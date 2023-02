2月10〜12日の全国映画動員ランキングが興行通信社より発表され、『ワールドツアー上映「鬼滅の刃」上弦集結、そして刀鍛冶の里へ』が、週末金土日動員40万2000人、興収5億7100万円をあげ、公開から2週連続首位を獲得。累計では動員147万人、興収20億円を突破している。

2位は公開11週目の『THE FIRST SLAM DUNK』がランクイン。累計では動員711万人、興収103億円を超えた。3位は先週からワンランクダウンの『レジェンド&バタフライ』。累計では動員129万人、興収16億円を突破した。4位は公開14週目を迎えた『すずめの戸締まり』が先週からワンランクアップした。

初登場は4作品。5位に公開25周年を記念した『タイタニック:ジェームズ・キャメロン25周年3Dリマスター』。6位にブラッド・ピット、マーゴット・ロビーら豪華キャスト陣を迎え『ラ・ラ・ランド』などのデイミアン・チャゼル監督がメガホンをとった『バビロン』。8位に「Hey!Say!JUMP」の中島裕翔が主演を務める映画『#マンホール』。10位に、鈴木亮平&宮沢氷魚が惹かれ合う二人を演じた松永大司監督の『エゴイスト』がそれぞれランクインした。

公開10週目を迎えた二宮和也主演の『ラーゲリより愛を込めて』は9位。邦画実写映画としては非常に粘り強い興行を続けている。

2月10〜2月12日の全国映画動員ランキングは、以下の通り。

第1位:『ワールドツアー上映「鬼滅の刃」上弦集結、そして刀鍛冶の里へ』第2位:『THE FIRST SLAM DUNK』第3位:『レジェンド&バタフライ』第4位:『すずめの戸締まり』第5位:『タイタニック:ジェームズ・キャメロン25周年3Dリマスター』第6位:『バビロン』第7位:『BTS:Yet To Come in Cinemas』第8位:『#マンホール』第9位:『ラーゲリより愛を込めて』第10位:『エゴイスト』