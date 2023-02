モデルの森星が、イタリアのハイジェリーブランド・BVLGARI(ブルガリ)のアンバサダーに就任。同ブランドは1884年に宝飾店として設立され、同国ならではの卓越したスタイルによりまたたく間に名声を博した。森は就任にあたり、「自身のルーツであるイタリアと日本、さらには世界の懸け橋となって、本質的な美のパイオニアであるブルガリのイタリアンクラフツマンシップの物語を、皆様のもとに羽ばたかせていきたい」と意気込んだ。

森は、昨年8月に死去した世界的ファッションデザイナー・森英恵さんの孫として育ち、様々な美や文化に触れてきた。世界に通用するセレブなお嬢様としても知られ、実姉にモデル・森泉を持った“華麗なる一族”である。

​>>EXIT、『新しいカギ』レギュラーは霜降り・粗品のひと言で却下? お笑い番組での共演は拒否か<共演NG?【犬猿の仲】の有名人> <<​​​

そんな森が、「ある“悲劇”に巻き込まれていた」という。

2020年2月、森が大ファンだと公言するバンド・DREAMS COME TRUE(以下、ドリカム)を怒らせてしまったと『週刊女性』(主婦と生活社)が報じた。記事によると、2019年開催のドリカムの全国ツアー「史上最強の移動遊園地 DREAMS COME TRUE WONDERLAND 2019」に森が「どうしても行きたい」と、レコード会社の知り合いに頼み込んでチケットを手配してもらったという。毎度のことながら、ドリカムのチケットは入手困難なため、いざライブに行けるとなった森はすごく喜び、大親友の男性1人を誘ってツアーに参加したようだ。

だが、ライブ終了後に森は悲劇に巻き込まれ以降、ドリカムから“出禁”を食らうはめになったとされた。

同誌によれば、森はライブ終了後に“連れの男性”と一緒にドリカムに挨拶へと出向いたとのこと。ところが、同行した男性がドリカムのいる楽屋の前で大声を上げ始め、しまいには歌い出したとしている。さらに、あろうことか楽屋前の通路で持ち込んだスケートボードを乗り回し始めたというのだ。

「森は2015年にドリカムのアルバム『DREAMS COME TRUE THE BEST! 私のドリカム』(同年7月発売)のCMにも出演していたことから、ドリカムとは良好な関係を築いていたよう。『週刊女性』では、森とこの男性の関係についてもクローズアップしていましたが、森のインスタグラムで一緒にコスプレ姿を披露するほどの仲であり、“ただの大親友”とのことです」(芸能ライター)

実は、この男性の正体は昨年11月に死去した歌手・YOSHIさんである。生前は、マルチな才能を見いだされ、一目置かれた存在だった。一方で、大物芸能人相手でも物おじすることなく自由奔放に振る舞う態度は、度々世間を騒がせていた。

だが、YOSHIさんの破天荒ぶりはドリカムには通用しなかったようだ。同誌は、ドリカムが好意で森を呼んだにもかかわらず、楽屋前でスケボーするYOSHIさんにスタッフがたまりかね、“カミナリ”を落としたという。さらにドリカムサイドは、森に対して「あんな非常識なヤツを連れてきたのは誰だ!?」と激高し、「今後ドリカムのライブには出禁」と通達したとのことだ。

しかし、ドリカムのメンバー・中村正人が同誌発売翌日、自身のブログで記事の内容を反論。中村は、「この記事について調査した結果、記事の根拠となる内容の発言をした『レコード会社関係者』と『イベント運営スタッフ』の存在は確認できませんでした」とつづった。また、YOSHIさんがドリカムの楽屋前で大騒ぎし、スケボーを乗り回したという件についても「ライヴ終了後、本人楽屋から遠く離れた関係者控室にご挨拶に行ったのは中村だけで、その時点で記事のようなことはありませんでした」と記事の内容を全面的に否定したのだ。

これに、同月のニュースサイト『FRIDAYデジタル』は、「つまり『週女』の記事は“ウソ八百”だという主張」と見立てたが、その一方で森に対して「“出禁”なんてことはないですよと、暗に彼女に伝えているとも取れる」と解釈。中村のブログについて、同誌は特に反論をせず、騒動はフェードアウト。真相は闇に葬られた形だ。

昨年11月、YOSHIさんは帰らぬ人となり、森も深い悲しみに包まれたことだろう。大親友とされた森の活躍を、天国のYOSHIさんも応援しているに違いない。