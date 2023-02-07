23ºÐÅö»þ¤ÎÈþÀÄÇ¯¡È¥ì¥ªÍÍ¡É¡ª¡Ø¥¿¥¤¥¿¥Ë¥Ã¥¯¡Ùµ®½Å¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¸ø³«
¡¡·à¾ì¸ø³«25¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤Æ¾å±Ç¤µ¤ì¤ë±Ç²è¡Ø¥¿¥¤¥¿¥Ë¥Ã¥¯¡§¥¸¥§¡¼¥à¥º¡¦¥¥ã¥á¥í¥ó25¼þÇ¯3D¥ê¥Þ¥¹¥¿¡¼¡Ù(2·î10Æü¤è¤ê2½µ´Ö¸ÂÄê·à¾ì¸ø³«¡Ë¤è¤ê¡¢Åö»þ23ºÐ¤À¤Ã¤¿¥ì¥ª¥Ê¥ë¥É¡¦¥Ç¥£¥«¥×¥ê¥ª¤Îµ®½Å¤Ê¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼±ÇÁü¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡1997Ç¯¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¡¢À¤³¦Ãæ¤Ç¶õÁ°¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¤·¤¿ËÜºî¤Ï¡¢¹ë²ÚµÒÁ¥¥¿¥¤¥¿¥Ë¥Ã¥¯¹æÄÀË×»ö¸Î¤Î»Ë¼Â¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¡¢¿ÈÊ¬¤Î°ã¤¦ÃË½÷¤Î¤Ï¤«¤Ê¤¯¤âÈþ¤·¤¤°¦¤òÉÁ¤¤¤¿¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£¥¸¥§¡¼¥à¥º¡¦¥¥ã¥á¥í¥ó´ÆÆÄ¤¬¥á¥¬¥Û¥ó¤ò¼è¤ê¡¢²è²È»ÖË¾¤ÎÀÄÇ¯¡¦¥¸¥ã¥Ã¥¯¤ò¥Ç¥£¥«¥×¥ê¥ª¡¢¾åÎ®³¬µé¤Î½÷À¥í¡¼¥º¤ò¥±¥¤¥È¡¦¥¦¥£¥ó¥¹¥ì¥Ã¥È¤¬±é¤¸¤¿¡£
¡¡¸ø³«¤µ¤ì¤¿±ÇÁü¤Ç¥ì¥ª¥Ê¥ë¥É¤Ï¡Ö¥¸¥ã¥Ã¥¯¤Ï¥í¡¼¥º¤Ë¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò¤«¤±¤¿¤ê¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÃË¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Èà½÷¤¬¼«Ê¬¤ÇÈ½ÃÇ¤ò²¼¤»¤ë¤À¤±¤Î¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ò¡¢¥¸¥ã¥Ã¥¯¤È¤Î´Ö¤Ë¼è¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¢¤²¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤è¤Í¡×¤È¼«¿È¤¬±é¤¸¤¿¥¸¥ã¥Ã¥¯¤òÊ¬ÀÏ¡£¤µ¤é¤Ë»£±Æ¸½¾ì¤ÎÍÍ»Ò¤òÀâÌÀ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö´°¤Ú¤¤Ë¥·¥å¡¼¥ë¤Ç´ñÌ¯¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È³Ú¤·¤½¤¦¤ËÏÃ¤¹ÍÍ»Ò¤â¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Êº£°æÍ¥¡Ë