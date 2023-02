「スターチャンネルEX」2023年春夏の独占配信作品一覧 予告編動画も解禁！

独占作品を中心に、日本初上陸の最新海外ドラマとスターチャンネルの厳選映画をお届けする動画配信サービス「スターチャンネルEX」。映画エンターテイメント・サービス「スターチャンネル」から誕生しただけあって、その配信作品の質には定評があり、本年も期待度マックスの新作が配信を控えている。そしてこの度、2023年の春夏に“独占日本初配信”予定の新作ラインアップ動画が解禁となり、期待度のボルテージはさら上昇! 動画内で紹介されている作品は新作、配信中を含め下記のラインアップとなっている。

スターチャンネルEX とは?

映画スターが出演するドラマや、有名映画監督が手掛ける話題のドラマ、スターチャンネルの映画レーベル最新作など、映画ファンが楽しめる“ここでしか観られない”作品の数々が月額990円(税込)で見放題となる動画配信サービス。加入はAmazon Prime Videoチャンネルにて。

配信予定の作品一覧

『ロリエ・ゴドローと、あの夜のこと』

2月24日(金)より「スターチャンネルEX」で独占日本初配信。

“カンヌの申し子”の異名を持つ天才監督として、話題作を発表し続けてきたグザヴィエ・ドラン。そんなドランが今回、自身にとって初となるTVドラマに挑戦。本作では、ドラン自身が脚本・監督・製作・出演を務め、30年前に起きた事件とそれにかき乱される家族の姿を、過去と未来を行き来しながらサスペンスフルに描く。今年のサンダンス映画祭(1月開催)に英題“The Night Logan Woke Up”として出品され高い評価を受けた注目作。

『I AM RUTH(原題)』

2023年配信開始予定。

イギリスきっての大女優ケイト・ウィンスレットと、実の娘であるミア・スレアプレトンとの初の本格共演が実現。10代のソーシャルメディア依存やメンタルヘルスと思春期の娘と母親のデリケートな関係性とについて真正面から描いた意欲作であり、ドミニク・サヴェージ監督によるアンソロジー・シリーズ『I AM 私の分岐点』の第3弾。主演女優自らが物語を作り上げるという点も前シーズンから踏襲。

『DJANGO(原題)』

2023年配信開始予定。

セルジオ・コルブッチ監督によるマカロニ・ウエスタンを代表する伝説の映画『続・荒野の用心棒(原題:DJANGO)』を、TVシリーズとして新たな解釈とともにリメイクした意欲作。当時フランコ・ネロが演じていたジャンゴ役を『闇を生きる男』や『君と歩く世界』で知られるマティアス・スーナールツが演じるなど、豪華キャスト陣にも注目。

『THE LAZARUS PROJECT(原題)』

2023年配信開始予定。

愛する人の命か、人類の未来か?人類滅亡を防ぐために時をリセットする役割を果たす最高機密組織「ラザロ・プロジェクト」に、ある日突然リクルートされた男の苦悩と葛藤を描くタイムリープアクション。主演は『MEN 同じ顔の男たち』での好演が記憶に新しい、実力派俳優パーパ・エッシードゥ。HBO&BBC合作のドラマ『I May Destroy You(原題)』ではエミー賞とBAFTAにノミネートされ、今最も活躍が期待されている注目俳優。

『STAGED3(原題)』

2023年配信開始予定。

2021年、コロナ禍でロックダウンに見舞われたロンドンで、延期になった舞台劇の役者たちが、インターネットでオンライン・リハーサルをやろうと奮闘した、シーズン1『ステージド 俺たちの舞台、ステイホーム』。その模様の一部始終を番組にして放送し大ヒットしたことから、その「アメリカ版」を制作することになり、キャスティングをめぐって大騒動を繰り広げた、シーズン2『ステージド2 俺たちの舞台、アメリカ上陸!?』。

そして、2022年、コロナ禍が収束に向かいつつある中、更なる続編の制作が順調に始動することになった―――――、かに見えたが…。役者デヴィッド・テナント&マイケル・シーンvs脚本家サイモンのバトルが勃発!

上記新作の他にも、衝撃のノンフィクションドラマ『リトビネンコ暗殺』やルカ・グァダニーノ監督初のTVシリーズ『僕らのままで/WE ARE WHO WE ARE』をはじめ、『ニュー・ポープ 悩める新教皇』、『チャペルウェイト 呪われた系譜』、『ランドスケーパーズ 秘密の庭』、『ハリー・パーマー 国際諜報局』、『80日間世界一周』、『IT‘S A SIN 哀しみの天使たち』、『原潜ヴィジル 水面下の陰謀』、『インベスティゲーション』も現在、スターチャンネルEXにて独占配信中!

(海外ドラマNAVI)