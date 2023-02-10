TVアニメ『進撃の巨人』 The Final Season完結編（前編）放送・配信情報決定！
TVアニメ『進撃の巨人』 The Final Season完結編（前編）がNHK総合にて、2023年3月3日（金）24時25分から1時間スペシャルで放送されることが決定。
また、2月25日から27日の深夜に放送される、全87話を７本にまとめた特別総集編の詳細時間も発表された。
さらに、TVアニメ『進撃の巨人』The Final Season 完結編（前編）は各配信サイトにて、2023年3月4日（土）6時より順次配信される。
放送情報や配信情報の詳細は、アニメ公式サイトやTwitterにて確認を。
●作品情報
TVアニメ「進撃の巨人」The Final Season完結編（前編）
NHK総合にて2023年3月3日(金)24時25分から1時間ペシャル放送！
※放送日時、内容は変更になる場合がございます。
TVアニメ「進撃の巨人」The Final Season完結編（後編）
NHK総合にて2023年放送！
※放送日時は決まり次第、お知らせいたします。
「進撃の巨人」特別総集編（第１夜〜7夜）
これまでの全87話を７本にまとめた特別総集編を集中放送！
NHK総合にて、2月25日(土)深夜から３夜連続放送予定！
2月25日（土）
25時46分〜26時35分（１）「人類と巨人の戦い」
26時35分〜27時24分（２）「知性を持つ巨人の出現」
2月26日（日）
24時55分〜25時44分（３）「調査兵団の反乱と真の王」
25時44分〜26時33分（４）「巨人の正体と壁の秘密」
26時33分〜27時22分（５）「マーレの戦士と島の悪魔」
2月27日（月）
25時25分〜26時14分（６）「未来の選択」
26時14分〜27時3分（７）「終末の足音」
配信情報
TVアニメ「進撃の巨人」The Final Seaosn完結編（前編）
各配信サイトにて配信決定！
2023年3月4日(土)6:00より順次配信開始！
dTV、dアニメストア、GYAO!、Netflix、TELASA、ひかりTV、U-NEXT、Amazon Prime Video、DMM TVほかにて最速配信！
GYAO!「進撃の巨人」過去シリーズ配信情報
※毎日2話更新、各話14日間の配信
「進撃の巨人」（全25話）
2023/1/17(火)18:00〜2023/2/10(金)23:59
「進撃の巨人」Season 2（全12話）
2023/1/28(土)0:00〜2023/2/15(水)23:59
「進撃の巨人」Season 3（全22話）
2023/2/2(木)0:00〜2023/2/25(土)23:59
・「進撃の巨人」The Final Season Part 1（全16話）
2023/2/12(日)0:00〜2023/3/4(土)23:59
・「進撃の巨人』The Final Season Part 2」（全22話）
2023/2/19(日)0:00〜2023/3/9(木)23:59
GYAO!「進撃の巨人」特集ページ
https://yahoo.jp/5wkP2D
＜完結編（前編）あらすじ＞
世界を滅ぼそうと「地鳴らし」を発動させたエレン。無数の巨人たちが進撃を開始し、あらゆるものを踏み潰していく。
ミカサ、アルミン、ジャン、コニー、ハンジ、ライナー、アニ、ピーク、そして瀕死の重傷を負ったリヴァイ……。残されたものたちがエレンを止めるため最後の戦いに挑む。
【スタッフ】
原作：諫山 創（別冊少年マガジン／講談社）
監督：林祐一郎
シリーズ構成：瀬古浩司
キャラクターデザイン：岸 友洋
総作画監督：新沼大祐 / 秋田学
演出チーフ：宍戸淳
エフェクト作画監督：酒井智史、古俣太一
色彩設計：大西慈
美術監督：根本邦明
画面設計：淡輪雄介
3DCG監督：奥納基 / 池田昴
撮影監督：浅川茂輝
編集：吉武将人
音響監督：三間雅文
音楽：KOHTA YAMAMOTO / 澤野弘之
音響効果：山谷尚人（サウンドボックス）
音響制作：テクノサウンド
アニメーションプロデューサー：川越 恒
制作：MAPPA
【キャスト】
エレン・イェーガー：梶 裕貴
ミカサ・アッカーマン：石川由依
アルミン・アルレルト：井上麻里奈
コニー・スプリンガー：下野 紘
ヒストリア・レイス：三上枝織
ジャン・キルシュタイン：谷山紀章
アニ・レオンハート：嶋村 侑
ライナー・ブラウン：細谷佳正
ハンジ・ゾエ：朴 璐美
リヴァイ・アッカーマン：神谷浩史
ジーク・イェーガー：子安武人
ファルコ・グライス：花江夏樹
ガビ・ブラウン：佐倉綾音
ピーク・フィンガー：沼倉愛美
©諫山創・講談社／「進撃の巨人」The Final Season製作委員会
関連リンク
The Final Season公式サイトhttps://shingeki.tv/final/