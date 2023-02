大相撲の元横綱・白鵬の宮城野親方が8日、自身のインスタグラムを更新し、元内閣総理大臣(第87・88・89代)の小泉純一郎氏との2ショットを公開。長らく日本の相撲界の頂点に立った逸材と、元首相の2ショットに「大好きな人が2人」「お二人ともいい笑顔」といった反響が寄せられている。

【別カット】体のサイズは2倍近い!? 宮城野親方が包み込むように小泉元首相を抱擁

宮城野親方は「My favorite former Prime Minister of Japan Junichiro Koizumi Thank you very much for today」「先生ありがとうございました」と英語と日本語で感謝をつづり、小泉氏と固い握手を交わした2ショットを公開している。2021年9月場所で引退し、つい先月28日には断髪式が開催され、写真の中の宮城野親方はサッパリした短髪で笑みを浮かべている。

ファンからは「大好きな人が2人」「小泉先生チャーミング」「お二人ともいい笑顔」「最高のツーショット写真」「素敵な二人が並ぶといいですね 心がほっこりします」といった声が寄せられている。

引用:「元白鵬・宮城野親方」インスタグラム(@miyagino_beya)