【今週の海外ドラマ放送・配信予定】『スター・トレック：ピカード』シーズン3、『カーニバル・ロウ』最終章がスタート！

2月13日(月)から2月19日(日)に配信・放送がスタートする最新のおすすめ海外ドラマをご紹介! 今週は、『スター・トレック:ピカード』待望のシーズン3やビリー・クラダップが主演を務める『ハロー、トゥモロー!』、HBO Maxの話題作『セックスライフ・オブ・カレッジガールズ』の最新シーズンなどが開始となる。

【関連記事】『HAWAII FIVE-0』ダニエル・デイ・キム、韓国舞台の新作スパイドラマで主演に!

Ida Elise Broch will star in the latest Norwegian #Viaplay Original 'Fenris', an intense and atmospheric drama series centered around mysterious disappearances in a remote, wolf-inhabited forest on the Swedish border.#streamingchallenger https://t.co/S8aIdr35ac pic.twitter.com/0Sixp0JadI