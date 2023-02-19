¡ÚÃæ´ÖÈ¯É½¡ª¡Û1·î´ü¥É¥é¥Þ¡Ö±éµ»¤¬¸÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼ç±éÇÐÍ¥¡×1°Ì¤ÏÁð¤Ê¤®¹ä
¡¡1·î´üÊüÁ÷¤ÎÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¤â¤½¤í¤½¤íÃæÈ×Àï¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎºîÉÊ¤¬²Â¶¤ËÆþ¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ëÃæ¡¢¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤ÎºîÉÊ¤â·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤À¤í¤¦¡£¤½¤³¤Ç¡¢¥¯¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡ª¤Ç¤Ï¡¢1·î´ü¥É¥é¥Þ¤Ç¡Ö±éµ»¤¬¸÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼ç±éÇÐÍ¥¡×¤ÎÆÉ¼Ô¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¼Â»Ü¡£º£²ó¤Ï¤½¤Î·ë²Ì¤ò¥é¥ó¥¥ó¥°·Á¼°¤ÇÈ¯É½¤·¤¿¤¤¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û1·î´ü¥É¥é¥Þ¡Ö±éµ»¤¬¸÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼ç±éÇÐÍ¥¡×¥é¥ó¥¥ó¥°TOP5
¡¡º£²ó¤Î·ë²Ì¤Ï¡¢¥¯¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡ª¤¬2023Ç¯2·î7Æü¡Á13Æü¤Î7Æü´Ö¡¢ÊüÁ÷Ãæ¤Î1·î´ü¥É¥é¥Þ¤Ç¡Ö±éµ»¤¬¸÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¼ç±éÇÐÍ¥¡×¤Î¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¼Â»Ü¤·¡¢½¸·×¤·¤¿¤â¤Î¡£ÅêÉ¼¤Ï1¿Í¤Ë¤Ä¤ºÇÂç2¿Í¤Þ¤Ç¡£2942Ì¾¤«¤é²óÅú¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¢£ 2°Ì¡¡´ßÍ¥ÂÀ¡ÊÆÀÉ¼¿ô731É¼¡Ë
¡¡2°Ì¤Ë¤Ï¡¢¥É¥é¥Þ¡Ø¤¹¤¤¹¤¥ï¥ó¥ï¥ó¡ª¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡¿Ëè½µ·îÍË24»þ59Ê¬¡Ë¤Ç¼ç±é¤·¤Æ¤¤¤ë´ßÍ¥ÂÀ¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£ËÜºî¤Ï¡¢¤¤¤Þ¤É¤¤Î26ºÐ¥¯¥ºÃË¤¬¡¢ÀÎ»ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿ºÇ°¦¤Î¸¤¤ÈºÆ²ñ¤·¡¢°¦¤·°¦¤µ¤ìÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯Êª¸ì¡£Ìµ¿¦¤ÇÌµµ¤ÎÏ¤Ê¼ç¿Í¸ø¡¦ßÙÂÀÏº¡Ê´ß¡Ë¤Î¸µ¤Ë¤¢¤ëÆü¡¢¡ÖËÍ¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤Î¸µ°¦¸¤¡¦¤Æ¤ó¤Ç¤·¤¿¡ª¡×¤ÈÌ¾¾è¤ëÆæ¤ÎÃË¡¦ÌÚ¥ÎµÜ¡ÊÈþ ¾¯Ç¯¡¿¥¸¥ã¥Ë¡¼¥ºJr.¡¦Éâ½êÈôµ®¡Ë¤¬¸½¤ì¡¢¥À¥áÃË¤È¸µ°¦¸¤¤À¤Ã¤¿ÃË»Ò¤È¤ÎÉÔ»×µÄ¤ÊÆ±µïÀ¸³è¤òÉÁ¤¯¡£
¡¡´ß¤Î±éµ»¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡Ö±éµ»¤¬¼«Á³¤Ç¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡×¡Ö¼«Á³¤Ê±éµ»¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¯¡¢¤¢¤êÆÀ¤Ê¤¤ÀßÄê¤â¥ê¥¢¥ë¤ËÇ¼ÆÀ¤µ¤»¤ëÀâÆÀÎÏ¤¬¤¢¤ë¡×¡Ö¥»¥ê¥Õ¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤âÌÜ¤ÈÉ½¾ð¤Ç¼«Á³¤Ê±éµ»¤ò¤¹¤ë´ß¤¯¤ó¤ò¡¢¤â¤Ã¤È¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¡¢¼«Á³ÂÎ¤Î±éµ»¤òÉ¾²Á¤¹¤ëÀ¼¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£
¢£ 1°Ì¡¡Áð¤Ê¤®¹ä¡ÊÆÀÉ¼¿ô1467É¼¡Ë
¡¡Âè1°Ì¤Ëµ±¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Øæ«¤ÎÀïÁè¡Ù¡Ê¥«¥ó¥Æ¥ì¡¦¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡¿Ëè½µ·îÍË22»þ¡Ë¤Ç¼ç±é¤·¤Æ¤¤¤ëÁð¤Ê¤®¹ä¤À¤Ã¤¿¡£ÆÀÉ¼¿ô¤Ï¥À¥ó¥È¥Ä¤Î1467É¼¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ØÁ¬¤ÎÀïÁè¡Ù¡Ø±³¡Ê¤¦¤½¡Ë¤ÎÀïÁè¡Ù¤ËÂ³¤¯ÀïÁè¥·¥ê¡¼¥ºÂè3ÃÆ¤ÎËÜºî¤Ï¡¢¼å¼Ô¤Ë¤è¤ë¶¯¤¸¢ÎÏ¼Ô¤Ø¤ÎÉü½²¡Ê¤·¤å¤¦¡Ë·à¡£°¦¤¹¤ë²ÈÂ²¤ò½ý¤Ä¤±¤é¤ì¤¿µÄ°÷Èë½ñ¤¬¡¢ÃÎÎ¬¤ò¿Ô¤¯¤·¤ÆÁ¯¤ä¤«¤Ê¡È¤ï¤Ê¡É¤ò»Å³Ý¤±¡¢°¤·¤À¯¼£²È¤ò¼ºµÓ¤µ¤»¤ë¥ê¥Ù¥ó¥¸¡¦¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤À¡£Áð¤Ê¤®¤ÎÌ±Êü¥É¥é¥Þ½Ð±é¤Ï¡¢2017Ç¯¤Î¡Ø±³¤ÎÀïÁè¡Ù°ÊÍè6Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¡£¡¡Éü½²¤ËÇ³¤¨¤ë¼ç¿Í¸ø¤ò±é¤¸¤ëÁð¤Ê¤®¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡Ö´¶¾ð¤Î±éµ»¤¬½¨°ï¤¹¤®¤Æ¤¤¤Ä¤â´¶¾ð°ÜÆþ¤·¤Ê¤¬¤é´Ñ¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç´Ñ½ª¤ï¤ë¤ÈÈè¤ì¤Æ¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡Ö¤³¤³¤Þ¤ÇÌÜ¡¢ÇØÃæ¤Ç´¶¾ð¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¡¢¤É¤ó¤Ê¿ÍÊª¤Ë¤â¤Ê¤ì¤ëÇÐÍ¥¤µ¤ó¤Ï¡¢Í£°ìÌµÆó¡×¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤êÁðù¬¹ä¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¤Ë¤ÏÉÔ²Ä·ç¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¾ÚÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¼Â´¶¤·¤¿¡×¡Ö¹ë²Ú¤ÊÏÆÌò¿Ø¤ËÁ´¤¯¤Ò¤±¤ò¤È¤é¤Ê¤¤±éµ»ÎÏ¡¢¥¹¥¿¡¼À¤ÏÅ·À¤Î¤â¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£