モルドヴァ首都、親ロシア政党主導の反政府デモに数千人参加　「ロシアの一部になりたい」

モルドヴァの首都キシナウで19日、親ロシア派政党「SOR」が主導する大規模デモが行われた。ウクライナと国境を接するモルドヴァは現在、ヨーロッパ寄りだが、戦争による光熱費高騰などを受け、政府に不満を持つ国民が増えている。BBCのルーシー・ウィリアムソン記者が取材した。

高くそびえるモルドヴァ議会の建物の前を、不安定な列がゆっくりと通り過ぎる。モルドヴァ各地から数千人単位で、バスで送り込まれた人たちだ。そのひとりひとりが、貧困に苦しみ、フラストレーションを抱えている。

列からは、「私たちはお笑い種だ。政府にばかにされている」と叫ぶ声も聞こえた。

青いウールの帽子を被ったアラさんは、青ざめた顔を私にぐっと近づけ、「4〜5人の子供がいて、文字通り何も食べるものがない人たちがいる」と言った。

同国のマイア・サンドゥ大統領によると、モルドヴァでは現在、光熱費が世帯収入の70%以上まで高騰している。

アラさんは、政府が自分の年金の半分を使い込んでしまったと語った。

「この政府を選挙で選んだ時、給与や年金を上げると約束した。でも今のところ、1バンもあがっていない」(訳注:「バン」はモルドヴァの補助通貨。複数形は「バニ」。100バニ=1レウ。1レウは約7.2円)

モルドヴァの親ロシア派政党「SOR」が主導した19日の抗議デモには、欧州をはじめとする各国が注目した。参加者の大半はバスでキシナウに送り込まれ、交通費はSORがまかなったと報じられている。

ロシアからの圧力

サンドゥ大統領はこの抗議の数日前、ロシアが外国の「破壊工作員」を使い、EU寄りの政権を転覆させる計画が明らかになったと非難した。

ロシアはこの非難について、モルドヴァ当局が社会的・経済的失敗から目を逸らさせようとしていると反論した。

モルドヴァはウクライナと国境を接しており、東部トランスニストリア地域は親ロ派が実効支配している。そして、ロシア産ガスに依存している。

モルドヴァ政府が国内のルーマニア系住民やロシア語話者との団結を模索する中、ロシア政府は昨年、モルドヴァへのガス供給を半分に減らし、圧力をかけた。

光熱費の値上がりに対する抗議活動は、昨秋から始まった。

サンドゥ大統領は13日の記者会見で、ロシアはすでにエネルギー危機を通じてモルドヴァの状況を不安定にしようとしたと述べ、「国民の間に大きな不満が生じ、暴力的な抗議行動につながることが予想される」と述べた。

また、ロシアが「軍隊経験のある破壊工作員に民間人のふりをさせ、国家機関を暴力的な行動で攻撃し、人質を取る」計画を立てていた疑いがあると指摘した。

最近ではモルドヴァの治安当局が、ロシア支持国出身の57人を調べた後、モルドヴァ入国を阻止している。これにはセルビア人のサッカーファンや、モンテネグロ出身のボクサーなどが含まれているという。

また先週には、モルドヴァの領空が突然、数時間にわたって封鎖された。

モルドヴァ国境警察のロシアン・ヴァシロイ長官はBBCの取材に対し、「ロシアが侵略国なのはきわめてはっきりしている」と話した。また、モルドヴァへの脅威はロシアのウクライナ侵攻が始まった2月24日から始まっているものの、「今ではその性質が変わり、モルドヴァの内と外からの脅威が混ざるようになった」と指摘した。

その上で、ウクライナが戦い続け、戦争に勝てば、モルドヴァへのリスクも低くなると述べた。

「もしウクライナが陥落すれば、次はモルドヴァだ。だが恐れてはいない」

ロシアの介入を求める声も

ロシアのウクライナ侵攻以降、サンドゥ政権はモルドヴァのエネルギー資源の多角化を始め、ロシア産ガスへの依存を弱めようとした。しかし、ロシアがウクライナのインフラへの攻撃や、ルーマニアからの電気輸入コストなどが障害となっている。

サンドゥ大統領は、ロシアによる国家転覆計画にはSORのような「内部勢力」が関わっている疑いがあるとし、議会により厳しい国家安全保障法の制定を求めた。

これに対しSORのマリナ・タウベル総裁は、同党は反EUではなく、すべての派閥と良い関係を築きたいのだと話した。

しかしSOR党内には、ロシアの介入を歓迎すると認めている人々もいる。

キシナウから車で北に1時間ほどのところにあるオルヘイは、SORの支持基盤だ。我々はここで、同党のユーリ・ベレンキ議員を取材した。

「我々は恐れていない」と、ベレンキ議員は語った。「ロシアがモルドヴァを欲しいと言うなら、たった半日でできるだろう」。

ロシアの介入を望むかという質問に、ベレンキ氏ははっきりと答えた。

「個人的な答えはイエスだ。ロシアがいれば今よりも生活が格段に良くなる」

首都キシナウの大勢は、欧米との関係緊密化が、自国の独立と民主主義を守る方法だと考えている。サンドゥ氏率いる与党は、議会で安定過半数を占めている。

しかし、19日に議会前に集まった群衆の見方は異なる。こうした圧力が、モルドヴァの多様な社会の分断を深めるリスクがある。

大統領が懸念するように、ロシアはモルドヴァに侵入しようとしているのだろうか。これを抗議に参加したアラさんと友人らに尋ねると、そのリスクは明らかになった。

「もちろん、来ればいい!」とアラさんたちは叫んだ。

「ここに来てほしい。私たちはロシアの一部になりたい!」

(英語記事 We want Russia to come, say Moldova protesters)