ミュージカル映画『シング・フォー・ミー、ライル』の日本語吹替版より、ライル(大泉洋)が孤独な少年のために歌う「Top Of The World(最高の世界)」、大泉洋と石丸幹二のハーモニーが高らかに重なる「Take A Look At Us Now(君のおかげさ)」の本編映像が解禁された。

【動画】ライルと少年ジョシュが初めて心を通わせる名シーン! 映画『シング・フォー・ミー、ライル』日本語吹替版より「Top Of The World(最高の世界)」

本作は、ニューヨークを舞台に、歌うワニのライルがその歌で人間と心通わせる様子を、ミュージカルナンバーとともに描き出す。言葉を話さず、歌だけで思いを伝えるワニのライル役を、オリジナル版は世界的シンガーソングライターのショーン・メンデス、日本語吹替版は大泉洋が務め、さらにオスカー俳優ハビエル・バルデムが演じるショーマンのヘクター役を石丸幹二、コンスタンス・ウー演じる少年ジョシュの母親ミセス・プリム役を水樹奈々が務める。

この度、大泉と石丸が歌う珠玉のオリジナル楽曲が盛り込まれた日本語吹替版の本編映像(ミュージカル・シーン)2本が、一挙に解禁された。

ショーを大失敗させたことからヘクターに捨てられ、“ひとりぼっち”でニューヨークを生きる、歌うワニのライル。そのライルの前に現れたのが、ニューヨークに越してきたばかりの、同じく“ひとりぼっち”の少年ジョシュだ。ジョシュも最初はライルを恐れるのみだったが、ライルの思いやりのある歌声と、生き生きと歌い踊る姿がその恐怖心を吹き飛ばし、やがて1匹とひとりは歌を通してかけがえのない友だちになっていく。

解禁された「Top Of The World」が流れるのは、月明かりとネオン輝くブロードウェイの劇場の屋上。ライルとジョシュが初めて心を通わせる名シーンだ。夜に家をこっそり抜け出したライルとジョシュにとって、そこは2人だけの秘密のステージ。ふたりで過ごすこの場所が、この瞬間が、どんなに最高で素晴らしいか―。ライルはジョシュに向けて、胸高鳴るメロディと夜空に響き渡る伸びやかな歌声で、高揚感たっぷりに伝えていく。

さらに、ライルとショーマンのヘクターによるデュエットソング「Take A Look At Us Now」のシーンもあわせて解禁。幼い頃から一緒に過ごしたライルにとって、ヘクターは歌の師匠であり、親のような存在。本曲はそんなライルとヘクターによる、歌で心を重ねる歓びを歌った“ザッツ・エンタテインメント”なショー・ナンバーだ。

一緒にステージに立つことを夢見て、ともに過ごした2人の日々が胸弾むリズムにのせて映し出される。大泉と石丸が高らかに声を重ねるこの曲は、ある時は華やかなショー・ナンバーとして、またある時は哀切の調べとして、ライルとヘクターの関係性や、披露される状況により印象が様変わりするのも見どころのひとつ。

映画『シング・フォー・ミー、ライル』は、3月24日より全国公開。