このほど、妊娠して大きくお腹が膨らんだ妻の「うつ伏せの姿勢になりたい」という声を聞いた夫が、斬新な方法で願いを叶えた。ユニークではあるが簡単にできるアイディアをTikTokでシェアすると再生回数が4千万回を超える大反響を呼んでおり、「商品化するべきだよ」など大絶賛の声が届いた。男性は現在このアイディアを商品化する準備を進めていると英メディア『The Mirror』などが伝えている。

米テキサス州ダラスに住むトニー・ロペスさん(Tony Lopez)はある日、当時妊娠7か月を迎えた妻のナンシーさん(Nancy)から「うつ伏せになって眠りたい」と言われた。妊娠7か月は妊娠後期となる時期でナンシーさんのお腹は既に大きくなっており、うつ伏せはお腹を潰してしまう姿勢になるためできない状態だった。

「自分は気持ちよく眠れるのに、ナンシーはそれができないことに罪悪感を覚えました」と明かすトニーさんは、ナンシーさんのために何かできることはないかと四六時中考え夜も眠れない日々を送っていた。ある日トニーさんは斬新なアイディアを思い付き、実行してそれをTikTokでシェアした。

投稿された動画には寝室のダブルベッドが映っており、右半分には真ん中に大きな穴が開き青いカバーの掛かったシングルマットレスが置かれていた。これは低反発マットレスと呼ばれるもので、ベッドマットレスの寝心地を改善するために使われるものだという。「こっちが私の場所だ」とベッドの左側を指差しながら話すトニーさんが青い低反発マットレスの方へ移動してめくってみると裏側には大きな穴が確認でき、今回用意した低反発マットレスは柔らかなウレタンフォームでできているとトニーさんは説明している。

ナンシーさんはこの穴に大きくなったお腹を入れることで、お腹を潰すことなくうつ伏せの状態で眠ることができるのだ。次の投稿では実際にナンシーさんが横になる姿が映っており、気持ち良さそうに枕を抱いてうつ伏せになっていた。トニーさんが「お腹が潰れている感じはある?」と聞くと「ないよ」とナンシーさんは答えており、トニーさんが用意してくれたベッドをとても気に入っているという。

低反発マットレスを自分でカットして穴を開けただけの簡単なアイディアだったが多くの人にとって目から鱗だったようで、最初の投稿は再生回数が4千万回を超える大反響を呼んだ。コメント欄には「妊娠中にこのアイディアを知りたかった」「天才だ」「こんな旦那さんを持って奥さんは幸せだね」「素晴らしい旦那さんだ」など大絶賛の声が届いた。中には「アマゾンで商品として売っていそうだよ」とこれまで商品化されていなかったことに驚きを隠せない様子の声も寄せられた。

予想外の大反響だったことからトニーさんはこのアイディアの特許を取得し、現在は同様のマットレスを大量生産するための計画を進めているという。ダブルベッドの半分を奥さん用のマットレスが占拠することになるが、トニーさんは「私は全然平気です。何より大切なのはナンシーが快適に過ごせるかどうかですよ」と愛妻家ぶりを見せ、「私は以前と変わらずによく眠れていますし、時々私が穴の開いたマットレスを抱き枕代わりに使うことさえあるんですよ」とも述べている。

現在トニーさんが特許の仮出願を済ませた商品はネットオークションサイト「eBay」にて、1つ249.99ドル(約3万3千円)で予約販売されている。配送予定日は2か月先になっており、4月以降に商品が完成するようだ。

