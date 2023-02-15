ÆüËÜ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¡¦¿·¿ÍÇÐÍ¥¾Þ¡¢»£¤ê²¼¤í¤·´ë²è¤¬º£Ç¯¤âÅÐ¾ì¡¡Ìò¼Ô¤È¤·¤Æµ¤»ý¤Á¤â¿·¤¿¤Ë¡Ú¥³¥á¥ó¥ÈÅþÃå¡Û
Âè46²óÆüËÜ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¿·¿ÍÇÐÍ¥¾Þ¼õ¾Þ¼Ô»£¤ê¤ª¤í¤·´ë²è¡ØNEW CINEMA FACE¡Ù¤¬23Æü¤«¤é3·î16Æü¤Þ¤ÇÅìµþ¡¦RAYARD MIYASHITA PARK¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¡£¾®Ìî²ÖÍü¡¢µÆÃÓÆüºÚ»Ò¡¢À¸¸«°¦ÎÜ¡¢Ê¡ËÜè½»Ò¡¢Í²¬Âçµ®¡ÊHey! Say! JUMP¡Ë¡¢ÈÖ²È°ìÏ©¡¢¾¾Â¼ËÌÅÍ¡ÊSixTONES¡Ë¡¢ÌÜ¹õÏ¡¡ÊSnow Man¡Ë¤é2022Ç¯¤Î±Ç²è³¦¤Ë¸½¤ì¤¿¼¡À¤Âå¤Î±Ç²è³¦¤òÃ´¤¦¿·¿ÍÇÐÍ¥¾Þ¼õ¾Þ¼Ô¤¿¤Á¤¬¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ç°ìÆ²¤Ë²ñ¤·¡¢¿·¤¿¤ÊÁõ¤¤¤ÈÉ½¾ð¤ÇÌ¥Î»¤¹¤ë¡£
¡¡Âè35²ó¡Ê2011Ç¯¡Ë¤è¤ê³«ºÅ¤·¡¢º£Ç¯¤Ç11Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ëÆ±´ë²è¡£ËèÇ¯¡¢´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç·Ç½Ð¤µ¤ì¤ë¤ÈÂ¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤¬¸½ÃÏ¤òË¬¤ì¡¢±Ç²è¥Õ¥¡¥ó¤Î¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¤È¤·¤ÆÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÀ¸¤Ë°ìÅÙ¤·¤«·Ð¸³¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¿·¿ÍÇÐÍ¥¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤Æ¡¢¤³¤Î´ë²è¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤òÇ®Ë¾¤¹¤ë¼ã¼êÇÐÍ¥¤âÂ¿¤¯¤¤¤ë¤Û¤É¡¢ÆüËÜ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¼ø¾Þ¼°¤ÎÁ°¤Î¤â¤¦°ì¤Ä¤Î´ë²è¤È¤·¤ÆÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤«¤ï¤¤¤¤¡ª¡Ø¥»¥«¥³¥¤¡Ù¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ëº°¤ÎÍá°á»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿Ê¡ËÜè½»Ò
¡¡¤³¤Î¤Û¤É¼õ¾Þ¼Ô¤¬¡Ø¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡Ö±Ç²è¡×¤È¤Ï¡©10Ç¯¸å20 Ç¯¸å¤Î¼«Ê¬Áü¤Ï¡©¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤â¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¢£Âè46²óÆüËÜ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ ¡Ö¿·¿ÍÇÐÍ¥¾Þ¡×¼õ¾Þ¼Ô¡¿¼õ¾ÞºîÉÊ¡¿¥³¥á¥ó¥È¢¨¸Þ½½²»½ç¡¦·É¾ÎÎ¬
¢§¾®Ìî²ÖÍü¡Ê¡Ø¥Ï¥±¥ó¥¢¥Ë¥á¡ª¡Ù¡Ë
»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ±Ç²è¤ÏÅ¨¤Ç¤¢¤êÌ£Êý¤Ç¤¹¤Í¡£¼«Ê¬¤òÀ¸¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤ÏÂç¤¤ÊÌ£Êý¤À¤±¤É¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç»ä¤ÏÀï¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢Ä¹¤¯¤³¤Î¤ª»Å»ö¤ò¤·¤¿¤¤¤Î¤Ê¤éÉ¾²Á¤µ¤ìÂ³¤±¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¥·¥Ó¥¢¤µ¤â¤¢¤ë¡£¤É¤³¤«¤ÇÃ¯¤«¤Ëµá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤Ï½ÐÍè¤Ê¤¤¤ª»Å»ö¤Ç¤¹¤«¤é¡£
10Ç¯¸å20Ç¯¸å¤âÃ¯¤«¤Ëµá¤á¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¤¤é¤ì¤¿¤é¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢§µÆÃÓÆüºÚ»Ò¡Ê¡Ø·î¤ÎËþ¤Á·ç¤±¡Ù¡Ë
ÃÎ¤é¤Ê¤¤À¤³¦¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤¬±Ç²è¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤ÎÃæ¤À¤±¤ÇÆÀ¤é¤ì¤ëÃÎ¼±¤ä¹Í¤¨¤Ï¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤âÊÐ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦ÉôÊ¬¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤ò²õ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤¬±Ç²è¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤Ï´¶¾ð¤òÊü½Ð¤¹¤ë¤³¤È¡¢±é¤¸¤ë¤³¤È¡¢É½¸½¤¹¤ë¤³¤È¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤éÇÐÍ¥¤È¤·¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È¡£¤½¤ì¤ò³ð¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¤âº£¡¢¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È´èÄ¥¤í¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢§À¸¸«°¦ÎÜ¡Ê¡Ø¥â¥¨¥«¥ì¤Ï¥ª¥ì¥ó¥¸¿§¡Ù¡Ë
¤É¤ì¤À¤±Ì²¤¯¤Æ¤âÌë¤Õ¤«¤·¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Û¤É±Ç²è¤ò¸«¤ë»þ´Ö¤ÏìÔÂô¡Ê¤¼¤¤¤¿¤¯¡Ë¤À¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÉáÃÊÀ¸¤¤Æ¤¤¤¿¤é´¶¤¸¤Ê¤¤´¶¾ð¤Ë°ú¤¤º¤é¤ì¤¿¤ê¡¢¼«Ê¬¤Ë¤Ê¤¤²ÁÃÍ´Ñ¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯ÊÙ¶¯¤Ë¤Ê¤ë¤·ÌÌÇò¤¤¤Ç¤¹¡£10Ç¯¸å20Ç¯¸å¡¢¤½¤Î»þ¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤¬²¿¤«¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Êª¤òºî¤ë¤³¤È¤¬¤¹¤´¤¯¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó·Ð¸³¤òÀÑ¤ó¤Ç²¿¤«¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢§Ê¡ËÜè½»Ò¡Ê¡Øº£Ìë¡¢À¤³¦¤«¤é¤³¤ÎÎø¤¬¾Ã¤¨¤Æ¤â¡Ù¡Ë
Æü¾ï¤Ç¤ÏÂÎ¸³¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤òÄÌ¤·¤ÆÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¤È¤³¤í¤¬±Ç²è¤ÎÌ¥ÎÏ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹Ô¤µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þ¤ËÇØÃæ¤ò²¡¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ê¡¢À¸¤¤ë¾å¤Ç¤Î¥Ò¥ó¥È¤¬À¨¤¯µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¾ÍèÅª¤Ë¤â¤³¤Î¤ª»Å»ö¤ÏÂ³¤±¤é¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤³¤Î¾Þ¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¤¤¤í¤ó¤ÊºîÉÊ¡¢Ìò¡¢¼«Ê¬¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤Æ¡¢¤ª»Å»ö¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤â¤¤¤í¤ó¤Ê¤â¤Î¤ò³Ø¤ó¤Ç¡¢È¯¸«¤·¤Æ¡¢¿Í¤È¤·¤ÆÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢§Í²¬Âçµ®¡Ê¡Ø¥·¥ó¡¦¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¡Ù¡Ë
¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤Î¸»¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¤¹¡£ÉáÃÊ¤Ï¥°¥ë¡¼¥×¤Ç³èÆ°¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥é¥¤¥Ö¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢Æü¡¹¥¤¥ó¥×¥Ã¥È¤¬É¬Í×¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Æ¡£¤½¤ó¤Ê¤È¤¤Ë·à¾ì¤Ç±Ç²è¤ò´Ñ¤ë¤³¤È¤Ç¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ä»É·ã¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë½õ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÀè¤âÊÑ¤ï¤é¤º±Ç²è¤Ë¿¨¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤â¤·ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ê¤é¤Ð¡¢¤³¤Î¾Þ¤ËÃÑ¤¸¤Ê¤¤¤ª¼Çµï¤¬¤Ç¤¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢§ÈÖ²È°ìÏ©¡Ê¡Ø¥µ¥Ð¥«¥ó SABAKAN¡Ù¡Ë
±Ç²è¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¤¹¤´¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡Ö¥µ¥Ð¥«¥ó SABAKAN¡×¤Ë½Ð¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¬±Ç²è¤ÎÃæ¤Ë¤¤¤ë¤ó¤À¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤¿¤éÉÔ»×µÄ¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¤¼¤Ò¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
10Ç¯¸å20Ç¯¸å¤âÇÐÍ¥¶È¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤«Â¾¤ÎÆ»¤Ë¿Ê¤à¤«¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤É¡¢³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Û¤«¤ÎÆ»¤Ï¡Ä¤ª¶â»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢³Ú¤·¤¯À¸¤¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Î¤Ç¼ÒÄ¹¤È¤«!?¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¢§¾¾Â¼ËÌÅÍ¡Ê¡Ø¥Û¥ê¥Ã¥¯ xxxHOLiC¡Ù¡Ë
±Ç²è¤Ï¸«¤Ë¹Ô¤³¤¦¤È»×¤ï¤Ê¤¤¤È¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç²ÁÃÍ¤Î¤¢¤ëÊª¤òºî¤Ã¤Æ¡¢¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤È¤¹¤ëÇ®ÎÌ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡£ËÍ¤òÁª¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿Êý¤Ë¡Ø¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤¢¤Î»þ¡¢²¶¡¢»ä¡¢´Ö°ã¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ê¡£Àè¸«¤ÎÌÀ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Ê¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê10Ç¯¸å20Ç¯¸å¤Ç¤¢¤ê¤¿¤¤¤·¡¢±Ç²è¤ËÆ´¤ì¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤ª¼Çµï¤Ï¡ØÍê¤à¤«¤é¤ä¤á¤Æ¤¯¤ì¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤ë¤Þ¤ÇÄ©Àï¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¢§ÌÜ¹õÏ¡¡Ê¡Ø·î¤ÎËþ¤Á·ç¤±¡Ù¡Ë±Ç²è¤Ï¡¢ÌÀÆü¤â´èÄ¥¤í¤¦¤È»×¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¤½¤ÎÀè¤Î¿ÍÀ¸¤Ë¤Ê¤Ë¤«±Æ¶Á¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢ÉÔ»×µÄ¤Ê¥Ñ¥ï¡¼¤Î¤¢¤ë¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤¬½Ð¤¿ºîÉÊ¤âÃ¯¤«¤òÎå¤Þ¤¹¤³¤È¤¬½ÐÍè¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£°ì²ó¤¤ê¤Î¿ÍÀ¸¤Ê¤Î¤Ç¡¢10Ç¯Àè¤â¡¢20Ç¯Àè¤â²ù¤¤¤Î¤Ê¤¤¡¢¾¯¤·¤Ç¤â³Ú¤·¤¤»þ´Ö¤¬Áý¤¨¤ë¤è¤¦¤ÊÀ¸¤Êý¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£