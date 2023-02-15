Å·³¤Í´´õ¼ç±é¡¢·à¾ìÈÇ¡Ö¶ÛµÞ¼èÄ´¼¼¡×½¸ÂçÀ®¤Ç¶ÛÇ÷´¶Éº¤¦ ÆÃÊó±ÇÁü½é²ò¶Ø
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2023/02/15¡Û½÷Í¥¤ÎÅ·³¤Í´´õ¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë±Ç²è¡Ö·à¾ìÈÇ ¶ÛµÞ¼èÄ´¼¼ THE FINAL¡×¡Ê6·î16Æü¸ø³«¡Ë¤è¤ê¡¢30ÉÃ¤ÎÆÃÊó±ÇÁü¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÅ·³¤Í´´õ¡¢¾×·âÅª¤Ê»äÉþ»Ñ¤ò½é¸ø³«
¢¡Å·³¤Í´´õ¼ç±é¡Ö·à¾ìÈÇ ¶ÛµÞ¼èÄ´¼¼ THE FINAL¡×
2014Ç¯1·î¤è¤ê4¥·¡¼¥º¥ó¤ËÅÏ¤ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·ÏÎó¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥É¥é¥Þ¡Ö¶ÛµÞ¼èÄ´¼¼¡×¡£²Ä»ë²½¤µ¤ì¤¿ÆÃÊÌ¼èÄ´¼¼¤ÇÌñ²ð¤ÊÈïµ¿¼Ô¤ÈÂÐÖµ¤¹¤ë¡¢ÁÜºº°ì²Ý¤Î¼èÄ´¤ÙÀìÌç¥Á¡¼¥à¡Ö¶ÛµÞ»ö°ÆÂÐ±þ¼èÄ´ÈÉ¡áÄÌ¾Î¡¦¥¥ó¥È¥ê¡×¡£Å·³¤±é¤¸¤ëÃ¡¤¾å¤²¤Î·º»ö¡¦¿¿ÊÉÍ´õ»Ò¤È¡¢¥¯¥»¼ÔÂ·¤¤¤Î¥Ù¥Æ¥é¥ó¼èÄ´´±¤¿¤Á¤¬¡¢¼èÄ´¼¼¤òÉñÂæ¤Ë°ì¶ÚÆì¤Ç¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤ÈÈ¿Í¤È¤Î¡È¸ÀÍÕ¤Î½Æ·âÀï¡É¤ò·«¤ê¹¤²¡¢»ö·ï¤ÎÎ¢¤Ë±£¤µ¤ì¤¿¡Ö¿¿¼Â¡×¤òË½¤¯¡£
¡Ö¼èÄ´¼¼¡×¤È¤¤¤¦Àï¾ì¤ÇÅ¸³«¤µ¤ì¤ë¡¢½Æ¤âÉð´ï¤â»ý¤¿¤Ê¤¤À¸¿È¤Î¿Í´ÖÆ±»Î¤Î»àÆ®¤ò¡¢¥¹¥ê¥ê¥ó¥°¤«¤ÄÁÖ²÷´¶¤¢¤Õ¤ì¤ëÊª¸ìÅ¸³«¤ÇÉÁ¤¡¢Á´39ÏÃ¤ÎÊ¿¶ÑÀ¤ÂÓ»ëÄ°Î¨¤Ï13.1¡ó¡Ê´ØÅìÃÏ¶è¡¦¥Ó¥Ç¥ª¥ê¥µ¡¼¥ÁÄ´¤Ù¡Ë¤òµÏ¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë2²ó¤Î¥É¥é¥Þ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡¢Âè4¥·¡¼¥º¥ó¤Þ¤ÇÀ©ºî¤µ¤ì¡¢¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÎò»Ë¤Ï2023Ç¯¤Ç¡¢9Ç¯ÌÜ¤ËÆÍÆþ¤·¡¢Æ±·à¾ìÈÇ¤Ë¤Æ¥·¥ê¡¼¥º´°·ë¤È¤Ê¤ë¡£
¢¡ÅÄÃæÅ¯»Ê¡¦¤Ç¤ó¤Ç¤ó¡¦¾®Æü¸þÊ¸À¤¤é¡¢Ì¾¥Ð¥¤¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤¬ÏÆ¤ò¸Ç¤á¤ë
¤µ¤é¤Ë¡¢¤ªÆëÀ÷¤ß¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¥á¥ó¥Ð¡¼¤âÂ³Åê¡£ÄË²÷¤Ê²ñÏÃ·à¤ÈÈ´·²¤Î¥³¥ó¥Ó¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤¬Ì¥ÎÏ¤Î¥¥ó¥È¥ê¥Á¡¼¥à¤Ë¤Ï¡¢¥¥ó¥È¥êÈÉ¤Î´ÉÍý´±¤È¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤òÎ¨¤¤¤ë³á»³¾¡ÍøÌò¤ËÅÄÃæÅ¯»Ê¡¢·º»ö¿ÍÀ¸¤ÎÂçÈ¾¤ò¥Þ¥ëË½¤Ç²á¤´¤·¡¢³¤Àé»³Àé¤Î·Ð¸³¤ÇÈïµ¿¼Ô¤ËÁêÂÐ¤¹¤ëÉ©ËÜ¿ÊÌò¤Ë¤Ç¤ó¤Ç¤ó¡¢¥Á¡¼¥à¤¤Ã¤Æ¤ÎÆ¬Ç¾ÇÉ¤Ç¤¢¤ê¡¢Å°Äì¤·¤¿Æ¶»¡ÎÏ¤ÇÁê¼ê¤òÄÉ¤¤¹þ¤ó¤Ç¤æ¤¯¾®ÀÐÀî½ÕÉ×Ìò¤Ë¾®Æü¸þÊ¸À¤¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÁÜºº°ì²Ý¤Î¡È¤â¤Ä¤Ê¤Ù¥³¥ó¥Ó¡É¤³¤È¡¢ÅÏÊÕÅ´¼¡Ìò¤ÏÂ®¿å¤â¤³¤ß¤Á¡¢´ÆÊªÂçÆóÏºÌò¤ÏÎëÌÚ¹À²ð¤¬Ì³¤á¤ë¡£
¥É¥é¥ÞÂè3¥·¡¼¥º¥ó°Ê¹ß¡¢¥¥ó¥È¥ê¤ËÎ×»þ¤ÇºßÀÒ¤·¤Æ¤¤¤¿¶Ì³À¾¾À¸Ìò¤ÎÄÍÃÏÉð²í¡£¤µ¤é¤Ë¤Ï¡¢·º»öÉôÄ¹¤«¤éÉûÁí´Æ¤Ø½ÐÀ¤¤ò²Ì¤¿¤·¤¿ÈØ¾ëÏÂµ×Ìò¤ÎÂçÁÒ¹§Æó¤È¡¢ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¼ÂÎÏÇÉ¤ÎÌ¾¥Ð¥¤¥×¥ì¥¤¥ä¡¼Ã£¤¬¡¢¥É¥é¥Þ¥·¥ê¡¼¥º¤ÈÆ±ÍÍ¤ËÏÆ¤ò¸Ç¤á¡¢¤Þ¤µ¤ËÅ´ÊÉ¤ÎÉÛ¿Ø¤Ç¡¢¥·¥ê¡¼¥º»Ë¾åºÇ¶¯¤ÎÈïµ¿¼Ô¤ËÄ©¤à¡£
µÓËÜ¤Ï¡¢¡Èµ©Âå¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥Æ¥é¡¼¡É°æ¾åÍ³Èþ»Ò»á¡£¡ÖGOOD LUCK¡ª¡ª¡×¡ÖÇò¤¤µðÅã¡×¡Ö14ºÍ¤ÎÊì¡×¡ÖÃë´é¡ÁÊ¿Æü¸á¸å3»þ¤ÎÎø¿Í¤¿¤Á¡Á¡×¡ÖBG¡Á¿ÈÊÕ·Ù¸î¿Í¡Á¡×¤Ê¤É¡¢Éý¹¤¤¥¸¥ã¥ó¥ë¤ÇÂ¿¤¯¤ÎÂåÉ½ºî¤ò»ý¤Ä°æ¾å»á¤¬¡¢Âè1¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é´°Á´¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ç¼ê³Ý¤±¤ë¡Ö¶ÛµÞ¼èÄ´¼¼¡×¤Î·à¾ìÈÇ¤ò¡¢ÁÔÂç¤Ê¥¹¥±¡¼¥ë¤ÇÉÁ¤¯¡£¤½¤·¤Æ´ÆÆÄ¤Ï¡¢Æ±¶É¤Î¾ï×¢¾æÂÀ¡£¡È¥¥ó¥È¥ê¤Î»º¤ß¤Î¿Æ¡É°æ¾å»á¤È¤È¤â¤Ë¡¢¡È¥¥ó¥È¥ê¤Î°é¤Æ¤Î¿Æ¡É¤È¤·¤Æ¡¢½é¤Î±Ç²è²½¤Ç¤¢¤ê¡¢Æ±»þ¤ËºÇ¸å¤Î¥¥ó¥È¥ê¤È¤Ê¤ëËÜºî¤Î´ÆÆÄ¤òÃ´Åö¤¹¤ë¡£
¢¡¡Ö·à¾ìÈÇ ¶ÛµÞ¼èÄ´¼¼ THE FINAL¡×ÆÃÊó½é²ò¶Ø
º£²ó½é²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿±ÇÁü¤Ç¤Ï¡¢¶¯¤¤¸ýÄ´¤ÇÌä¤¤µÍ¤á¤ë¿¿ÊÉ¤Î¥¢¥Ã¥×¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡£µðÂçÂæÉ÷¤¬¹ñÆâ¤Ë¿ÓÂç¤ÊÈï³²¤ò¤â¤¿¤é¤¹ºÇÃæ¡¢Æâ³ÕÁíÍýÂç¿Ã¤¬Ë½´Á¤Ë½±·â¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¾×·âÅª¤Ê»ö·ï¤¬È¯À¸¡£·Ù»ëÄ£¶ÛµÞ»ö°Æ¤ËÇ§Äê¤µ¤ì¡¢¿¿ÊÉ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥¥ó¥È¥ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¶ÛµÞ¾·½¸¤µ¤ì¤¿¡£
½±·âÈÈ¤Î¼èÄ´¤Ù¤ò¿Ê¤á¤ëÃæ¡¢½ÅÍ×»²¹Í¿Í¤È¤·¤ÆÉâ¤«¤Ó¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¡¢Æâ³ÕÁíÍýÂç¿Ã¡£ÁÜººÀþ¾å¤Ë¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿ÁíÍý¤Î¡Ö¶õÇò¤Î10Ê¬´Ö¡×¤Ë²¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¡©¤½¤·¤Æ¡¢ÁíÍý½±·â»ö·ï¤Î¿¿¤ÎÌÜÅª¤È¤Ï¡©¤µ¤é¤ËÀª¤¤¤òÁý¤·¤¿µðÂçÂæÉ÷¤¬Ç÷¤ê¡¢ÆüËÜÎóÅç¤¬Ì¤Á½Í¤Î´íµ¡¤ËÉÎ¤¹¤ëÃæ¡¢¥¥ó¥È¥ê¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¤ò¤«¤±¤ÆÆñ¹¶ÉÔÍî¤ÊºÇ¸å¤Î¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ËÄ©¤à¡£
¥·¥ê¡¼¥º´°·ë¤ËÁê±þ¤·¤¤·à¾ìÈÇ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥¹¥±¡¼¥ë¤ÎÂç¤¤ÊÅ¸³«¤Ë²Ã¤¨¡¢ÆüËÜ¤òÍÉ¤ë¤¬¤¹Âçµ¬ÌÏºÒ³²¡¢¼èÄ´¼¼¤Ç·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¶Ë¸Â¤Î¶î¤±°ú¤¡¢¤½¤·¤Æ¡¢¥¥ó¥È¥ê¤Î¥Á¡¼¥à¥ï¡¼¥¯¡£Ç÷ÎÏ¤È¶ÛÇ÷´¶¤¬ÅÁ¤ï¤ë¤³¤Î±ÇÁü¤«¤é¡¢ËÜºî¤Ç¥¥ó¥È¥ê¤Î½¸ÂçÀ®¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦´üÂÔ´¶¤¬ËÄ¤é¤à¡£±ÇÁü¤Î¥é¥¹¥È¤Ë¤Ï¡¢¥·¥ê¡¼¥º¤ªÆëÀ÷¤ß¤Î¡Ö¤¦¤§¡Á¤¤¡×¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤â¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¥ó¥È¥ê¤¬ºÇ¸å¤ËÄ©¤à¡¢¥·¥ê¡¼¥ººÇÂç¤ÎÅ¨¤Ç¤¢¤ëÆâ³ÕÁíÍýÂç¿Ã¤é¿·¥¥ã¥¹¥È¤Îº£¸å¤Î¾ðÊó¤Ë¤âÃíÌÜ¤À¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û