料金は月額11.99ドル(約1,600円。iOSアプリ経由の場合は14.99ドル)です。Metaは今週末から、まずオーストラリアとニュージーランドで同サービスの試運転を行うとしています。

Metaの最高経営責任者(CEO)であるマーク・ザッカーバーグ氏は新サービスMeta Verifiedを、自身のInstagram Broadcast Channels経由で発表しました。



12 bucks a month to be verified on Facebook… I wonder if people will keep that same Twitter Blue outrage energy pic.twitter.com/ZPJsIHBerO

— Marques Brownlee (@MKBHD) February 19, 2023