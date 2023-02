アシュトン・カッチャー、『ザット′70sショー』共演者のレイプ容疑について「無実であることを願う」

人気コメディドラマ『ザット'70sショー』に主演したアシュトン・カッチャーが、性的暴行と3件の強姦罪で起訴された共演者のダニー・マスターソンについて、「無実であることを願う」と語っている。



2017年にダニーは性的暴行で訴えられ、2020年6月には、2001年から2003年の間に犯したとされる3件の強姦罪で起訴されている。その裁判は2022年12月に無効審理に終わったが、前述のレイプ容疑で二審が控えている。

『ザット'70sショー』で8シーズンにわたって共演しただけでなく、Netflixのコメディドラマ『The Ranch ザ・ランチ』でダニーとリユニオンを果たしたアシュトンが、米Esquireのインタビューでダニーの容疑について、こう発言している。

「彼にかけられた容疑の無罪が確定することを願っているけど、結局のところ、僕には分からない。僕は裁判官でもないし陪審員でもない。検事でもないし被害者でもないし、被告人でもない。だから、そういう場合に僕はコメントをする立場ではない。ただ、分からないだけなんだ。いつか、彼の子どもがこの件について読むことになる…。どんな形にせよ、暴力を受けたと感じた人には同情する」

Ashton Kutcher wants to believe Danny Masterson is "innocent of the charges brought against him," but "ultimately, I can't know." https://t.co/64mR5H1xPX

- Variety (@Variety) January 31, 2023