TVアニメ『進撃の巨人』 The Final Season完結編（前編）がNHK総合にて、2023年3月3日（金）24時25分から1時間スペシャルで放送されることが決定。

また、2月25日から27日の深夜に放送される、全87話を７本にまとめた特別総集編の詳細時間も発表された。

さらに、TVアニメ『進撃の巨人』The Final Season 完結編（前編）は各配信サイトにて、2023年3月4日（土）6時より順次配信される。

放送情報や配信情報の詳細は、アニメ公式サイトやTwitterにて確認を。

●作品情報

TVアニメ「進撃の巨人」The Final Season完結編（前編）

NHK総合にて2023年3月3日(金)24時25分から1時間ペシャル放送！

※放送日時、内容は変更になる場合がございます。

TVアニメ「進撃の巨人」The Final Season完結編（後編）

NHK総合にて2023年放送！

※放送日時は決まり次第、お知らせいたします。

「進撃の巨人」特別総集編（第１夜〜7夜）

これまでの全87話を７本にまとめた特別総集編を集中放送！

NHK総合にて、2月25日(土)深夜から３夜連続放送予定！

2月25日（土）

25時46分〜26時35分（１）「人類と巨人の戦い」

26時35分〜27時24分（２）「知性を持つ巨人の出現」

2月26日（日）

24時55分〜25時44分（３）「調査兵団の反乱と真の王」

25時44分〜26時33分（４）「巨人の正体と壁の秘密」

26時33分〜27時22分（５）「マーレの戦士と島の悪魔」

2月27日（月）

25時25分〜26時14分（６）「未来の選択」

26時14分〜27時3分（７）「終末の足音」

配信情報

TVアニメ「進撃の巨人」The Final Seaosn完結編（前編）

各配信サイトにて配信決定！

2023年3月4日(土)6:00より順次配信開始！

dTV、dアニメストア、GYAO!、Netflix、TELASA、ひかりTV、U-NEXT、Amazon Prime Video、DMM TVほかにて最速配信！

GYAO!「進撃の巨人」過去シリーズ配信情報

※毎日2話更新、各話14日間の配信

「進撃の巨人」（全25話）

2023/1/17(火)18:00〜2023/2/10(金)23:59

「進撃の巨人」Season 2（全12話）

2023/1/28(土)0:00〜2023/2/15(水)23:59

「進撃の巨人」Season 3（全22話）

2023/2/2(木)0:00〜2023/2/25(土)23:59

・「進撃の巨人」The Final Season Part 1（全16話）

2023/2/12(日)0:00〜2023/3/4(土)23:59

・「進撃の巨人』The Final Season Part 2」（全22話）

2023/2/19(日)0:00〜2023/3/9(木)23:59

GYAO!「進撃の巨人」特集ページ

https://yahoo.jp/5wkP2D

＜完結編（前編）あらすじ＞

世界を滅ぼそうと「地鳴らし」を発動させたエレン。無数の巨人たちが進撃を開始し、あらゆるものを踏み潰していく。

ミカサ、アルミン、ジャン、コニー、ハンジ、ライナー、アニ、ピーク、そして瀕死の重傷を負ったリヴァイ……。残されたものたちがエレンを止めるため最後の戦いに挑む。

【スタッフ】

原作：諫山 創（別冊少年マガジン／講談社）

監督：林祐一郎

シリーズ構成：瀬古浩司

キャラクターデザイン：岸 友洋

総作画監督：新沼大祐 / 秋田学

演出チーフ：宍戸淳

エフェクト作画監督：酒井智史、古俣太一

色彩設計：大西慈

美術監督：根本邦明

画面設計：淡輪雄介

3DCG監督：奥納基 / 池田昴

撮影監督：浅川茂輝

編集：吉武将人

音響監督：三間雅文

音楽：KOHTA YAMAMOTO / 澤野弘之

音響効果：山谷尚人（サウンドボックス）

音響制作：テクノサウンド

アニメーションプロデューサー：川越 恒

制作：MAPPA

【キャスト】

エレン・イェーガー：梶 裕貴

ミカサ・アッカーマン：石川由依

アルミン・アルレルト：井上麻里奈

コニー・スプリンガー：下野 紘

ヒストリア・レイス：三上枝織

ジャン・キルシュタイン：谷山紀章

アニ・レオンハート：嶋村 侑

ライナー・ブラウン：細谷佳正

ハンジ・ゾエ：朴 璐美

リヴァイ・アッカーマン：神谷浩史

ジーク・イェーガー：子安武人

ファルコ・グライス：花江夏樹

ガビ・ブラウン：佐倉綾音

ピーク・フィンガー：沼倉愛美

©諫山創・講談社／「進撃の巨人」The Final Season製作委員会

関連リンク

The Final Season公式サイト

https://shingeki.tv/final/