アニメーション映画『ワールドツアー上映「鬼滅の刃」上弦集結、そして刀鍛冶の里へ』(公開中)のロサンゼルス舞台あいさつが、日本時間19日(※現地時間18日)に開催され、“日米”の炭治郎が初共演を果たした。

アニメ「鬼滅の刃」は、累計発行部数1億5,000万部を突破した吾峠呼世晴による大人気漫画が原作。家族を鬼に殺された少年・竈門炭治郎が、鬼になった妹の禰豆子を人間に戻すための物語が展開する。テレビアニメ「遊郭編」のクライマックスである第十話、第十一話、そして新たに4月から放送される「刀鍛冶の里編」の第一話が世界初公開となる『ワールドツアー上映「鬼滅の刃」上弦集結、そして刀鍛冶の里へ』が公開中だ。

『ワールドツアー上映「鬼滅の刃」上弦集結、そして刀鍛冶の里へ』は、世界95の国と地域で上映。ロサンゼルスの舞台あいさつでは、お気に入りのキャラクターのコスプレをする人や、グッズを身につけた大勢のファンが会場前に並ぶなど熱い盛り上がりをみせていた。

舞台あいさつが始まると会場を揺らすほどの大きな歓声に包まれ、炭治郎、禰豆子、善逸、伊之助の4体の着ぐるみも駆けつけ、炭治郎役の花江夏樹、英語版炭治郎役のザック・アギラール、アニメ「鬼滅の刃」プロデューサーの高橋祐馬らが登壇。花江が「俺と禰豆子の絆は誰にも引き裂けない!!」と名セリフとともにあいさつし、そしてザックも同じく英語版のセリフを披露すると会場のファンたちが盛り上がりは最高潮に達した。

“日米の炭治郎”が初めて顔を合わせ、お互いの印象を聞かれると「とても良い方だと思いました。話している時にすごい子犬のようなキラキラした目で僕のことを見つめてくるんです(笑)。これから仲良くなって一緒にゲームとかしたいと思っています」(花江)、「ずっと花江さんの声を追いかけて演じてきたので、(お会いできたことが)本当に信じられません。(花江さんは)信じられないほど才能があり、とても親切で思慮深く、炭治郎のように本当に素晴らしいお手本となるような人です。彼と会って話ができたことは本当に素晴らしいことで、これからもっともっと彼を知ることができるのが楽しみです。」(ザック)と語った。

4年間英語版の炭治郎を演じてきたザックは、「人生が変わったと言ったら、控えめな表現になるかもしれませんね。本当に信じられないようなことなんです。この素晴らしいシリーズの一員になれたこと、炭治郎のような、特別なキャラクターを演じたことは、大きく私の人生を変えました」と自身にとっても特別な作品であることを明かした。

そして今回この日米の炭治郎コラボレーションを記念し、同じセリフでの生アフレコが実現。「負けるな! 燃やせ、燃やせ! 燃やせ! 心を燃やせ!! ヒノカミ神楽! 烈日紅鏡!」(花江)、「Don’t go down in your feet Burn! Burn! Burn, Set your heart ablaze! Hinokamikagura Rasing sun!」(ザック)と迫力のある炭治郎の掛け合いがファンたちを興奮の渦に引き込んだ。

戦闘シーンのアフレコについて花江は「炭治郎としてはあまり事前につくりこまずに何も考えない状態でスタジオに行って感じたままに彼の気持ちを表現できるように心がけました」とアフレコの様子を振り返る。一方のザックは、初めて「遊郭編」の第十話、第十一話の映像を観て「花江さんの演技を聞くたびに、尊敬の念が湧いてきました。あの叫び声を聞くだけで私はただ、“素晴らしい”としか思えなかったのです。この人は鋼鉄の肺を持っているに違いないと(笑)。あの演技を真似しようと思っただけでも、間違いなく難しい。だから、彼には心から尊敬します」と熱く語った。

さらに、ワールドツアーの開幕を祝し、Aimerによる生歌唱パフォーマンスがお披露目となった。舞台が暗転するとともにAimerがバンドメンバーとともに登場。演奏が始まると会場の熱気はさらに上昇した。

また、世界各地をこれからキャストたちがまわっていくことに対して高橋プロデューサーは「今回のワールドツアーはスタッフの想いから生まれました。アニメをつくることは決して簡単ではなく時にハードなものですが、ファンのみなさんの応援がスタッフの力になっています。そしてその応援に感謝をこめてこうして直接みなさんに“ありがとう”を伝えることがこのワールドツアーの1番の目的だと思います。こうして伝えられる場に出会えて、とてもうれしいなと思っています」と語っていた。(田中海)

※禰豆子の「禰」は「ネ+爾」が正式表記