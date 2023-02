ハリー・ポッターの世界を舞台としたオープンワールド・アクションRPG「ホグワーツ・レガシー」が、2023年2月10日に発売されます。ホグワーツ・レガシーはスタンダード・エディション(PC版は税込8778円)とデラックス・エディション(PC版は税込9878円)の2つが用意されており、デラックス・エディションは発売よりも72時間早くゲームをプレイできるようになるという特典がついているのですが、PCゲームプラットフォームのSteamでデラックス・エディションをプレイするユーザー数が48万9139人に到達したことが明らかになりました。

ホグワーツ・レガシーはハリー・ポッターシリーズで登場するホグワーツ魔法魔術学校に入学し、魔法世界を自由に冒険したり学校の授業を受けたりすることができるというオープンワールド・アクションRPGです。原作は1990年代のイギリスを舞台としていますが、ホグワーツ・レガシーは1890年代の魔法界を舞台とした作品なので、シリーズでは語られていない未知の物語に触れることができます。

そんなホグワーツ・レガシーはPS5・Xbox Series X/S版が2月10日、Steam版が2月11日に発売されます。Steam版は記事作成時点だと発売前ですが、スタンダード・エディションよりも高価なデラックス・エディションを購入すればひと足先にプレイすることが可能となっています。

このデラックス・エディションを購入してひと足先にホグワーツ・レガシーをプレイしているプレイヤーの最大同時接続プレイヤー数が、48万9139人を記録したことがSteamのデータベースであるSteamDBにより明らかになりました。

ゲーム市場アナリストのBenji-Sales氏によると、最大同時接続プレイヤー数48万9139人という数字は「有料1人プレイ専用ゲーム」としてはすでに史上2番目に多い最大同時接続プレイヤー数を記録しているそうです。

