2022年1月に婚約し、先日のグラミー賞でも2ショットを見せていたミーガン・フォックスとマシンガン・ケリー。2人に破局説が浮上した。

【写真】ミーガン・フォックスとマシンガン・ケリー、グラミー賞でのメタリックな美しいカップルコーデ

Page Sixによると、現地時間2月12日午後、ミーガンがインスタグラムを更新し、マシン・ガン・ケリー(MGK)の写る投稿を全て削除。それだけでなく、フォローも削除し、代わりにティモシー・シャラメとハリー・スタイルズ、そしエミネムのみをフォローしたそうだ。

エミネムは、2012年にMGKが当時ティーンだったエミネムの娘を「セクシーだ」と発言したことから、2人の間で確執が囁かれており、ミーガンはこれを意識してフォローしたとみられている。

また、これと前後して、彼女は同じくインスタグラムに自身が写るものなど4枚の写真を投稿し、意味深なメッセージを発していたという。投稿の中で、ミーガンはビヨンセが夫ジェイ・Zの浮気を告発したとされる楽曲「Pray You Catch Me」の歌詞を引用し、「あなたは不誠実/それがあなたから発せられる(You can taste the dishonesty/it’s all over your breath)」とキャプションを添えていたそうだ。なお現在は、ミーガンのアカウント事態が削除されてしまっている。

ミーガンとMGKは、彼女がブライアン・オースティン・グリーンと離婚した2020年に交際をスタート。2022年1月に婚約し、先月は婚約1周年をお祝いしていた。また2月5日(現地時間)に開催された第65回グラミー賞授賞式では、メタリックな美しいカップルコーデを披露。アフターパーティーには、花嫁&花婿を思わせるコーデで参加して注目を集めていた。