¡Ö¥Ý¥±¥â¥ó¡×¥¢¥Ë¥á25¼þÇ¯¥Ù¥¹¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¤¬°ÛÎã¤ÎÇä¤ì¹Ô¤¤Ë¡ª 40¥»¥ó¥Á³Ñ¤ÎÄ¶µðÂç¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤âÏÃÂê¡ª
2·î1Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿¡Ö¥Ý¥±¥â¥óTV¥¢¥Ë¥á¼çÂê²Î BEST OF BEST OF BEST 1997-2023¡×¤¬¡¢°ÛÎã¤ÎÇä¤ì¹Ô¤¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£
2023Ç¯4·î¤«¤é¤Î¿·¥·¥ê¡¼¥ºÊüÁ÷¤ËÀè¶î¤±¤Æ¡¢1·î13Æü¡Ê¶â¡Ë¤«¤é¡Ö¥Ý¥±¥Ã¥È¥â¥ó¥¹¥¿¡¼ ¤á¤¶¤»¥Ý¥±¥â¥ó¥Þ¥¹¥¿¡¼¡×¤¬ÊüÁ÷Ãæ¤Î¡¢¥¢¥Ë¥á¡Ö¥Ý¥±¥Ã¥È¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¡×¡Ê¥¢¥Ë¥Ý¥±¡Ë¡£
¢ÍTV¥¢¥Ë¥á¡Ö¥Ý¥±¥Ã¥È¥â¥ó¥¹¥¿¡¼ ¤á¤¶¤»¥Ý¥±¥â¥ó¥Þ¥¹¥¿¡¼¡×Âè4ÏÃ¡Á7ÏÃ¤Î¤¢¤é¤¹¤¸¡¦¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È¤ò°ìµó¸ø³«¡ª ¥í¥±¥Ã¥ÈÃÄ¤ÈÈô¤ó¤Ç¤¤¤Ã¤¿¥Ô¥«¥Á¥å¥¦¡Ä⁉
¢Í2023Åß¥¢¥Ë¥á°ìÍ÷¤Ï¤³¤Á¤é
¡Ö¥Ý¥±¥â¥óTV¥¢¥Ë¥á¼çÂê²Î BEST OF BEST OF BEST 1997-2023¡×¤Ï¡¢TV¥¢¥Ë¥á¡Ö¥Ý¥±¥Ã¥È¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¡×¥·¥ê¡¼¥º¤ÎOP¡¦ED¼çÂê²Î¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¥Ù¥¹¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ç¡¢1997Ç¯¤ÎÊüÁ÷³«»Ï¤«¤é25¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤ÆÈ¯Çä¡£¿·¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¤È¤·¤Æµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤¿¡¢¥µ¥È¥·¡ÊCV:¾¾ËÜÍü¹á¡Ë¤¬²Î¤¦¡Ö¤á¤¶¤»¥Ý¥±¥â¥ó¥Þ¥¹¥¿¡¼ -with my friends-¡×¤ò´Þ¤àÁ´79¶Ê¤ò¼ýÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÆÃ¤Ë´°Á´À¸»º¸ÂÄêÈ×¡Ê£²·ÁÂÖ¡Ë¤Ï¡¢È¯ÇäÁ°¤«¤é³ÆCD¥·¥ç¥Ã¥×¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤Ï¸®ÊÂ¤ßÇä¤êÀÚ¤ì¾õÂÖ¤Ç¡¢1·î30Æü(·î)¤Ë¡¢È¯ÇäÁ°¤È¤·¤Æ¤Ï°ÛÎã¤ÎÄÉ²ÃÀ¸»º¤Î·èÄê¤ò¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¡£2·î10Æü(¶â)°Ê¹ß¡¢½ç¼¡Á´¹ñ¤ÎCD¥·¥ç¥Ã¥×¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ø½Ð²Ù³«»ÏÍ½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤³¤Á¤é¤âÍ½Ìó¤Ç¤Û¤ÜÇä¤êÀÚ¤ì¾õÂÖ¤À¡£
Í½ÁÛ¤òÂçÉý¤Ë¾å²ó¤ëÃíÊ¸¤Ë¤è¤ê¡¢¥½¥Ë¡¼¡¦¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥ì¡¼¥Ù¥ë¥º¤Ï2·î7Æü(²Ð)¡¢ÆóÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ëÄÉ²ÃÀ¸»º¤Î·èÄê¤ò¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¡£¤³¤ÎºÆÄÉ²ÃÀ¸»ºÊ¬¤Ï¡¢3·î¾å½Ü°Ê¹ß¤Ë½Ð²Ù³«»ÏÍ½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
´°Á´À¸»º¸ÂÄêÈ×¤Ï¡¢¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¥Ü¡¼¥ëÅù¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤¿¥Ç¥£¥¹¥¯ÌÌ¤ä¡¢40¥»¥ó¥Á³Ñ¤ÎÄ¶µðÂç¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤¬ÏÃÂê¤Ë¡£ÉÕÂ°¤¹¤ëBlu-ray¤ª¤è¤ÓDVD¤ÎÆÃÅµ±ÇÁü¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤á¤¶¤»¥Ý¥±¥â¥ó¥Þ¥¹¥¿¡¼ -with my friends-¡×¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°±ÇÁü¤ò´Þ¤à¡¢37¶ÊÊ¬¤Î¡ÖTV¥¢¥Ë¥á ¥Î¥ó¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È±ÇÁü½¸¡×¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤Ø¸þ¤±¤ÆÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ëTV¥¢¥Ë¥á¤È¤È¤â¤Ë¡¢Ì¾¶Ê¤òµÍ¤á¹þ¤ó¤À¡Ö¥Ý¥±¥â¥óTV¥¢¥Ë¥á¼çÂê²Î BEST OF BEST OF BEST 1997-2023¡×¤ò¤¼¤Ò³Ú¤·¤â¤¦¡£
¡ÚºÆÄÉ²ÃÀ¸»º¤ÎÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¡Û
2·î1Æü(¿å)È¯Çä ¡Ö¥Ý¥±¥â¥óTV¥¢¥Ë¥á¼çÂê²Î BEST OF BEST OF BEST 1997-2023¡×
¡ü´°Á´À¸»º¸ÂÄêÈ×¡Ê8CD+Blu-ray+¹ë²Ú¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸»ÅÍÍ¡Ë
SRCL-12380¡Á89 / 9,980±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡ü´°Á´À¸»º¸ÂÄêÈ×¡Ê8CD+DVD+¹ë²Ú¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸»ÅÍÍ¡Ë
SRCL-12390¡Á99 / 9,980±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡Ú¾¦ÉÊ½Ð²Ù»þ´ü¡Û
3·î¾å½Ü°Ê¹ß¡¢½ç¼¡Á´¹ñ¤ÎCD¥·¥ç¥Ã¥×¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ø½Ð²Ù³«»ÏÍ½Äê¡£
¾¦ÉÊ¾ðÊó¡¦¼ýÏ¿¶Ê
¢£¡Ö¥Ý¥±¥â¥óTV¥¢¥Ë¥á¼çÂê²Î BEST OF BEST OF BEST 1997-2023¡×
È¯ÇäÆü¡§2023Ç¯2·î1Æü(¿å)
¡´°Á´À¸»º¸ÂÄêÈ×¡Ê8CD+Blu-ray+¹ë²Ú¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸»ÅÍÍ¡Ë
SRCL-12380¡Á89 / 9,980±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢´°Á´À¸»º¸ÂÄêÈ×¡Ê8CD+DVD+¹ë²Ú¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸»ÅÍÍ¡Ë
SRCL-12390¡Á99 / 9,980±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
£ÄÌ¾ïÈ×¡Ê8CD¡Ë
SRCL-12400¡Á07 / 4,980±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡ã¼ýÏ¿ÆâÍÆ¡ä
¢§Disc1¡ÊCD/Á´·ÁÂÖ¶¦ÄÌ¡Ë¡§¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡Ö¥Ý¥±¥Ã¥È¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¡×¼çÂê²Î½¸¡ÊÁ´17¶Ê¡Ë
01.¤á¤¶¤»¥Ý¥±¥â¥ó¥Þ¥¹¥¿¡¼/¾¾ËÜÍü¹á
02.¥é¥¤¥Ð¥ë¡ª/¾¾ËÜÍü¹á
03.OK! /¾¾ËÜÍü¹á
04.¤á¤¶¤»¥Ý¥±¥â¥ó¥Þ¥¹¥¿¡¼/Whiteberry
05.Ready Go! /ÅÄÂ¼Ä¾Èþ
06.¤Ò¤ã¤¯¤´¤¸¤å¤¦¤¤¤Á/¥ª¡¼¥¥ÉÇî»Î¤È¥Ý¥±¥â¥ó¥¥Ã¥º
07.¥Ë¥ã¡¼¥¹¤Î¤¦¤¿/¥Ë¥ã¡¼¥¹(¸¤»³¸¤»Ò)
08.¥Ý¥±¥Ã¥È¤Ë¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼/¤µ¤Á&¤¸¤å¤ê
09.¥Ý¥±¥â¥ó²»Æ¬/¥¬¥ë¡¼¥é¾®ÎÓ
10.¥¿¥¤¥×¡§¥ï¥¤¥ë¥É/¾¾ËÜÍü¹á
11.¥é¥×¥é¥¹¤Ë¤Î¤Ã¤Æ/¥«¥¹¥ß(ÈÓÄÍ²íµÝ)&¥é¥×¥é¥¹(°¦²ÏÎ¤²Ö»Ò)
12.¥Ë¥ã¡¼¥¹¤Î¥Ñ¡¼¥Æ¥£/¤¦¤¿¡§¥Ë¥ã¡¼¥¹(¸¤»³¸¤»Ò)¡¡¥²¥¹¥È¡§¥à¥µ¥·¤È¥³¥¸¥í¥¦
13.¥Ý¥±¥â¥ó¤Ï¤é¤Ï¤é¥ê¥ì¡¼/°¦²ÏÎ¤²Ö»Ò
14.¥¿¥±¥·¤Î¥Ñ¥é¥À¥¤¥¹/¥¿¥±¥·(¤¦¤¨¤À¤æ¤¦¤¸)
15.¤Ü¤¯¤Î¥Ù¥¹¥È¥Õ¥ì¥ó¥É¤Ø/´äºê¹¨Èþ
16.Á°¸þ¤¥í¥±¥Ã¥ÈÃÄ¡ª/¥í¥±¥Ã¥ÈÃÄ(¥à¥µ¥·¡¦¥³¥¸¥í¥¦¡¦¥Ë¥ã¡¼¥¹)
17.¥Ý¥±¥Ã¥¿¡¼¥ê ¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¥ê/²ÄÌ¾
¢§Disc2¡ÊCD/Á´·ÁÂÖ¶¦ÄÌ¡Ë¡§¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡Ö¥Ý¥±¥Ã¥È¥â¥ó¥¹¥¿¡¼ ¥¢¥É¥Ð¥ó¥¹¥¸¥§¥Í¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡×¼çÂê²Î½¸¡ÊÁ´12¶Ê¡Ë
01.¥¢¥É¥Ð¥ó¥¹¡¦¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼/GARDEN
02.¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼! ! /¾¾ËÜÍü¹á
03.¥Ý¥±¥â¥ó ¥·¥ó¥Õ¥©¥Ë¥Ã¥¯ ¥á¥É¥ì¡¼ ~POKEMON SYMPHONIC MEDLEY~/¥Ý¥±¥â¥ó¸ò¶Á³ÚÃÄ
04.¥Ð¥È¥ë¥Õ¥í¥ó¥Æ¥£¥¢/¹â²°°¡´õÆá
05.¥¹¥Ñ¡¼¥È¡ª/¥µ¥È¥·(CV¡§¾¾ËÜÍü¹á)
06.¤½¤³¤Ë¶õ¤¬¤¢¤ë¤«¤é/¹¾ºê¤È¤·»Ò
07.¥Ý¥ë¥«¡¦¥ª¡¦¥É¥ë¥«/¥Ë¥ã¡¼¥¹(¸¤»³¸¤»Ò)&¥Î¥ë¥½¥ë¹ç¾§ÃÄ
08.¥¹¥Þ¥¤¥ë/¹¾ºê¤È¤·»Ò
09.¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¥µ¥Þ¡¼! ! /ÅÄÂ¼Ä¾Èþ¤È¥Ò¥Þ¥ï¥ê¹ç¾§ÃÄ
10.GLORY DAY ~µ±¤¯¤½¤ÎÆü~/GARDEN
11.¥Ý¥±¥â¥ó¤«¤¾¤¨¤¦¤¿/¶âÂôÌÀ»Ò
12.»ä¡¢Éé¤±¤Ê¤¤¡ª ~¥Ï¥ë¥«¤Î¥Æ¡¼¥Þ~/¥Ï¥ë¥«(KAORI)
¢§Disc3¡ÊCD/Á´·ÁÂÖ¶¦ÄÌ¡Ë¡§¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡Ö¥Ý¥±¥Ã¥È¥â¥ó¥¹¥¿¡¼ ¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡¦¥Ñ¡¼¥ë¡×¼çÂê²Î½¸¡ÊÁ´9¶Ê¡Ë
01.Together/¤¢¤¤è¤·¤Õ¤ß¤¨
02.¥Ï¥¤¥¿¥Ã¥Á¡ª/¥µ¥È¥·¡õ¥Ò¥«¥ê(CV¡§¾¾ËÜÍü¹á¡õË¸ý¤á¤°¤ß)
03.¥µ¥¤¥³¡¼¡¦¥¨¥Ö¥ê¥Ç¥¤¡ª/¤¢¤¤è¤·¤Õ¤ß¤¨
04.·¯¤Î¤½¤Ð¤Ç ~¥Ò¥«¥ê¤Î¥Æ¡¼¥Þ~/¥°¥ê¥ó
05.É÷¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸/¿å¶¶ Éñ
06.¤¢¤·¤¿¤Ï¤¤Ã¤È/²ÎÆà»Ò
07.¤â¤¨¤è ¥®¥¶¤ß¤ß¥Ô¥Á¥å¡¼!/¥®¥¶¤ß¤ß¥Ô¥Á¥å¡¼ starring ¤·¤ç¤³¤¿¤ó
08.¥É¥Ã¥Á~¥Ë¥ç¡©/¥â¡¼¥â¡¼¥ß¥ë¥¯¤È¥¢¥é¥¤µ¤ó
09.·¯¤Î¶»¤ËLaLaLa/MADOKA.
¢§Disc4¡ÊCD/Á´·ÁÂÖ¶¦ÄÌ¡Ë¡§¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡Ö¥Ý¥±¥Ã¥È¥â¥ó¥¹¥¿¡¼ ¥Ù¥¹¥È¥¦¥¤¥Ã¥·¥å¡×¼çÂê²Î½¸¡ÊÁ´11¶Ê¡Ë
01.¥Ù¥¹¥È¥¦¥¤¥Ã¥·¥å¡ª/¾¾ËÜÍü¹á
02.¤ä¤¸¤ë¤·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡ª/¾¾ËÜÍü¹á
03.¤ä¤¸¤ë¤·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡ª2013/¾¾ËÜÍü¹á
04.²Æ¤á¤¯ºäÆ»/¥À¥¤¥¹¥±
05.¿´¤Î¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥¡¡¼¥ì/±ü°æ°¡µª
06.¥Ý¥±¥â¥ó¸À¤¨¤ë¤«¤Ê¡©BW/¤Ä¤ë¤Î¹ä»Î
07.¼·¿§¥¢¡¼¥Á/¥Ý¥±¥â¥óBW¹ç¾§ÃÄ(±ü°æ°¡µª¡¢¹¾ºê¤È¤·»Ò¡¢¤¢¤¤è¤·¤Õ¤ß¤¨)
08.¤ß¤Æ¤ß¤Æ¡ù¤³¤Ã¤Á¤Ã¤Á/¤â¤â¤¤¤í¥¯¥í¡¼¥Ð¡¼Z
09.¥í¥±¥Ã¥ÈÃÄ¤è±Ê±ó¤Ë/¥í¥±¥Ã¥ÈÃÄ¡Ê¥à¥µ¥·¡¢¥³¥¸¥í¥¦¡¢¥Ë¥ã¡¼¥¹¡Ë
10.¥µ¥¯¥é¡¦¥´¡¼¥é¥¦¥ó¥É/»äÎ©·ÃÈæ¼÷Ãæ³Ø
11.¼ê¤ò¤Ä¤Ê¤´¤¦/»äÎ©·ÃÈæ¼÷Ãæ³Ø
¢§Disc5¡ÊCD/Á´·ÁÂÖ¶¦ÄÌ¡Ë¡§¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡Ö¥Ý¥±¥Ã¥È¥â¥ó¥¹¥¿¡¼XY¡×¼çÂê²Î½¸¡ÊÁ´7¶Ê¡Ë
01.V¡Ê¥Ü¥ë¥È¡Ë/Í·½õ
02.¥á¥¬V¡Ê¥á¥¬¥Ü¥ë¥È¡Ë/Í·½õ
03.¥²¥Ã¥¿¥Ð¥ó¥Ð¥ó/º´¹áÃÒµ×
04.X³¤¶®Y·Ê¿§/J¡ùDee'Z
05.¥Ô¡¼¥¹¥Þ¥¤¥ë¡ª/J¡ùDee'Z with ¥Ô¥«¥Á¥å¥¦
06.¥É¥ê¥É¥ê/ÃæÀîæÆ»Ò
07.¥¬¥ª¥¬¥ª¡¦¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼/Little Glee Monster
¢§Disc6¡ÊCD/Á´·ÁÂÖ¶¦ÄÌ¡Ë¡§¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡Ö¥Ý¥±¥Ã¥È¥â¥ó¥¹¥¿¡¼XY¡õZ¡×¼çÂê²Î½¸¡ÊÁ´7¶Ê¡Ë
01.XY¡õZ/¥µ¥È¥·(CV¡§¾¾ËÜÍü¹á)
02.¥×¥Ë¤Á¤ã¤ó¤Î¤¦¤¿/¥æ¥ê¡¼¥«¡ÊCV¡§°ËÀ¥çýè½Ìé¡Ë
03.¥í¥±¥Ã¥ÈÃÄ ÃÄ²Î/¥í¥±¥Ã¥ÈÃÄ
04.¥É¥ê¥É¥ê/¥»¥ì¥Ê¡ÊCV¡§ËÒ¸ý¿¿¹¬¡Ë
05.¥¥é¥¥é/¥·¥È¥í¥ó¡ÊCV¡§³áÍµµ®¡Ë
06.¥Ô¥«¥Á¥å¥¦¤Î¤¦¤¿/¥Ô¥«¥Á¥å¥¦¡ÊCV¡§ÂçÃ«°é¹¾¡Ë
07.¥Ë¥ã¡¼¥¹¤Î¥Ð¥é¡¼¥É/¥Ë¥ã¡¼¥¹¡ÊCV¡§¸¤»³¥¤¥Ì¥³¡Ë
¢§Disc7¡ÊCD/Á´·ÁÂÖ¶¦ÄÌ¡Ë¡§¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡Ö¥Ý¥±¥Ã¥È¥â¥ó¥¹¥¿¡¼ ¥µ¥ó¡õ¥à¡¼¥ó¡×¼çÂê²Î½¸¡ÊÁ´9¶Ê¡Ë
01.¥¢¥í¡¼¥é¡ª¡ª/¥µ¥È¥· with ¥Ô¥«¥Á¥å¥¦¡ÊCV¡§¾¾ËÜÍü¹á¡¿ÂçÃ«°é¹¾¡Ë
02.¤á¤¶¤»¥Ý¥±¥â¥ó¥Þ¥¹¥¿¡¼ -20th Anniversary-/¾¾ËÜÍü¹á
03.Ì¤Íè¥³¥Í¥¯¥·¥ç¥ó/§ÁeaL
04.¥¥ß¤ÎËÁ¸±/²¬ºêÂÎ°é
05.¥Ý¡¼¥º/²¬ºêÂÎ°é
06.¥¸¥ã¥ê¥Ü¡¼¥¤¡¦¥¸¥ã¥ê¥¬¡¼¥ë/²¬ºêÂÎ°é
07.¥Ö¥ì¥¹/¥Ý¥ë¥Î¥°¥é¥Õ¥£¥Æ¥£
08.¿´¤Î¥Î¡¼¥È/²¬ºêÂÎ°é feat.ÅìµþÅÔÆüÌî»ÔÎ©¼·À¸ÎÐ¾®³Ø¹»¹ç¾§ÃÄ
09.¥¿¥¤¥×¡§¥ï¥¤¥ë¥É/ÃæÀîæÆ»Ò
¢§Disc8¡ÊCD/Á´·ÁÂÖ¶¦ÄÌ¡Ë¡§¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡Ö¥Ý¥±¥Ã¥È¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¡×¼çÂê²Î½¸¡ÊÁ´7¶Ê¡Ë
01.1¡¦2¡¦3/After the Rain¡Ê¤½¤é¤ë¡ß¤Þ¤Õ¤Þ¤Õ¡Ë
02.1¡¦2¡¦3/À¾Àî¤¯¤ó¤È¥¥ê¥·¥ç¡¼
03.1¡¦2¡¦3/¤«¤é¤¢¤²»ÐËå¡ÊÀ¸ÅÄ³¨Íü²Ö¡¦¾¾Â¼º»Í§Íý from ÇµÌÚºä46¡Ë
04.1¡¦2¡¦3/¥µ¥È¥·¡õ¥´¥¦¡ÊCV¡§¾¾ËÜÍü¹á¡õ»³²¼Âçµ±¡Ë
05.¥Ý¥±¥â¥ó¤·¤ê¤È¤ê/¥Ý¥±¥â¥ó²»³Ú¥¯¥é¥Ö¡ÊÁýÅÄ½ç°ì/¥Ñ¥½¥³¥ó²»³Ú¥¯¥é¥Ö/¥Ý¥±¥â¥ó¥¥Ã¥º2019¡Ë
06.¥Ð¥Ä¥°¥ó¥¿¥¤¥×/¥Ý¥±¥â¥ó²»³Ú¥¯¥é¥Ö¡ÊÁýÅÄ½ç°ì/¥Ñ¥½¥³¥ó²»³Ú¥¯¥é¥Ö/¥Ý¥±¥â¥ó¥¥Ã¥º2019¡Ë
07.¤á¤¶¤»¥Ý¥±¥â¥ó¥Þ¥¹¥¿¡¼ -with my friends-/¥µ¥È¥·¡ÊCV¡§¾¾ËÜÍü¹á¡Ë
¢§Disc9¡§TV¥¢¥Ë¥á ¥Î¥ó¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È±ÇÁü½¸¡ÊBlu-ray¡¦DVD/´°Á´À¸»º¸ÂÄêÈ×¤Î¤ß¡Ë
1.¡Ö¤á¤¶¤»¥Ý¥±¥â¥ó¥Þ¥¹¥¿¡¼¡×¡Ê¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡Ö¥Ý¥±¥Ã¥È¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¡×¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°±ÇÁü¡Ë/ ¾¾ËÜÍü¹á
2.¡Ö¥é¥¤¥Ð¥ë¡ª¡×¡Ê¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡Ö¥Ý¥±¥Ã¥È¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¡×¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°±ÇÁü¡Ë/ ¾¾ËÜÍü¹á
3.¡Ö¥¹¥Ñ¡¼¥È¡ª¡×¡Ê¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡Ö¥Ý¥±¥Ã¥È¥â¥ó¥¹¥¿¡¼ ¥¢¥É¥Ð¥ó¥¹¥¸¥§¥Í¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡×¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°±ÇÁü¡Ë/ ¥µ¥È¥·(CV¡§¾¾ËÜÍü¹á)
4.¡ÖTogether¡×¡Ê¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡Ö¥Ý¥±¥Ã¥È¥â¥ó¥¹¥¿¡¼ ¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡¦¥Ñ¡¼¥ë¡×¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°±ÇÁü¡Ë/ ¤¢¤¤è¤·¤Õ¤ß¤¨
5.¡Ö¥Ï¥¤¥¿¥Ã¥Á¡ª¡×¡Ê¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡Ö¥Ý¥±¥Ã¥È¥â¥ó¥¹¥¿¡¼ ¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡¦¥Ñ¡¼¥ë¡×¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°±ÇÁü¡Ë/ ¥µ¥È¥·¡õ¥Ò¥«¥ê¡ÊCV¡§¾¾ËÜÍü¹á¡õË¸ý¤á¤°¤ß¡Ë
6.¡Ö¥µ¥¤¥³¡¼¡¦¥¨¥Ö¥ê¥Ç¥¤¡ª¡×¡Ê¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡Ö¥Ý¥±¥Ã¥È¥â¥ó¥¹¥¿¡¼ ¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡¦¥Ñ¡¼¥ë¡×¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°±ÇÁü¡Ë/ ¤¢¤¤è¤·¤Õ¤ß¤¨
7.¡Ö¥Ù¥¹¥È¥¦¥¤¥Ã¥·¥å¡ª¡×¡Ê¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡Ö¥Ý¥±¥Ã¥È¥â¥ó¥¹¥¿¡¼ ¥Ù¥¹¥È¥¦¥¤¥Ã¥·¥å¡×¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°±ÇÁü¡Ë/ ¾¾ËÜÍü¹á
8.¡Ö¤ß¤Æ¤ß¤Æ¡ù¤³¤Ã¤Á¤Ã¤Á¡×¡Ê¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡Ö¥Ý¥±¥Ã¥È¥â¥ó¥¹¥¿¡¼ ¥Ù¥¹¥È¥¦¥¤¥Ã¥·¥å¡×¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°±ÇÁü¡Ë/ ¤â¤â¤¤¤í¥¯¥í¡¼¥Ð¡¼Z
9.¡Ö¥µ¥¯¥é¡¦¥´¡¼¥é¥¦¥ó¥É¡×¡Ê¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡Ö¥Ý¥±¥Ã¥È¥â¥ó¥¹¥¿¡¼ ¥Ù¥¹¥È¥¦¥¤¥Ã¥·¥å¡×¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°±ÇÁü¡Ë/ »äÎ©·ÃÈæ¼÷Ãæ³Ø
10.¡Ö¼ê¤ò¤Ä¤Ê¤´¤¦¡×¡Ê¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡Ö¥Ý¥±¥Ã¥È¥â¥ó¥¹¥¿¡¼ ¥Ù¥¹¥È¥¦¥¤¥Ã¥·¥å¡×¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°±ÇÁü¡Ë/ »äÎ©·ÃÈæ¼÷Ãæ³Ø
11.¡ÖV¡Ê¥Ü¥ë¥È¡Ë¡×¡Ê¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡Ö¥Ý¥±¥Ã¥È¥â¥ó¥¹¥¿¡¼XY¡×¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°±ÇÁü¡Ë/ Í·½õ
12.¡Ö¥á¥¬V¡Ê¥á¥¬¥Ü¥ë¥È¡Ë¡×¡Ê¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡Ö¥Ý¥±¥Ã¥È¥â¥ó¥¹¥¿¡¼XY¡×¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°±ÇÁü¡Ë/ Í·½õ
13.¡Ö¥²¥Ã¥¿¥Ð¥ó¥Ð¥ó¡×¡Ê¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡Ö¥Ý¥±¥Ã¥È¥â¥ó¥¹¥¿¡¼XY¡×¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°±ÇÁü¡Ë/ º´¹áÃÒµ×
14.¡Ö¥É¥ê¥É¥ê¡×¡Ê¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡Ö¥Ý¥±¥Ã¥È¥â¥ó¥¹¥¿¡¼XY¡×¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°±ÇÁü¡Ë/ ÃæÀîæÆ»Ò
15.¡Ö¥¬¥ª¥¬¥ª¡¦¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¡×¡Ê¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡Ö¥Ý¥±¥Ã¥È¥â¥ó¥¹¥¿¡¼XY¡×¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°±ÇÁü¡Ë/ Little Glee Monster
16.¡ÖXY¡õZ¡×¡Ê¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡Ö¥Ý¥±¥Ã¥È¥â¥ó¥¹¥¿¡¼XY¡õZ¡×¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°±ÇÁü¡Ë/ ¥µ¥È¥·¡ÊCV¡§¾¾ËÜÍü¹á¡Ë
17.¡Ö¥×¥Ë¤Á¤ã¤ó¤Î¤¦¤¿¡×¡Ê¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡Ö¥Ý¥±¥Ã¥È¥â¥ó¥¹¥¿¡¼XY¡õZ¡×¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°±ÇÁü¡Ë/ ¥æ¥ê¡¼¥«¡ÊCV¡§°ËÀ¥çýè½Ìé¡Ë
18.¡Ö¥í¥±¥Ã¥ÈÃÄ ÃÄ²Î¡×¡Ê¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡Ö¥Ý¥±¥Ã¥È¥â¥ó¥¹¥¿¡¼XY¡õZ¡×¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°±ÇÁü¡Ë/ ¥í¥±¥Ã¥ÈÃÄ
19.¡Ö¥É¥ê¥É¥ê¡×¡Ê¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡Ö¥Ý¥±¥Ã¥È¥â¥ó¥¹¥¿¡¼XY¡õZ¡×¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°±ÇÁü¡Ë/ ¥»¥ì¥Ê¡ÊCV¡§ËÒ¸ý¿¿¹¬¡Ë
20.¡Ö¥¥é¥¥é¡×¡Ê¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡Ö¥Ý¥±¥Ã¥È¥â¥ó¥¹¥¿¡¼XY¡õZ¡×¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°±ÇÁü¡Ë/ ¥·¥È¥í¥ó¡ÊCV¡§³áÍµµ®¡Ë
21.¡Ö¥Ô¥«¥Á¥å¥¦¤Î¤¦¤¿¡×¡Ê¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡Ö¥Ý¥±¥Ã¥È¥â¥ó¥¹¥¿¡¼XY¡õZ¡×¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°±ÇÁü¡Ë/ ¥Ô¥«¥Á¥å¥¦¡ÊCV¡§ÂçÃ«°é¹¾¡Ë
22.¡Ö¥Ë¥ã¡¼¥¹¤Î¥Ð¥é¡¼¥É¡×¡Ê¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡Ö¥Ý¥±¥Ã¥È¥â¥ó¥¹¥¿¡¼XY¡õZ¡×¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°±ÇÁü¡Ë/ ¥Ë¥ã¡¼¥¹¡ÊCV¡§¸¤»³¥¤¥Ì¥³¡Ë
23.¡Ö¥¢¥í¡¼¥é¡ª¡ª¡×¡Ê¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡Ö¥Ý¥±¥Ã¥È¥â¥ó¥¹¥¿¡¼ ¥µ¥ó¡õ¥à¡¼¥ó¡×¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°±ÇÁü¡Ë/ ¥µ¥È¥· with ¥Ô¥«¥Á¥å¥¦¡ÊCV¡§¾¾ËÜÍü¹á¡¿ÂçÃ«°é¹¾¡Ë
24.¡Ö¤á¤¶¤»¥Ý¥±¥â¥ó¥Þ¥¹¥¿¡¼ -20th Anniversary-¡×¡Ê¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡Ö¥Ý¥±¥Ã¥È¥â¥ó¥¹¥¿¡¼ ¥µ¥ó¡õ¥à¡¼¥ó¡×¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°±ÇÁü¡Ë/ ¾¾ËÜÍü¹á
25.¡ÖÌ¤Íè¥³¥Í¥¯¥·¥ç¥ó¡×¡Ê¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡Ö¥Ý¥±¥Ã¥È¥â¥ó¥¹¥¿¡¼ ¥µ¥ó¡õ¥à¡¼¥ó¡×¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°±ÇÁü¡Ë/ §ÁeaL
26.¡Ö¥¥ß¤ÎËÁ¸±¡×¡Ê¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡Ö¥Ý¥±¥Ã¥È¥â¥ó¥¹¥¿¡¼ ¥µ¥ó¡õ¥à¡¼¥ó¡×¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°±ÇÁü¡Ë/ ²¬ºêÂÎ°é
27.¡Ö¥Ý¡¼¥º¡×¡Ê¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡Ö¥Ý¥±¥Ã¥È¥â¥ó¥¹¥¿¡¼ ¥µ¥ó¡õ¥à¡¼¥ó¡×¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°±ÇÁü¡Ë/ ²¬ºêÂÎ°é
28.¡Ö¥¸¥ã¥ê¥Ü¡¼¥¤¡¦¥¸¥ã¥ê¥¬¡¼¥ë¡×¡Ê¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡Ö¥Ý¥±¥Ã¥È¥â¥ó¥¹¥¿¡¼ ¥µ¥ó¡õ¥à¡¼¥ó¡×¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°±ÇÁü¡Ë/ ²¬ºêÂÎ°é
29.¡Ö¿´¤Î¥Î¡¼¥È¡×¡Ê¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡Ö¥Ý¥±¥Ã¥È¥â¥ó¥¹¥¿¡¼ ¥µ¥ó¡õ¥à¡¼¥ó¡×¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°±ÇÁü¡Ë/ ²¬ºêÂÎ°é feat.ÅìµþÅÔÆüÌî»ÔÎ©¼·À¸ÎÐ¾®³Ø¹»¹ç¾§ÃÄ
30.¡Ö¥¿¥¤¥×¡§¥ï¥¤¥ë¥É¡×¡Ê¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡Ö¥Ý¥±¥Ã¥È¥â¥ó¥¹¥¿¡¼ ¥µ¥ó¡õ¥à¡¼¥ó¡×Special Music Video¡Ë/ ÃæÀîæÆ»Ò
31.¡Ö1¡¦2¡¦3¡×¡Ê¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡Ö¥Ý¥±¥Ã¥È¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¡×¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°±ÇÁü¡Ë/ After the Rain¡Ê¤½¤é¤ë¡ß¤Þ¤Õ¤Þ¤Õ¡Ë
32.¡Ö1¡¦2¡¦3¡×¡Ê¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡Ö¥Ý¥±¥Ã¥È¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¡×¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°±ÇÁü¡Ë/ À¾Àî¤¯¤ó¤È¥¥ê¥·¥ç¡¼
33.¡Ö1¡¦2¡¦3¡×¡Ê¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡Ö¥Ý¥±¥Ã¥È¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¡×¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°±ÇÁü¡Ë/ ¤«¤é¤¢¤²»ÐËå¡ÊÀ¸ÅÄ³¨Íü²Ö¡¦¾¾Â¼º»Í§Íý from ÇµÌÚºä46¡Ë
34.¡Ö1¡¦2¡¦3¡×¡Ê¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡Ö¥Ý¥±¥Ã¥È¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¡×¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°±ÇÁü¡Ë/ ¥µ¥È¥·¡õ¥´¥¦¡ÊCV¡§¾¾ËÜÍü¹á¡õ»³²¼Âçµ±¡Ë
35.¡Ö¥Ý¥±¥â¥ó¤·¤ê¤È¤ê¡×¡Ê¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡Ö¥Ý¥±¥Ã¥È¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¡×¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°±ÇÁü¡Ë/ ¥Ý¥±¥â¥ó²»³Ú¥¯¥é¥Ö¡ÊÁýÅÄ½ç°ì/¥Ñ¥½¥³¥ó²»³Ú¥¯¥é¥Ö/¥Ý¥±¥â¥ó¥¥Ã¥º2019¡Ë
36.¡Ö¥Ð¥Ä¥°¥ó¥¿¥¤¥×¡×¡Ê¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡Ö¥Ý¥±¥Ã¥È¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¡×¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°±ÇÁü¡Ë/ ¥Ý¥±¥â¥ó²»³Ú¥¯¥é¥Ö¡ÊÁýÅÄ½ç°ì/¥Ñ¥½¥³¥ó²»³Ú¥¯¥é¥Ö/¥Ý¥±¥â¥ó¥¥Ã¥º2019¡Ë
37.¡Ö¤á¤¶¤»¥Ý¥±¥â¥ó¥Þ¥¹¥¿¡¼ -with my friends-¡×¡Ê¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡Ö¥Ý¥±¥Ã¥È¥â¥ó¥¹¥¿¡¼ ¤á¤¶¤»¥Ý¥±¥â¥ó¥Þ¥¹¥¿¡¼¡×¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°±ÇÁü¡Ë/ ¥µ¥È¥·¡ÊCV:¾¾ËÜÍü¹á¡Ë
¡ÚÃí°Õ»ö¹à¡Û
¢¨°Ê²¼¡¢¥ê¥ê¡¼¥¹¸¶Ê¸¥Þ¥Þ
¡¦³Æ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Í½Ìó¤¬ºÆ³«¤µ¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤Ë»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦ºÆÄÉ²ÃÀ¸»ºÊ¬¤â¿ô¤Ë¸Â¤ê¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤¿¤á¡¢¤´Í½Ìó¤¤¤¿¤À¤±¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦Í½ÌóÊýË¡¤Ï³ÆCD¥·¥ç¥Ã¥×¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢³ÆÅ¹ÊÞ³ÎÇ§¤Î¤¦¤¨¤´Í½Ìó´ê¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦³ÆCD¥·¥ç¥Ã¥×¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë¤Æ¤´¹ØÆþËç¿ô¤ËÀ©¸Â¤òÀß¤±¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦ºÆÄÉ²ÃÀ¸»ºÊ¬¤Î½Ð²ÙÍ½ÄêÆü¤ÏÁ°¸å¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦¤ªµÒÍÍ¤Ø¤Î¾¦ÉÊ¤Î¤ª°úÅÏ¤·Æü¡¦¤ªÆÏ¤±Í½ÄêÆü¤Ï³ÆCD¥·¥ç¥Ã¥×¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤´Í½Ìó¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë¤Æ¤´³ÎÇ§¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¤è¤¦¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦ºÆÄÉ²ÃÀ¸»ºÊ¬¤Ë¹ØÆþÆÃÅµ¤¬ÉÕÍ¿¤µ¤ì¤ë¤«ÈÝ¤«¤Ï¡¢¤´¹ØÆþÍ½Äê¤Î¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë¤Æ¸æ³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÚÈÖÁÈ³µÍ×¡Û
¢£¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡Ö¥Ý¥±¥Ã¥È¥â¥ó¥¹¥¿¡¼ ¤á¤¶¤»¥Ý¥±¥â¥ó¥Þ¥¹¥¿¡¼¡×
Ëè½µ¶âÍË¤è¤ë6»þ55Ê¬¤«¤é¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¤Ë¤ÆÊüÁ÷Ãæ
¢¨°ìÉôÃÏ°è¤Ç¤ÏÊüÁ÷Æü»þ¤¬°Û¤Ê¤ë¡£
Áí´ÆÆÄ¡§Åò»³Ë®É§
´ÆÆÄ¡§ÉÚ°ÂÂçµ®
¥·¥ê¡¼¥º¥³¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¡§ÉÚ²¬½ß¹
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§°ÂÅÄ¼þÊ¿
²»¶Á´ÆÆÄ¡§»°´Ö²íÊ¸
²»³Ú¡§ÎÓ¤æ¤¦¤
¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¡§¡Ö¤á¤¶¤»¥Ý¥±¥â¥ó¥Þ¥¹¥¿¡¼ -with my friends-¡×¡¿¥µ¥È¥·(CV:¾¾ËÜÍü¹á)
© NintendoŽ¥CreaturesŽ¥GAME FREAKŽ¥TV TokyoŽ¥ShoProŽ¥JR Kikaku¡¡© Pokémon
>> ¡Ö¥Ý¥±¥â¥ó¡×¥¢¥Ë¥á25¼þÇ¯¥Ù¥¹¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¤¬°ÛÎã¤ÎÇä¤ì¹Ô¤¤Ë¡ª 40¥»¥ó¥Á³Ñ¤ÎÄ¶µðÂç¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤âÏÃÂê¡ª ¤Î¸µµ»ö¤Ï¤³¤Á¤é