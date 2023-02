【今週の海外ドラマ放送・配信予定】クリマイ復活！『クリミナル・マインド／FBI vs. 異常犯罪：エボリューション』最速独占配信スタート！

2月13日(月)から2月19日(日)に配信・放送がスタートする最新の海外ドラマをご紹介! 今週は、ついにリバイバル版として復活する『クリミナル・マインド/FBI vs. 異常犯罪:エボリューション』や映画スターのケヴィン・コスナー主演の『イエローストーン』とその前日譚『1883』、待望の『アメリカン・ホラー・ストーリー』最新シーズンが開始となる。

スーパー!ドラマTV放送予定

2月21日(火)独占初放送スタート。

第二次世界大戦後 東西に分断されたベルリンは、各国のスパイ機関の暗躍の場にもなっていた――。1960年3月21日、MI6の諜報員フィールディング・スコットはある人物に封筒を渡す任務中、その男に襲われ殺してしまう。彼は同じMI6の諜報員のホールデンだった。事件の真相はうやむやのままフィールディングは服役を免れ、ロンドンで閑職に回されていた。しかし1年後にMI6の上官イアンから再びベルリンでの任務を命じられる。旧友のドイツ人科学者ツィーグラーの亡命の指揮を執り、彼と彼が開発した装置をソ連の支配下にある東ベルリンから脱出させる任務だった。

主人公のフィールディング・スコットを演じるのは、『プリーチャー』で主演の牧師役を務め、『キャプテン・アメリカ ザ・ファースト・アベンジャー』や『エージェント・カーター』でハワード・スターク役を演じたドミニク・クーパー。レオニー・ベネシュ(『80日間世界一周』)、ヨハンナ・ヴォカレク(『バーダー・マインホフ 理想の果てに』)らが脇を固める。

Disney+(ディズニープラス)配信予定

『クリミナル・マインド/FBI vs. 異常犯罪:エボリューション』

2月22日(水)Disney+ (ディズニープラス) の「スター」にて独占配信スタート。

大ヒットドラマ『クリミナル・マインド FBI vs. 異常犯罪』(別タイトル『クリミナル・マインド FBI行動分析課』)のリバイバル版。待望の最新シーズンでは、パンデミックを利用して連続殺人犯のネットワークを構築した<アンサブ>というシリーズ最大の脅威に対峙することになる。世界が元どおりになりつつある今、凶悪な犯罪ネットワークが動き出した。彼らに立ち向かうFBI行動分析課チームは一人ずつ殺人犯を追い詰めなければならない。

事件の発端となる少女誘拐事件を捜査するデヴィッド・ロッシは前作(シーズン15)でFBI行動分析課を去ったITスペシャリストのガルシアをチームに戻るよう説得するが、その間にも事件は進行し、上院議員も絡む政治的な展開を見せる。

デヴィッド・ロッシ役のジョー・マンテーニャ、ペネロープ・ガルシア役のカーステン・ヴァングスネス、ジェニファー・ジャロウ役のA・J・クック、エミリー・プレンティス役のパジェット・ブリュースター、タラ・ルイス役のアイシャ・タイラー、ルーク・アルヴェス役のアダム・ロドリゲスの6人のレギュラーキャストがカムバックする。

『アメリカン・ホラー・ストーリー』シーズン11

2月22日(水)日本初独占配信スタート。

シーズン毎に独立した設定のストーリー、キャラクター、舞台で、ショッキング且つ衝撃的な物語で人気を博すアンソロジーシリーズの第11弾。今シーズンでは、謎の死や失踪事件が相次ぐ市街地で、ある医師が恐ろしい発見をする。

新キャストとして、Netflixの『ラチェッド』でマーフィーと組んだチャーリー・カーバー、映画『ボーイズ・イン・ザ・バンド』やドラマ『ハリウッド』で何度もマーフィーとコラボしているジョー・マンテロ、『グッド・ファイト』『ザ・ネバーズ』などに出演しているデニス・オヘアが参加。復帰メンバーには、シーズン1とシーズン2『精神科病棟』に出演したザカリー・クイント、シーズン8『黙示録』のサンドラ・バーンハード、シーズン10『2つの物語』に出演したアイザック・パウエル、シーズン3『魔女団』のパティ・ルポーン、レギュラーキャストのレスリー・グロスマンとビリー・ロードが名を連ねている。

『バスパート!低めな僕ら』

2月22日(水)日本初独占配信スタート。

コロンビア発のミュージカルコメディ。アマラント・モリーナは一風変わった音楽教師。独自の大胆な方法でユニークな授業を行い、生徒が真の才能を発揮し、心の傷から立ち直れるよう手助けする。そうすることで、古い差別的な方法で運営される学校の特異な気風も改革していく。

アマラント・モリーナを演じるのは、『ミラベルと魔法だらけの家』で知られるカルロス・ヴィヴェス。

『キンドレッド 時間を超えた絆』

2月22日(水)独占配信スタート。

オクテイヴィア・E・バトラーの小説を脚色。タイムトラベルという設定を使って、アメリカの奴隷制度を描くこのシリーズは、若い黒人女性で作家志望のデイナが主人公。彼女は家族に縛られた今までの生活を捨ててロサンゼルスに移住するが、時間を飛び越えていることに気付く。自分の血に流れている、今まで知ることのなかった秘密と向き合い、奮闘しながら、時を刻んでいく。

主演デイナを演じるのは、マロリ・ジョンソン(『wecrashed〜スタートアップ狂騒曲〜』)。ほかには、マイカ・ストック(『アメージング・ストーリー』)、ライアン・クワンテン(『CREEPSHOW/クリープショー』)、ゲイル・ランキン(『ペリー・メイスン』)、オースティン・ハイスミス(『SEAL Team/シール・チーム』)らが出演。

『アリー・myラブ』シーズン1〜5

2月22日(水)配信スタート。

1997年に放送がスタートし、世界中で"アリー現象"を引き起こしたラブコメディ『アリー・myラブ』(以下『アリー』)。エリート弁護士なのに、恋愛と結婚に悩むアリー を中心に、ウィットに富んだ会話とセンスの良い音楽を交えつつ、等身大の現代女性の内面をリアルに、そしてコミカルに描きあげ、世の女性の心をがっちり掴んだ大ヒット作。

キャリスタ・フロックハート演じる主人公アリーが、弁護士としてキャリアを積みながら“幸せな結婚と家庭”を追い求めていくラブコメディ。職場をクビになった新人弁護士のアリーは、かつての同級生が経営する法律事務所で働くことに。そこで元恋人ビリーと思わぬ再会をし、ときめいたのも束の間、彼から実は結婚したと告白されてしまう。傷心なアリーの波乱の新生活が幕を開ける!平均1300万人視聴という数字を叩き出し、コメディシリーズでありながらもゴールデン・グローブ賞やエミー賞など数々の受賞を成し遂げた。

Netflix配信予定

『アウターバンクス』シーズン3

2月23日(木)独占配信スタート。

お金持ちと貧乏人が同居する地上の楽園アウターバンクスで、島に伝わる失われた財宝伝説と行方不明になった父の手掛かりを見つけ、真相を探る若者たちを描く青春ミステリー。

シーズン3は、金塊を失いアウターバンクスを逃れたポーグの仲間たちが、無人島に流れ着いたところから幕開け。新たな仮住まいを"ポーグ国"と名づけ、魚を釣ったり、泳いだり、気ままな生活を謳歌するジョンBたちだったが再び命がけの宝探しに巻き込まれていく。一文無しとなり、故郷から遠く離れ、信用できる人は誰もいない状況で、お宝のためには手段を選ばないカリブ海の無慈悲なボスも現れ…。

チェイス・ストークス、マデリン・クライン、マディソン・ベイリー、ジョナサン・デイヴィス、ルディ・パンコウといった若手俳優たちからなるメインキャストに加えて、『やってないってば!』のオースティン・ノース、『第9鉱山 〜地下3000mからの脱出』のドリュー・スターキー、『ナッシュビル カントリーミュージックの聖地』のチャールズ・エステン、『グリーンリーフ』カルレイシア・グラントも出演。

U-NEXT配信予定

『イエローストーン』シーズン1〜3

2月24日(金)配信スタート。

ケヴィン・コスナー主演の現代版西部劇。境界がない広大な牧場を営む一家が、土地開発者やネイティブ・アメリカン、全米初となる国立公園の設立により、徐々に土地の権利を巡り脅かされていく様子が描かれている。

共同クリエイターとシーズン1全話で監督・脚本を務めたのは映画『ボーダーライン』などの脚本家で『ウインド・リバー』『モンタナの目撃者』を監督した鬼才テイラー・シェリダン。

『1883』

2月24日(金)独占配信スタート。

『イエローストーン』のスピンオフドラマ。19世紀にアメリカ西部を目指して旅立ったダットン家を描く。ダットン家の家長であるジェームズ役をカントリー歌手のティム・マグロウ、ジェームズの妻マーガレット役にはティムの妻で同じくカントリー歌手のフェイス・ヒルがキャスティングされている。

その他、シェア・ブレナン役をNetflixのコメディドラマ『The Ranch ザ・ランチ』などで知られるサム・エリオットが演じ、西部開拓時代に実在したジム・カートライト役には米Amazonのリーガルドラマ『弁護士ビリー・マクブライド』に主演するビリー・ボブ・ソーントンが扮する。シーズン1第2話には、アカデミー賞主演男優賞に2度も輝いた名優トム・ハンクスが、実在したジョージ・ミード中将役で登場している。

Apple TV+配信予定

『リエゾン』

2月24日(金)より、Apple TV+ にて独占配信スタート。

かつて恋人同士だった二人のエージェントが手を組み、イギリスを狙った国際的なサイバー攻撃に立ち向かう。同時にドロドロした彼らの過去の秘密も明らかになっていく。

バディーとなる二人を演じるのは、ヴァンサン・カッセル(『美女と野獣』『シュレック』)とエヴァ・グリーン(『007』シリーズ、『ミス・ペレグリンと奇妙なこどもたち』)。二人の掛け合いも注目だ。

Amazon Prime Video配信予定

『コンサルタント』

2月24日(金)にて独占配信スタート。

出世のため、生き残るためにどこまでやるのか、社員と上司の関係を追うコメディ・スリラー。ダウンタウンLAにあるゲーム会社コンプウェアでは、業務改善のため新しいコンサルタント、リージャス・パトフが雇われる。社員たちは新しい要求や課題に直面し、自分たちの人生も含めてすべてが疑わしくなっていく…。

コンサルタントを演じるのは、クリストフ・ヴァルツ(『007/ノー・タイム・トゥ・ダイ』『イングロリアス・バスターズ』)。そのほか、ナット・ウルフ(『きっと、星のせいじゃない。』)、ブリタニー・オグレイディ(『ホワイト・ロータス/諸事情だらけのリゾートホテル』)、エイミー・カレロ(『ブラインドスポット タトゥーの女』)らが出演。

トニー・バスギャロップ(『サーヴァント ターナー家の子守』『ホテル・バビロン』)がクリエイター、ショーランナー、製作総指揮を務める。

(海外ドラマNAVI)