¡ØÁêËÀ¡Ù»ûÅÄ¿´¤¬¡ÈÈëÌ©¡É¤ò±£¤¹¾¯Ç¯¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤Ë¡¡ÄêÅÀ¼Ì¿¿¤¬»ö·ï¤Î¿¿¼Â¤ò¼Ì¤·½Ð¤¹
¡¡ÇÐÍ¥¤Î¿åÃ«Ë¤È»ûÏÆ¹¯Ê¸¤¬¶¦±é¤¹¤ë¥É¥é¥Þ¡ØÁêËÀ season21¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡¿Ëè½µ¿åÍË21»þ¡Ë¤ÎÂè17ÏÃ¤¬º£ÌëÊüÁ÷¡£»ûÅÄ¿´±é¤¸¤ë¾¯Ç¯¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤¬±£¤¹ÈëÌ©¤ËÆÃÌ¿·¸¤¬Ä©¤à¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û»ûÅÄ¿´¡¢¡ÈÈëÌ©¡É¤ò±£¤¹¾¯Ç¯¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤Ë¡¡¡ØÁêËÀ season21¡ÙÂè17ÏÃ¾ìÌÌ¼Ì¿¿
¢£17ÏÃ¤¢¤é¤¹¤¸
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È²ñ¼Ò·Ð±Ä¼Ô¤ÎËÐ»¦°äÂÎ¤¬¡¢»à¸å3Æü¤¿¤Ã¤ÆÈ¯¸«¤µ¤ì¤¿¡£Èï³²¼Ô¤Ï¡¢½Ð»ñ¶â¤À¤±Ã¥¤¦¤¢¤¯¤É¤¤¾¦Çä¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢º¨¤ß¤Ë¤è¤ëÈÈ¹Ô¤È»×¤ï¤ì¤¿¡£¸½¾ì¤òË¬¤ì¤¿±¦µþ¡Ê¿åÃ«¡Ë¤Ï¡¢1¿Í¤Î¾¯Ç¯¤¬¤½¤Î·úÊª¤Ë¥«¥á¥é¤ò¸þ¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ëµ¤ÉÕ¤¯¡£
¡¡Ä´¤Ù¤ë¤È¡¢¿ôÇ¯Á°¤«¤éËèÆü·ç¤«¤µ¤ºÆ±¤¸·úÊª¤Î¼Ì¿¿¤¬£Ó£Î£Ó¤Ë¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¶½Ì£¤ò°ú¤«¤ì¤¿±¦µþ¤Ï¡¢·°¡Ê»ûÏÆ¡Ë¤È»£±Æ¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ø¡£¥«¥á¥é¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿±ü»³´´ÂÀ¡Ê»ûÅÄ¿´¡Ë¤È¤¤¤¦¹â¹»À¸¤«¤éÏÃ¤òÊ¹¤¯¡£´´ÂÀ¤Ï²¿¤«±£¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤À¤¬¡¢¾å¼ê¤¯¤Ï¤°¤é¤«¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤ÎÄ¾¸å¡¢º£ÅÙ¤Ï´´ÂÀ¤ÎÍÄÆëÀ÷¤ß¤À¤È¤¤¤¦°É»Ò¡Ê¹¬ß·º»ÎÉ¡Ë¤ËÏÃ¤·³Ý¤±¤é¤ì¤ë¡£Èà½÷¤â¤Þ¤¿²¿¤«ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÁÇ¿¶¤ê¤ò¸«¤»¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢ÁÜºº°ì²Ý¤¬½Ð»ñ¶â¤Î·ï¤Ç¤â¤á¤Æ¤¤¤¿ÃË¤òÏ¢¹Ô¡£ÈÈ¹Ô¤ÏÈÝÇ§¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Èï³²¼Ô¤Ë¤Ïº¾µ½Ãç´Ö¤¬¤¤¤¿²ÄÇ½À¤¬Éâ¾å¤¹¤ë¡£¤¤¤Ã¤Ý¤¦±¦µþ¤È·°¤Ï¡¢¼Ì¿¿¤òÄÌ¤¸¤Æ´´ÂÀ¤È¸òÎ®¤¬¤¢¤ëÂçÄÍ¤¢¤æ¤ß¡ÊÂçÌî¤¤¤È¡Ë¤È¤¤¤¦¿Íµ¤¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤«¤é¤â»ö¾ð¤òÊ¹¤¯¡£¤È¡¢±¦µþ¤ÏÈà½÷¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤¢¤ë¤³¤È¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡Ä!?¡¡¥É¥é¥Þ¡ØÁêËÀ season21¡Ù¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¤Ë¤ÆËè½µ¿åÍË21»þÊüÁ÷¡£