»Ö°Ì»á¤¬Ä«Æü¼ÒÀâ¤ËÌÔÈ¿ÏÀ¤â¡Ä¡Ö»º·Ð¡×¤È¸À¤¤´Ö°ã¤¨
¶¦»ºÅÞ¤Î»Ö°ÌÏÂÉ×°Ñ°÷Ä¹¤Ï£¹Æü¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡¢ÅÞ¼ó¸øÁªÀ©Æ³Æþ¤òÁÊ¤¨¤¿¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î¾¾ÃÝ¿¹¬»á¤ò½üÌ¾½èÊ¬¤È¤·¤¿ÅÞ¤ÎÂÐ±þ¤òÈãÈ½¤·¤¿Ä«Æü¿·Ê¹¤Î¼ÒÀâ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö°°Õ¤¬¤¢¤ë¡×¡Ö¤¢¤Þ¤ê¤ËÉÔ¸«¼±¤À¡×¡Ö»Ø¿Þ¤µ¤ì¤ë¤¤¤ï¤ì¤Ï¤Ê¤¤¡×¡ÖÃÇ¸ÇÈ¿·â¤¹¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡¡Ö°°Õ¤ÇÅÞ¤ò¹¶·â¤¹¤ë¼Ô¤ËÂÐ¤·¤Æ¤ÏÃÇ¸Ç¤È¤·¤ÆÈ¿·â¤¹¤ë¡×¤È¤â¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¾ÜÊó¤Ï¼¡¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡þ
¡Ý¡Ýµ¡´Ø»æ¡Ø¤·¤ó¤Ö¤óÀÖ´ú¡Ù¤¬£¹ÆüÉÕ¤ÎÏÀÊ¸¤ÇÄ«Æü¤òÈãÈ½¤·¤Æ¤¤¤ë
¡ÖÄ«Æü¤Î¼ÒÀâ¡¢¤¢¤Þ¤ê¤ËÉÔ¸«¼±¤À¤È»×¤¦¡£»ä¤¿¤Á¤¬µ¬Ìó°ãÈ¿¤Î»ö¼Â¤Ç¡Ê¾¾ÃÝ»á¤Î¡Ë½èÊ¬¤ò¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¶¦»ºÅÞ¤¬°ÛÏÀ¤òÇÓÀÍ¤¹¤ëÅÞ¤À¤ÈÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤À¡£°ÛÏÀ¤ò»ý¤Ã¤¿¤«¤éÇÓÀÍ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¸øÁ³¤È³°¤«¤é¹¶·â¤·¤¿¤³¤È¤òÌäÂê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤³¤ÎÏÀÍý¤òÁ´¤¯Èô¤Ð¤·¤Æ¡¢¤¢¤¿¤«¤â°ÛÏÀ¤ò»ý¤Ã¤¿¤«¤éÇÓ½ü¤·¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤ËÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¡¡¡Ö¤â¤¦°ì¤Ä¤Ï¡¢Èà¡Ê¾¾ÃÝ»á¡Ë¤òÁ±°Õ¤Î²þ³×¼Ô¤Ç¤¢¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ë»ý¤Á¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢Á±°Õ¤ÎÎ©¾ì¤Ç¥â¥Î¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤¿¤é¤Ê¤¼ÅÞ¤Îµ¬Ìó¤Ë¤Î¤Ã¤È¤Ã¤¿¡¢Àµ¼°¤Î¥ë¡¼¥È¤Ç°ìÅÙ¤â°Õ¸«¤ò½Ò¤Ù¤ë¤³¤È¤ò¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡£»ä°¸¤Æ¤Î°Õ¸«½ñ¤â°ìÅÙ¤â¤Ê¤¤¡£¾ïÇ¤´´Éô²ñ°¸¤Æ¤â¡¢Ãæ±û°Ñ°÷²ñ°¸¤Æ¤â¤Ê¤¤¡£ÅÞÂç²ñ¤Ë°¸¤Æ¤¿¤â¤Î¤â¤Ê¤¤¡£¿¿ÌÌÌÜ¤Ë¶¦»ºÅÞ¤òÎÉ¤¯¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤é¡¢¤Þ¤º¤Ï¤½¤ì¤ò¤ä¤ë¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£¤½¤ì¤Ç¤â¼«Ê¬¤Î°Õ¸«¤¬ÄÌ¤é¤Ê¤¤¾ì¹ç¡¢°ÛÏÀ¤òÊÝÎ±¤¹¤ë¼«Í³¤â¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤¬¤Þ¤¸¤á¤ÊÁ±°Õ¤Î¤¢¤ë¿Í¤Î¤ä¤êÊý¤À¤È»×¤¦¡£¤½¤¦¤¤¤¦ÅØÎÏ¤ò°ìÀÚ¤ä¤é¤Ê¤¤¤Ç¡¢¤¤¤¤Ê¤ê³°¤«¤é¹¶·â¤ò»Ï¤á¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢Á±°Õ¤Î²þ³×¼Ô¤È¤Ï°ã¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¡Ö¤Ï¤Ã¤¤ê¿½¤·¾å¤²¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤¬¡¢¡Ø·ë¼Ò¤Î¼«Í³¡Ù¤ò¤É¤¦¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤È»×¤¦¡£·ë¼Ò¤Ë¼«Í³¤Ë²ÃÆþ¤¹¤ë¼«Í³¤È¤È¤â¤Ë¡¢·ë¼Ò¤¬¼«¼ç¼«Î©Åª¤Ë±¿±Ä¤¹¤ë¼«Í³¡¢Î¾Êý¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤À¡£·ë¼Ò¤Î¼«Í³¤òÁ´¤¯Ìµ»ë¤·¤Æ¡¢ÍðË½¤Ê¹¶·â¤À¤È¡¢¤½¤ì¤òÂç¼ê¿·Ê¹¤òÌ¾¾è¤ë»º·Ð¿·Ê¹¤¬¼ÒÏÀ¤È¤·¤Æ·Ç¤²¤¿¡Ä¡×
¡Ý¡ÝÄ«Æü¡Ä
¡Ö¤¢¤Ã¡¢¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡¢»º·Ð¿·Ê¹¡¢¤¿¤¤¤Ø¤ó¼ºÎé¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£»º·Ð¿·Ê¹¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Ä«Æü¤À¤±¤À¡¢¤³¤ì¤ò¤ä¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡£¤³¤ì¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤ËÉÔ¸«¼±¤À¡£¶¦»ºÅÞ¤Î¼«¼ç¼«Î©Åª¤Ê·èÄê¤ËÂÐ¤¹¤ë³°Éô¤«¤é¤Î¹¶·â¤À¡£¤³¤ì¤ò¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤ä¤ê¤À¤·¤Æ¤´¤é¤ó¤Ê¤µ¤¤¡£¤É¤³¤É¤³¤ÎÅÞ¤Î±¿±Ä¤ÏÈóÌ±¼çÅª¤À¤È¾¡¼ê¤Ë·è¤á¤Æ³°¤«¤é¥Ð¥ó¥Ð¥ó¤¿¤¿¤¯¡¢Âç¤¤Ê¿·Ê¹¤¬¤ä¤ê¤À¤·¤¿¤é·ë¼Ò¤Î¼«Í³¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡¢¤½¤¦¤¤¤¦À³Ê¤ÎÌäÂê¤À¡£¡ÊÄ«Æüµ¼Ô¤ËÂÐ¤·¡Ë¤¢¤Ê¤¿¤ÎÀÕÇ¤¤òÌä¤¦¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¼ÒÏÀ¤È¤·¤Æ·Ç¤²¤¿°Ê¾å¡¢¤½¤¦¤¤¤¦À³Ê¤ÎÌäÂê¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¼«³Ð¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£Ä«Æü¤Ï¡Ê°ÊÁ°¤Î¡Ë¼ÒÀâ¤Ç¤â¡Ø¶¦»ºÅÞ¤ÎÂÎ¼Á¤Ï°ÛÏÀ¤òµö¤µ¤Ê¤¤ÂÎ¼Á¤À¡Ù¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£º£ÅÙ¤Î¼ÒÀâ¤â¤½¤Î±äÄ¹Àþ¾å¤Î¤â¤Î¤À¤¬¡¢¤Þ¤µ¤ËÅÞ¤Î¼«¼ç¼«Î©Åª¤Ê±¿±Ä¤ËÂÐ¤¹¤ëÍðË½¤Ê²ðÆþ¤Ç¤¢¤ê¡¢´³¾Ä¤Ç¤¢¤ê¡¢¹¶·â¤À¤È»ä¤¿¤Á¤ÏÃÇ¤¸¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤òÆüËÜ¤ÎÂç¼ê¿·Ê¹¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÍ³¡¹¤·¤¤³¤È¤À¤È¸À¤¤¤¿¤¤¡×
¡Ö»ä¤¿¤Á¤ÏÅÞ¼ó¸øÁª¤Ê¤ëÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢º£¡¢¶¦»ºÅÞ¤¬¤È¤Ã¤Æ¤¤¤ë»ØÆ³Éô¤ÎÁª½ÐÊýË¡¤¬°ìÈÖ¡¢Ì±¼çÅª¤Ç¹çÍýÅª¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£Âè°ì¤Ë¸Ä¿Í¤ÎÀìÃÇ¤òÇÓ¤·¡¢½¸ÃÄ»ØÆ³¤Ë¤è¤Ã¤ÆÌ±¼çÅª¤ËÅÞ±¿±Ä¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¾å¤Ç¤Ï°ìÈÖ¹çÍýÅª¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤«¤éÇÉÈ¶¤äÊ¬ÇÉ¤òµö¤µ¤º¡¢¹ñÌ±¤ËÂÐ¤·¤ÆÅý°ìÅª¤ÊÀÕÇ¤¤òÉé¤Ã¤Æ¤¤¤¯¾å¤Ç°ìÈÖ¹çÍýÅª¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×
¡Ö¶¦»ºÅÞ¤Ï¤½¤â¤½¤â¥Ý¥¹¥ÈÁè¤¤¤È¤ÏÌµ±ï¤ÊÅÞ¤À¡£³§¡¢¹ñÌ±¤Î¶ìÆñ¤Î·Ú¸º¡¢Ê¿ÏÂ¡¢¼Ò²ñ¿ÊÊâ¤Î¤¿¤á¤Ë»äÍø»äÍß¤Ê¤¯´èÄ¥¤í¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ÃÏ°Ì¤äÌ¾ÍÀ¤ä¶â¤â¤¦¤±¤ò¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡£¤½¤³¤ËÅÞ¼ó¸øÁª¤Ê¤ë¤â¤Î¤Ï¹ç¤ï¤Ê¤¤¡£¤¢¤é¤æ¤ë³ÑÅÙ¤«¤é¸«¤Æ¡¢ÅÞ¼ó¸øÁª¤ò²¡¤·ÉÕ¤±¤ë¤Î¤ÏÆ»Íý¤¬¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¡Ö¤¢¤ëÀ¯ÅÞ¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÁª½ÐÊýË¡¤ÇÅÞ¼ó¤òÁª¤Ö¤«¤Ï¡¢ÅÞ¤Î¼«¼çÀ¤È¼«Î©À¤ËÇ¤¤µ¤ì¤ë¤Ù¤ÌäÂê¤À¡£»ä¤¿¤Á¤ÏÂ¾ÅÞ¤Î¤ä¤êÊý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤½¤ÎÀ©ÅÙ¤ÎÌäÂêÅÀ¤ò¸À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£¤â¤Á¤í¤óÃø¤·¤¯È¿¼Ò²ñÅª¤Ê¤ä¤êÊý¤Ç¤¢¤ì¤ÐÈãÈ½¤¬¤µ¤ì¤ë¤È»×¤¦¤¬¡¢´ðËÜÅª¤Ë¤Ï¼«Í³¤À¡£¤½¤ì¤¬·ë¼Ò¤Î¼«Í³¤À¡×
¡Ö¤Ï¤Ã¤¤ê¸À¤¨¤ÐÄ«Æü¤Ë»Ø¿Þ¤µ¤ì¤ë¤¤¤ï¤ì¤Ï¤Ê¤¤¡£»Ø¿Þ¤¹¤ë¸¢Íø¤â¤Ê¤¤¡£Ä«Æü¤¬¼«Í³¤Ê¸ÀÏÀ³èÆ°¤ò¤ä¤ë¤³¤È¤òÈÝÄê¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤·¡¢¤À¤«¤é»ä¤¿¤Á¤Ï¸ÀÏÀ¤Ç±þ¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£Ä«Æü¤Î³§¤µ¤ó¡¢ÀÖ´ú¤ÎÏÀÀâ¤ËÈ¿ÏÀ¤¬¤¢¤ë¤Ê¤é¤É¤¦¤¾¤È¸À¤¤¤¿¤¤¡£¤½¤Î»þ¡¢»ä¤¿¤Á¤ÏÅ°ÄìÅª¤ËºÆÈ¿ÏÀ¤¹¤ë¡×
¡Ý¡ÝÀÖ´ú¤Îµ»ö¤Ï»Ö°Ì»á¤Î°Õ¸þ¤Ç½ñ¤«¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤«¡©
¡ÖÀÖ´ú¤¬½ñ¤¤¤¿¤â¤Î¤À¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤ì¤ÏÅÞ¤ÎÎ©¾ì¤Ç¤â¤¢¤ë¡£ÀÖ´ú¤ÏÃæ±û°Ñ°÷²ñ¤Îµ¡´Ø»æ¤À¤«¤é¡×
¡Ý¡ÝÄ«Æü¤ÏÉÔ¸«¼±¤À¤ÈÀÚ¤ê¼Î¤Æ¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ëä¤á¤ëÅØÎÏ¤ò¤·¤Ê¤¤¤È
¡Ö¤½¤ì¤ÏÃúÇ«¤Ë¡¢Á±°Õ¤ÎÊý¡¹¤Ë¤ÏÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢°°Õ¤ÇÅÞ¤ò¹¶·â¤·¤Æ¤¤¤ë¼Ô¤ËÂÐ¤·¤Æ¤ÏÃÇ¸Ç¤È¤·¤ÆÈ¿ÏÀ¤¹¤ë¡£°°Õ¤ÇÅÞ¤ò¹¶·â¤¹¤ë¼Ô¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢»ä¤ÏÃÇ¸Ç¤È¤·¤ÆÈ¿·â¤¹¤ë¡£¤³¤ì¤ò¤ä¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é»ä¤¿¤Á¡¢ÀÕÇ¤¤ò²Ì¤¿¤»¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤³¤½¡¢¤³¤ÎÌäÂê¤ÎËÜ¼Á¤òÂ¿¤¯¤ÎÊý¤ËÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Á±°Õ¤Ç¥â¥Î¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¡¹¤òÁ´¤ÆÅ¨»ë¤¹¤ë¤Ê¤ó¤Æ¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ï¤·¤Ê¤¤¡£ÌÀ¤é¤«¤Ë°°Õ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼Ô¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï»ä¤¿¤Á¤ÏÈ¿ÏÀ¸¢¤ò¹Ô»È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¡×
¡Ý¡ÝÄ«Æü¼ÒÀâ¤Ï°°Õ¤À¤Ã¤¿¤È¡©
¡Ö¤½¤¦¤À¡£¤½¤¦»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×