Æü¸þºä46¡¦»Í´üÀ¸¤¬¡Ö¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·²ñ¡×³«ºÅ¡¡3Ç¯¤Ö¤ê¡ÈÀ¼½Ð¤·²ò¶Ø¡É¥é¥¤¥Ö¤Ë¥Õ¥¡¥ó´¿´î
¡¡ÀéÍÕ¸©¡¦ËëÄ¥¥¤¥Ù¥ó¥È¥Û¡¼¥ë¤Ç11¡Á12Æü¡¢2022Ç¯9·î¤Ë¿·²ÃÆþ¤·¤¿Æü¸þºä46¡¦»Í´üÀ¸¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖÆü¸þºä46 »Í´üÀ¸¡Ø¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·²ñ¡Ù¡×¤ò³«ºÅ¡£»Í´üÀ¸³Ú¶Ê¡Ö¥Ö¥ë¡¼¥Ù¥ê¡¼¡õ¥é¥º¥Ù¥ê¡¼¡×¤ò¤Ï¤¸¤áÁ´6¶Ê¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤â·«¤ê¹¤²¤¿¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤Ï¡¢12¿Í¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¡È·è°Õ¡É¤È¡È´î¤Ó¡É¤ÎÎÞ¤òÉâ¤«¤Ù¤Ê¤¬¤é´ÑµÒ¤Ë»×¤¤¤òÅÁ¤¨¤¿¡£ËÜ¹Æ¤Ç¤Ï¡¢12Æü¸ø±é¤ÎÌÏÍÍ¤ò¥ì¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û3Ç¯¤Ö¤ê¤Î¡ÈÀ¼½Ð¤·¡ÉOK¡¡¡ÖÆü¸þºä46 »Í´üÀ¸¡Ø¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·²ñ¡Ù¡×¥Õ¥©¥È½¸¡Ê26Ëç¡Ë
¡¡³«±éÁ°¤Î¾ìÆâ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¡Ö±Æ¥Ê¥ì¡×¤òÃ´Åö¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¾®À¾²ÆºÚ¼Â¡¢ÃÝÆâ´õÍèÎ¤¡¢Ê¿ÈøÈÁ²Æ¡£À¯ÉÜÈ¯É½¤Ë¤è¤ë¡Ö¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹´¶À÷¾ÉÂÐºö¤Î´ðËÜÅªÂÐ½èÊý¿Ë¡×¤ÎÊÑ¹¹¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¥Þ¥¹¥¯ÃåÍÑ¤ò¾ò·ï¤È¤¹¤ë¡Ö3Ç¯¤Ö¤ê¡×¤ÎÀ¼½Ð¤·²ò¶Ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¡ÖÀ¼½Ð¤·¤ÎÎý½¬¡×¤òÂ¥¤¹¤È²ñ¾ì¤ËÂç¤¤Ê´¿À¼¤¬¶Á¤¤¤¿¡£
¡¡¥á¥ó¥Ð¡¼¾Ò²ðVTR¤È¶¦¤Ë¡¢ÀÐÄÍàöµ¨¡¢´ßÈÁ²Æ¡¢¾®À¾¡¢À¶¿åÍý±û¡¢Àµ¸»»ÊÍÛ»Ò¡¢ÃÝÆâ¡¢Ê¿Èø¡¢Ê¿²¬³¤·î¡¢Æ£Öº¡Ê¤·¤Þ¡Ë²ÌÊâ¡¢µÜÃÏ¤¹¤ß¤ì¡¢»³²¼ÍÕÎ±²Ö¡¢ÅÏÊÕè½Æà¤¬1¿Í¤º¤Ä½çÈÖ¤ËÅÐ¾ì¡£³Æ¼«¤Î¥Á¥ã¡¼¥à¥Ý¥¤¥ó¥È¤äÆÃµ»¤òÀ¸¤«¤¹¸ÄÀË¤«¤Ê¼«¸Ê¾Ò²ð¤ò·«¤ê¹¤²¤¿¡£
¡¡MC¤ò¶´¤ß¡¢ºÇ½é¤Î´ë²è¥³¡¼¥Ê¡¼¡ÖÅÁÅý¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡×¤Ç¤Ï¡¢»Í´üÀ¸¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¡¢¤«¤Ä¤Æ¤±¤ä¤ºä46¤¬Zepp¥Ä¥¢¡¼¤ÇÄ©Àï¤·¤¿¥Þ¡¼¥Á¥ó¥°¥É¥é¥à¤ä¡¢Âç¤¤Ê´ú¤ò¿¶¤ê¤Ê¤¬¤éÌöÆ°¤¹¤ë¥«¥é¡¼¥¬¡¼¥É¡¢ÎÏ¶¯¤¤¥À¥ó¥¹¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ËÄ©Àï¡£Â³¤¯¡Ö¤¤¤¤Ê¤êÂ¨¶½·à¡×¤Ç¤Ï¡¢´ß¡¢¾®À¾¡¢µÜÃÏ¤é6Ì¾¤¬¥Ú¥¢¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ¡¢¤¯¤¸°ú¤¤Î¤ªÂê¤Ë±è¤¦¥¢¥É¥ê¥Ö±éµ»¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡´ë²è¥³¡¼¥Ê¡¼¤ÎºÇ¸å¤Ï¡¢»Í´üÀ¸¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤è¤ë¡Ö»äÉþ¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥·¥ç¡¼¡×¡£1¿Í¤º¤Ä¡¢¥°¥ë¡¼¥×³èÆ°»þ¤ÎÀ©Éþ»Ñ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë½Ð¤ÇÎ©¤Á¤ÇµÒÀÊ´Ö¤ÎÄÌÏ©¤òÊâ¤¡¢´ÑµÒ¤Ë°¦¤¤ç¤¦¤ò¿¶¤ê¤Þ¤¤¤¿¡£
¢£3Ç¯¤Ö¤ê¡ÈÀ¼½Ð¤·¥é¥¤¥Ö¡É
¡¡²ÃÆþ¤«¤é¤ÎÊâ¤ß¤ò¿¶¤êÊÖ¤ëVTRÊü±Ç¸å¤Ï¡Ö¥ß¥Ë¥é¥¤¥Ö¡×¤Î¥Ñ¡¼¥È¤Ë¡£µÒÀÊ¤Î´¿À¼¤¬½Å¤Ê¤ë¡ÖOverture¡×¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ï¡¢À¶¿å¤¬¥»¥ó¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë»Í´üÀ¸³Ú¶Ê¡Ö¥Ö¥ë¡¼¥Ù¥ê¡¼¡õ¥é¥º¥Ù¥ê¡¼¡×¤ÇËë¤ò³«¤±¤¿¡£
¡¡MC¤Ç¤Ï¡¢¾®À¾¤¬¡Ö¥Ö¥ë¡¼¥Ù¥ê¡¼¡õ¥é¥º¥Ù¥ê¡¼¡×¤Î¥Õ¥ì¡¼¥º¤Ë±è¤Ã¤¿¥³¡¼¥ë¤¬¡ÖÄ°¤³¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤á¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È½é¤á¤ÆÂÎ¸³¤·¤¿¡ÖÀ¼½Ð¤·¡×¸ø±é¤Î´¶ÁÛ¤òÅÇÏª¡£À¶¿å¤â¡Ö¡ØOverture¡Ù¤Î¡ØÆü¸þºä46¡ª¡Ù¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤¬¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î´¿À¼¤¬¤¹¤´¤¯Ä°¤³¤¨¤Æ¤¤Æ¡£¤¹¤´¤¤¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È´¶Æ°¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÏÂ³¤¡¢Àµ¸»»Ê¤ò¥»¥ó¥¿¡¼¤Ë¿ø¤¨¤¿¡Ö¥É¥ì¥ß¥½¥é¥·¥É¡×¡¢Æ£Öº¤òÃæ¿´¤Ë¤·¤ÆÅ¸³«¤·¤¿¡Ö¥¥å¥ó¡×¤Ç´ÑµÒ¤Î¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ï¤µ¤é¤Ë¾å¾º¡£¾®À¾¤ò¥»¥ó¥¿¡¼¤Ë¤·¤¿¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Î¡©¡×¤Ç²ñ¾ì¤Ï¤·¤Ã¤È¤ê¤·¤¿¶õµ¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¡¢¥À¥ó¥¹¥È¥é¥Ã¥¯¤ò¶´¤ó¤ÇÈäÏª¤·¤¿¡ÖÀÄ½Õ¤ÎÇÏ¡×¤Ç¤ÏÀ¶¿å¤òÃæ¿´¤Ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬ÌöÆ°¤·¡¢Àº¤¤¤Ã¤Ñ¤¤ÍÙ¤ë´ß¤ÎÌÜ¤Ë¤ÏÎÞ¤¬¤Ë¤¸¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¡¡MC¤Ç¤Ï¡¢²£°ìÎó¤ËÊÂ¤ó¤À¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬1¿Í¤º¤Ä´¶ÁÛ¤ò¤Ä¤Ö¤ä¤¤¤¿¡£¡Ö¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·²ñ¡×¤ÎËÜÈÖ¤Ë¸þ¤±¤Æ¡Ö¼ºÇÔ¤Ð¤Ã¤«¤ê¤Ç¤Ç¤¤Ê¤¯¤Æ¡¢»Í´üÀ¸¤Î¤ß¤ó¤Ê¤È¤«¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§ÍÍ¤ËËÜÅö¤Ë¤´¿´ÇÛ¤ª¤«¤±¤·¤Æ¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿À¶¿å¤Ï¡¢À¼¤ò¿Ì¤ï¤»¤Ê¤¬¤é¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤À»ä¤Ï¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ¤Î¼«¿®¤Ï¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤ÈÅØÎÏ¤·¤Æ¡¢Æü¸þºä46¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¿Í¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯Àë¸À¤·¤¿¡£
¡¡´¶¶Ë¤Þ¤ëÊ¿Èø¤Ï¡ÖÂç¹¥¤¤ÊÀèÇÚ¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿Â´¶ÈÀ¸¤ÎÅÏîµÈþÊæ¤«¤é¡¢²ÃÆþ¸å¤Ë¡Ö¤ª¼ê»æ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¤ª¼ê»æ¤òÉáÃÊ¡¢¤ª¼é¤ê¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤ª»Å»ö¤Î¤È¤¤Ï¤¤¤Ä¤â»ý¤ÁÊâ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¹ðÇò¡£ºÇÇ¯¾¯¤ÎÅÏÊÕ¤ÏÎÞ¤òÉâ¤«¤Ù¤Ê¤¬¤é¡Ö¤¢¤ë»Í´ü¤Î»Ò¤«¤é¡Ø¶¯¤¬¤é¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤ó¤À¤è¡Ù¡Ø¼å¤¤¤È¤³¤í¤â¤â¤Ã¤È¸«¤»¤Æ¤¤¤¤¤ó¤À¤è¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È²óÁÛ¤·¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Î¼å¤¤»Ñ¤ò¤µ¤é¤±½Ð¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»Í´üÀ¸¤Î´Ø·¸À¤Ï¤È¤Æ¤â²¹¤«¤¯¤Æ¡¢¤³¤ì¤«¤é°ìÀ¸ÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡²ñ¾ìÁ´ÂÎ¤¬´¶Æ°¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿Ãæ¤ÇÈäÏª¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢µÜÃÏ¤ò¥»¥ó¥¿¡¼¤Ë¿ø¤¨¤¿¡ÖJOYFUL LOVE¡×¡£Æú¿§¤ËÅô¤ëµÒÀÊ¤òÁ°¤Ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¸µµ¤¤è¤¯¤¢¤¤¤µ¤Ä¤·¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÎ¥¤ì¤¿¡£
¡¡°ÅÅ¾¤·¤¿¾ìÆâ¤Ë¡ÖÆü¸þºä46¡ª¡×¤Î¥³¡¼¥ë¤È¼êÇï»Ò¤¬¶Á¤¡¢¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¤Ø¡£»³²¼¤ÎÄó°Æ¤Ë¤è¤ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¤Ç¡Ö±ß¿Ø¡×¤òÈäÏª¤·¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤è¤ë¡Ö ¶õ¤Þ¤ÇÆÏ¤±¡ª¡¡¤Ý¤«¤Ý¤«¥¥å¥ó¡ª¡¡1¿Í¤¸¤ã¤Ê¤¤¡¢Ãç´Ö¤È¶¦¤Ë¹â¤¯Ä·¤Ù¡¢Æü¸þºä46¡×¤Î³Ý¤±À¼¤ËÂ³¤¡¢´ÑµÒ¤â°ì½ï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡Ö¥Ò¡ª ¡×¤È¶«¤ó¤À¡£
¡¡¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Î¥é¥¹¥È¤ò¾þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤³¤ÎÆü2ÅÙÌÜ¤ÎÈäÏª¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ö¥Ö¥ë¡¼¥Ù¥ê¡¼¡õ¥é¥º¥Ù¥ê¡¼¡×¡£À²¤ì¤ä¤«¤Ê¾Ð´é¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¡¢´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¤¢¤È¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡Æü¸þºä46¡ØÆü¸þºä46 »Í´üÀ¸¡Ö¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·²ñ¡×¡Ù¤Î¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¤Ï¡¢°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
M1¡§¥Ö¥ë¡¼¥Ù¥ê¡¼¡õ¥é¥º¥Ù¥ê¡¼
M2¡§¥É¥ì¥ß¥½¥é¥·¥É
M3¡§¥¥å¥ó
M4¡§¤³¤ó¤Ê¤Ë¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Î¡©
M5¡§ÀÄ½Õ¤ÎÇÏ
M6¡§JOYFUL LOVE