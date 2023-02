3月8日に「シン・エヴァンゲリオン劇場版 EVANGELION:3.0+1.11 THRICE UPON A TIME」Blu-ray&DVDが3形態で発売されることを記念して、2月から3月にかけて、「新劇場版復習上映」と「スペシャルナイト上映会」が新宿バルト9で開催されることが決定した。

復習上映は、2月24日から3月2日をパート1、3月10日から3月16日をパート2として『:序』『:破』『:Q』『シン・』の4作全てを上映する催し。

パート1では『ヱヴァンゲリヲン新劇場版:序 EVANGELION:1.11 YOU ARE (NOT) ALONE.』『ヱヴァンゲリヲン新劇場版:破 EVANGELION:2.22 YOU CAN (NOT) ADVANCE.』『ヱヴァンゲリヲン新劇場版:Q EVANGELION:3.333 YOU CAN (NOT) REDO.』を、パート2では『:Q』『シン・エヴァンゲリオン劇場版 EVANGELION:3.0+1.01』『シン・エヴァンゲリオン劇場版 EVANGELION:3.0+1.0』(DOLBY CINEMA)を上映する。

また、スペシャルナイト上映会は3月10日(17:45開演・22:55終演予定)に開催。Blu-ray&DVDの新作特典映像「EVANGELION:3.0(-46h)」を劇場で初上映するほか、『:Q』『シン・』の連続上映に加え、式波・アスカ・ラングレー役の宮村優子と北上ミドリ役の伊瀬茉莉也が登壇するスペシャルゲストトークも予定されている。詳細はオフィシャルサイトを確認。(編集部・入倉功一)