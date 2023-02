現地時間2月12日に開催された米スポーツ界のビッグイベント、スーパーボウルでハーフタイムショーを行った歌手のリアーナ。真っ赤な衣装に身を包んだお腹がふっくらしていたことから注目を集めたが、代理人が第2子妊娠を認めた。

【写真】第2子妊娠のリアーナ ふっくらお腹で堂々パフォーマンス

全米が注目するスーパーボウルで、試合と並んで注目を集めるハーフタイムショー。彼女が公の場所でパフォーマンスするのは2018年のグラミー賞授賞式以来とあって、さらに注目を集めた。

リアーナは、真っ赤なジャンプスーツにラテックスのバンドゥという衣装で登場。「Bitch Better Have My Money」、「Diamonds」、「Only Girl (In the World)」「Work」「Umbrella」などヒット曲をパフォーマンスしたが、お腹がふっくらしていたことにファンが注目。さらに、パフォーマンス中何度も優しくお腹に手を触れていたことから、第2子懐妊ではないかとの噂が浮上していた。

Peopleによると、リアーナの代理人が、エイサップ・ロッキーとの間に第2子を妊娠したことを公表した。2人は、2022年5月に第1子の男の子が誕生したばり。この日エイサップ・ロッキーはリアーナのサポートに駆けつけており、ステージサイドでパフォーマンスの様子を録画する姿がキャッチされていたそうだ。なお、妊娠中にハーフタイムショーを行ったのは、リアーナが初めてだそう。