国際短編映画祭「ショートショートフィルムフェスティバル & アジア」(以下、SSFF & ASIA)がセレクトした世界のショートフィルムを配信している「Brillia SHORTSHORTS THEATER OINLINE」(以下、BSSTO)が、今月14日で開設から5周年を迎えるのに先立ち、都内で10日、「アニバーサリーナイト」イベントが行われた。同シアターの代表を務める俳優の別所哲也と、映画祭のアンバサダーを長年務めるタレントのLiLiCoが参加し、約3年ぶりに実現した対面イベントを盛り上げた。

【画像】チューリップの花びらが散る様を全身で表現したLiLiCo

別所は、自らが発起人となった映画祭「SSFF & ASIA」の代表を務める中、横浜みなとみらいでショートフィルム専門シアターを開設(2008年〜17年)。18年2月14日、バレンタインデーよりオンラインシアターに移行し、これまでにのべ240作品以上のショートフィルムを配信してきた。

イベントでは、バレンタインデーの季節にぴったりな『恋する透明人間』(Invisible)と『いつか王子様が現れて』(Once upon a time my prince will come)、ともにフランスのショートフィルムを上映。その後のトークセッションで、別所は「会場から笑い声も聴こえてきてうれしかった」と観客の生のリアクションを喜んだ。

5年前、劇場からオンラインへ移行したことで、「全国の皆さんにショートフィルムに届けられるようになった」と、別所。まもなく丸3年というこのコロナ禍に「ビタミンムービーというか、サプリメントムービーというか、心の元気を取り戻せるような楽しみを提供でたのではないか。映画で旅行もしてもらえるし、いろんな国々のライフスタイルや価値観と出会えるし、皆さんのライフスタイルや人生観を変えるような出会いもあるかもしれない」とその魅力を熱弁。

メールやSNSアカウントを登録すると無料で作品視聴可能となるBSSTOの会員数は8万7000人を突破(2023年1月15日時点)しており、「目指せ、10万人!」と気炎を吐いた。

花の国協議会が展開する「フラワーバレンタイン」とのコラボレーションで、それぞれ相手をイメージしてセレクトした花束の交換も行われた。別所は黄色いチューリップの花束を、LiLiCoはレッドカーペットを想起させる赤いダリアの花束をそれぞれ贈り合った。LiLiCoは「チューリップが大好きなんです。散る時の花びらがすごくセクシー」と再現ポーズを披露して観客の笑いを誘った。

会場では、ウェルカムドリンク(スパークリングワイン)や、上映した作品から創作したオリジナルカクテル、フィンガーフード(TOLO PAN TOKYO)、BSSTOで映画をお菓子で表現するコラムを連載するダイスケおじさん(インスタグラマー)によるハート型のチョコレート(※1)などが振る舞われた。

降雪の予報も出ていたほど極寒の雨の中、集まった約50人の観客の中で、最前列の真ん中に座っていた3人連れの女性客は横浜の劇場時代からの常連。「アットホームな雰囲気で温かい気持ちなれました」「久しぶりに集まって、みんなで観るっていいですね」などと話していた。

(※1)映画『バレンタインデー』(2010年)でバレンタインデーを孤独に過ごす人の集まり「ヘイトバレンタインデー・パーティ」に登場するハート型の作り物がモチーフ。