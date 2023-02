¡Ö¥Ý¥±¥â¥ó¡×¥¢¥Ë¥á25¼þÇ¯¥Ù¥¹¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¤¬°ÛÎã¤ÎÇä¤ì¹Ô¤­¤Ë¡ª 40¥»¥ó¥Á³Ñ¤ÎÄ¶µðÂç¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤âÏÃÂê¡ª

2月1日にリリースされた「ポケモンTVアニメ主題歌 BEST OF BEST OF BEST 1997-2023」が、異例の売れ行きを見せていることがわかった。

2023年4月からの新シリーズ放送に先駆けて、1月13日(金)から「ポケットモンスター めざせポケモンマスター」が放送中の、アニメ「ポケットモンスター」(アニポケ)。



「ポケモンTVアニメ主題歌 BEST OF BEST OF BEST 1997-2023」は、TVアニメ「ポケットモンスター」シリーズのOP・ED主題歌をまとめたベストアルバムで、1997年の放送開始から25周年を記念して発売。新オープニングテーマとして起用された、サトシ(CV:松本梨香)が歌う「めざせポケモンマスター -with my friends-」を含む全79曲を収録している。



特に完全生産限定盤(2形態)は、発売前から各CDショップ・オンラインショップでは軒並み売り切れ状態で、1月30日(月)に、発売前としては異例の追加生産の決定をアナウンスしたばかり。2月10日(金)以降、順次全国のCDショップ・オンラインショップへ出荷開始予定となっていたが、こちらも予約でほぼ売り切れ状態だ。



予想を大幅に上回る注文により、ソニー・ミュージックレーベルズは2月7日(火)、二度目となる追加生産の決定をアナウンス。この再追加生産分は、3月上旬以降に出荷開始予定となっている。



完全生産限定盤は、モンスターボール等がデザインされたディスク面や、40センチ角の超巨大パッケージが話題に。付属するBlu-rayおよびDVDの特典映像には、「めざせポケモンマスター -with my friends-」のオープニング映像を含む、37曲分の「TVアニメ ノンクレジット映像集」が収録されている。



クライマックスへ向けて盛り上がっているTVアニメとともに、名曲を詰め込んだ「ポケモンTVアニメ主題歌 BEST OF BEST OF BEST 1997-2023」をぜひ楽しもう。



【再追加生産の対象商品】

2月1日(水)発売 「ポケモンTVアニメ主題歌 BEST OF BEST OF BEST 1997-2023」

●完全生産限定盤(8CD+Blu-ray+豪華パッケージ仕様)

SRCL-12380〜89 / 9,980円(税込)

●完全生産限定盤(8CD+DVD+豪華パッケージ仕様)

SRCL-12390〜99 / 9,980円(税込)



【商品出荷時期】

3月上旬以降、順次全国のCDショップ・オンラインショップへ出荷開始予定。

商品情報・収録曲



■「ポケモンTVアニメ主題歌 BEST OF BEST OF BEST 1997-2023」

発売日:2023年2月1日(水)

ヾ袷汗源左堕衄廖8CD+Blu-ray+豪華パッケージ仕様)

SRCL-12380〜89 / 9,980円(税込)



完全生産限定盤(8CD+DVD+豪華パッケージ仕様)

SRCL-12390〜99 / 9,980円(税込)



D名鑒廖8CD)

SRCL-12400〜07 / 4,980円(税込)



<収録内容>

▼Disc1(CD/全形態共通):テレビアニメ「ポケットモンスター」主題歌集(全17曲)

01.めざせポケモンマスター/松本梨香

02.ライバル!/松本梨香

03.OK! /松本梨香

04.めざせポケモンマスター/Whiteberry

05.Ready Go! /田村直美

06.ひゃくごじゅういち/オーキド博士とポケモンキッズ

07.ニャースのうた/ニャース(犬山犬子)

08.ポケットにファンタジー/さち&じゅり

09.ポケモン音頭/ガルーラ小林

10.タイプ:ワイルド/松本梨香

11.ラプラスにのって/カスミ(飯塚雅弓)&ラプラス(愛河里花子)

12.ニャースのパーティ/うた:ニャース(犬山犬子) ゲスト:ムサシとコジロウ

13.ポケモンはらはらリレー/愛河里花子

14.タケシのパラダイス/タケシ(うえだゆうじ)

15.ぼくのベストフレンドへ/岩崎宏美

16.前向きロケット団!/ロケット団(ムサシ・コジロウ・ニャース)

17.ポケッターリ モンスターリ/可名



▼Disc2(CD/全形態共通):テレビアニメ「ポケットモンスター アドバンスジェネレーション」主題歌集(全12曲)

01.アドバンス・アドベンチャー/GARDEN

02.チャレンジャー! ! /松本梨香

03.ポケモン シンフォニック メドレー ~POKEMON SYMPHONIC MEDLEY~/ポケモン交響楽団

04.バトルフロンティア/高屋亜希那

05.スパート!/サトシ(CV:松本梨香)

06.そこに空があるから/江崎とし子

07.ポルカ・オ・ドルカ/ニャース(犬山犬子)&ノルソル合唱団

08.スマイル/江崎とし子

09.いっぱいサマー! ! /田村直美とヒマワリ合唱団

10.GLORY DAY ~輝くその日~/GARDEN

11.ポケモンかぞえうた/金沢明子

12.私、負けない! ~ハルカのテーマ~/ハルカ(KAORI)



▼Disc3(CD/全形態共通):テレビアニメ「ポケットモンスター ダイヤモンド・パール」主題歌集(全9曲)

01.Together/あきよしふみえ

02.ハイタッチ!/サトシ&ヒカリ(CV:松本梨香&豊口めぐみ)

03.サイコー・エブリデイ!/あきよしふみえ

04.君のそばで ~ヒカリのテーマ~/グリン

05.風のメッセージ/水橋 舞

06.あしたはきっと/歌奈子

07.もえよ ギザみみピチュー!/ギザみみピチュー starring しょこたん

08.ドッチ~ニョ?/モーモーミルクとアラキさん

09.君の胸にLaLaLa/MADOKA.



▼Disc4(CD/全形態共通):テレビアニメ「ポケットモンスター ベストウイッシュ」主題歌集(全11曲)

01.ベストウイッシュ!/松本梨香

02.やじるしになって!/松本梨香

03.やじるしになって!2013/松本梨香

04.夏めく坂道/ダイスケ

05.心のファンファーレ/奥井亜紀

06.ポケモン言えるかな?BW/つるの剛士

07.七色アーチ/ポケモンBW合唱団(奥井亜紀、江崎とし子、あきよしふみえ)

08.みてみて☆こっちっち/ももいろクローバーZ

09.ロケット団よ永遠に/ロケット団(ムサシ、コジロウ、ニャース)

10.サクラ・ゴーラウンド/私立恵比寿中学

11.手をつなごう/私立恵比寿中学



▼Disc5(CD/全形態共通):テレビアニメ「ポケットモンスターXY」主題歌集(全7曲)

01.V(ボルト)/遊助

02.メガV(メガボルト)/遊助

03.ゲッタバンバン/佐香智久

04.X海峡Y景色/J☆Dee'Z

05.ピースマイル!/J☆Dee'Z with ピカチュウ

06.ドリドリ/中川翔子

07.ガオガオ・オールスター/Little Glee Monster



▼Disc6(CD/全形態共通):テレビアニメ「ポケットモンスターXY&Z」主題歌集(全7曲)

01.XY&Z/サトシ(CV:松本梨香)

02.プニちゃんのうた/ユリーカ(CV:伊瀬茉莉也)

03.ロケット団 団歌/ロケット団

04.ドリドリ/セレナ(CV:牧口真幸)

05.キラキラ/シトロン(CV:梶裕貴)

06.ピカチュウのうた/ピカチュウ(CV:大谷育江)

07.ニャースのバラード/ニャース(CV:犬山イヌコ)



▼Disc7(CD/全形態共通):テレビアニメ「ポケットモンスター サン&ムーン」主題歌集(全9曲)

01.アローラ!!/サトシ with ピカチュウ(CV:松本梨香/大谷育江)

02.めざせポケモンマスター -20th Anniversary-/松本梨香

03.未来コネクション/ЯeaL

04.キミの冒険/岡崎体育

05.ポーズ/岡崎体育

06.ジャリボーイ・ジャリガール/岡崎体育

07.ブレス/ポルノグラフィティ

08.心のノート/岡崎体育 feat.東京都日野市立七生緑小学校合唱団

09.タイプ:ワイルド/中川翔子



▼Disc8(CD/全形態共通):テレビアニメ「ポケットモンスター」主題歌集(全7曲)

01.1・2・3/After the Rain(そらる×まふまふ)

02.1・2・3/西川くんとキリショー

03.1・2・3/からあげ姉妹(生田絵梨花・松村沙友理 from 乃木坂46)

04.1・2・3/サトシ&ゴウ(CV:松本梨香&山下大輝)

05.ポケモンしりとり/ポケモン音楽クラブ(増田順一/パソコン音楽クラブ/ポケモンキッズ2019)

06.バツグンタイプ/ポケモン音楽クラブ(増田順一/パソコン音楽クラブ/ポケモンキッズ2019)

07.めざせポケモンマスター -with my friends-/サトシ(CV:松本梨香)



▼Disc9:TVアニメ ノンクレジット映像集(Blu-ray・DVD/完全生産限定盤のみ)

1.「めざせポケモンマスター」(テレビアニメ「ポケットモンスター」オープニング映像)/ 松本梨香

2.「ライバル!」(テレビアニメ「ポケットモンスター」オープニング映像)/ 松本梨香

3.「スパート!」(テレビアニメ「ポケットモンスター アドバンスジェネレーション」オープニング映像)/ サトシ(CV:松本梨香)

4.「Together」(テレビアニメ「ポケットモンスター ダイヤモンド・パール」オープニング映像)/ あきよしふみえ

5.「ハイタッチ!」(テレビアニメ「ポケットモンスター ダイヤモンド・パール」オープニング映像)/ サトシ&ヒカリ(CV:松本梨香&豊口めぐみ)

6.「サイコー・エブリデイ!」(テレビアニメ「ポケットモンスター ダイヤモンド・パール」オープニング映像)/ あきよしふみえ

7.「ベストウイッシュ!」(テレビアニメ「ポケットモンスター ベストウイッシュ」オープニング映像)/ 松本梨香

8.「みてみて☆こっちっち」(テレビアニメ「ポケットモンスター ベストウイッシュ」エンディング映像)/ ももいろクローバーZ

9.「サクラ・ゴーラウンド」(テレビアニメ「ポケットモンスター ベストウイッシュ」エンディング映像)/ 私立恵比寿中学

10.「手をつなごう」(テレビアニメ「ポケットモンスター ベストウイッシュ」エンディング映像)/ 私立恵比寿中学

11.「V(ボルト)」(テレビアニメ「ポケットモンスターXY」オープニング映像)/ 遊助

12.「メガV(メガボルト)」(テレビアニメ「ポケットモンスターXY」オープニング映像)/ 遊助

13.「ゲッタバンバン」(テレビアニメ「ポケットモンスターXY」オープニング映像)/ 佐香智久

14.「ドリドリ」(テレビアニメ「ポケットモンスターXY」エンディング映像)/ 中川翔子

15.「ガオガオ・オールスター」(テレビアニメ「ポケットモンスターXY」エンディング映像)/ Little Glee Monster

16.「XY&Z」(テレビアニメ「ポケットモンスターXY&Z」オープニング映像)/ サトシ(CV:松本梨香)

17.「プニちゃんのうた」(テレビアニメ「ポケットモンスターXY&Z」エンディング映像)/ ユリーカ(CV:伊瀬茉莉也)

18.「ロケット団 団歌」(テレビアニメ「ポケットモンスターXY&Z」エンディング映像)/ ロケット団

19.「ドリドリ」(テレビアニメ「ポケットモンスターXY&Z」エンディング映像)/ セレナ(CV:牧口真幸)

20.「キラキラ」(テレビアニメ「ポケットモンスターXY&Z」エンディング映像)/ シトロン(CV:梶裕貴)

21.「ピカチュウのうた」(テレビアニメ「ポケットモンスターXY&Z」エンディング映像)/ ピカチュウ(CV:大谷育江)

22.「ニャースのバラード」(テレビアニメ「ポケットモンスターXY&Z」エンディング映像)/ ニャース(CV:犬山イヌコ)

23.「アローラ!!」(テレビアニメ「ポケットモンスター サン&ムーン」オープニング映像)/ サトシ with ピカチュウ(CV:松本梨香/大谷育江)

24.「めざせポケモンマスター -20th Anniversary-」(テレビアニメ「ポケットモンスター サン&ムーン」オープニング映像)/ 松本梨香

25.「未来コネクション」(テレビアニメ「ポケットモンスター サン&ムーン」オープニング映像)/ ЯeaL

26.「キミの冒険」(テレビアニメ「ポケットモンスター サン&ムーン」オープニング映像)/ 岡崎体育

27.「ポーズ」(テレビアニメ「ポケットモンスター サン&ムーン」エンディング映像)/ 岡崎体育

28.「ジャリボーイ・ジャリガール」(テレビアニメ「ポケットモンスター サン&ムーン」エンディング映像)/ 岡崎体育

29.「心のノート」(テレビアニメ「ポケットモンスター サン&ムーン」エンディング映像)/ 岡崎体育 feat.東京都日野市立七生緑小学校合唱団

30.「タイプ:ワイルド」(テレビアニメ「ポケットモンスター サン&ムーン」Special Music Video)/ 中川翔子

31.「1・2・3」(テレビアニメ「ポケットモンスター」オープニング映像)/ After the Rain(そらる×まふまふ)

32.「1・2・3」(テレビアニメ「ポケットモンスター」オープニング映像)/ 西川くんとキリショー

33.「1・2・3」(テレビアニメ「ポケットモンスター」オープニング映像)/ からあげ姉妹(生田絵梨花・松村沙友理 from 乃木坂46)

34.「1・2・3」(テレビアニメ「ポケットモンスター」オープニング映像)/ サトシ&ゴウ(CV:松本梨香&山下大輝)

35.「ポケモンしりとり」(テレビアニメ「ポケットモンスター」エンディング映像)/ ポケモン音楽クラブ(増田順一/パソコン音楽クラブ/ポケモンキッズ2019)

36.「バツグンタイプ」(テレビアニメ「ポケットモンスター」エンディング映像)/ ポケモン音楽クラブ(増田順一/パソコン音楽クラブ/ポケモンキッズ2019)

37.「めざせポケモンマスター -with my friends-」(テレビアニメ「ポケットモンスター めざせポケモンマスター」オープニング映像)/ サトシ(CV:松本梨香)



【注意事項】

※以下、リリース原文ママ

・各オンラインショップにおいて、予約が再開されるまでに時間がかかる場合がございますので、予めご了承ください。

・再追加生産分も数に限りがございますため、ご予約いただけない場合がございますので、予めご了承ください。

・予約方法は各CDショップ・オンラインショップによって異なりますので、各店舗確認のうえご予約願います。

・各CDショップ・オンラインショップにてご購入枚数に制限を設けさせていただく場合がございますので、予めご了承ください。

・再追加生産分の出荷予定日は前後する場合がございますので、予めご了承ください。

・お客様への商品のお引渡し日・お届け予定日は各CDショップ・オンラインショップによって異なりますので、ご予約いただいたショップにてご確認いただきますようお願いいたします。

・再追加生産分に購入特典が付与されるか否かは、ご購入予定のショップにて御確認ください。

【番組概要】

■テレビアニメ「ポケットモンスター めざせポケモンマスター」

毎週金曜よる6時55分からテレビ東京系にて放送中

※一部地域では放送日時が異なる。



総監督:湯山邦彦

監督:冨安大貴

シリーズコンストラクション:冨岡淳広

キャラクターデザイン:安田周平

音響監督:三間雅文

音楽:林ゆうき

オープニングテーマ:「めざせポケモンマスター -with my friends-」/サトシ(CV:松本梨香)



© Nintendo・Creatures・GAME FREAK・TV Tokyo・ShoPro・JR Kikaku © Pokémon

