『ラ・ラ・ランド』がブロードウェイミュージカルに！

アカデミー賞6部門に輝いた『ラ・ラ・ランド』がミュージカルとして舞台化され、ブロードウェイで上演されることがわかった。

本作は、エマ・ストーンとライアンゴ・ズリングが出演し、ロサンゼルスで成功を夢見る新人女優とジャズ・ミュージシャンのロマンスを描いた作品。「City of Stars」や「Another Day of Sun」、「Audition (Fools Who Dream)」などオリジナルの楽曲が制作され、アカデミー賞では、デイミアン・チャゼルが監督賞を受賞したほか、作曲賞 、歌曲賞にも輝いた。また、世界で4億7200万ドル(約620億円)の興行収入をあげる大ヒットを記録している。

Varietyによると、ミュージカルでは、劇作家アヤド・アクタルとマシュー・デッカーの脚本をもとに、トニー賞受賞経験のあるバートレット・シャーが演出を務める。音楽は映画同様ジャスティン・ハーウィッツが担当し、ベンジ・パセクとジャスティン・ポールが歌詞を手掛けるそうだ。

『ラ・ラ・ランド』は、2017年に公開されたのち、映画とともにダンスと生演奏を楽しめる『ラ・ラ・ランド・コンサート』が世界で成功を収めている。ライオンズゲートのトップ、ジェニファー・ブラウンは、「『ラ・ラ・ランド・コンサート』は世界でツアーを重ね、6年目となりました。オリジナル映画は時代に左右されない名作で、世界中から賞賛されています。ファンの皆さんに、オリジナル映画を堪能する新たな機会を提供できることに、ワクワクしています」と述べている。