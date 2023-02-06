¿··¿¡ÖSUV¥ï¥´¥ó¡×È¯ÇäÁ°¤«¤éÍ½Ìó»¦Åþ!? ¥´¥Ä´é·Ú¡Ö¥Ç¥ê¥«¥ß¥Ë¡×ÈÎÇäÅ¹¤Ç¤ÎÈ¿¶Á¤Ï¡©
¿··¿¡Ö¥Ç¥ê¥«¥ß¥Ë¡×ÈÎÇäÅ¹¤ÎÈ¿¶Á¤Ï
¡¡»°É©¼«Æ°¼Ö¹©¶È¡Ê°Ê²¼¡¢»°É©¡Ë¤Ï¡¢2023Ç¯1·î13Æü¤«¤é3Æü´Ö³«ºÅ¤µ¤ì¤¿Åìµþ¥ª¡¼¥È¥µ¥í¥óÆâ¡ÊÀéÍÕ¡¦ËëÄ¥¥á¥Ã¥»¡Ë¤Ç¿··¿·Ú¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ï¥¤¥È¥ï¥´¥ó¡Ö¥Ç¥ê¥«¥ß¥Ë¡×¤Î¼Â¼Ö¤ò½é¤ªÈäÏªÌÜ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿Æ±Æü¤Ë¤ÏÍ½ÌóÃíÊ¸¤ò³«»Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡
¡¡¤Ç¤Ï¡¢ÈÎÇäÅ¹¤Ç¤Ï¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¤É¤ó¤ÊÈ¿¶Á¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡¿··¿¥Ç¥ê¥«¥ß¥Ë¤Ï¡¢¡ÖReliable ¡õ Active Super Height Wagon¡ÊÍê¤ì¤ë¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¤Ê·Ú¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ï¥¤¥È¥ï¥´¥ó¡Ë¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¤·¤¿¡¢¥Ç¥ê¥«¥·¥ê¡¼¥º¤Î¿·¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡Û¤³¤ì¤ÏÇúÇä¤ìÉ¬»ê¡Ä!? ¥´¥Ä´é·Ú¡Ö¥Ç¥ê¥«¥ß¥Ë¡×¤Î¼Â¼Ö¤ò²èÁü¤Ç¸«¤ë¡ª¡Ê54Ëç¡Ë
¡¡È¾±ß·Á·¿¤ÎLED¥é¥ó¥×¤òÆâÂ¢¤·¤¿¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥È¤¬ÆÃÄ§Åª¤Ê¿··¿¥Ç¥ê¥«¥ß¥Ë¤Ï¡¢ÎÏ¶¯¤µ¤È¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤µ¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Õ¥í¥ó¥È¥Ð¥ó¥Ñ¡¼¤È¥Æ¡¼¥ë¥²¡¼¥È¥¬¡¼¥Ë¥Ã¥·¥å¤Ë¤Ï¡¢Î©ÂÎÅª¤Ê¡ÖDELICA¡×¥í¥´¤òºÎÍÑ¤·¡¢¥¤¥á¡¼¥¸¥«¥é¡¼¤Ë¤Ï¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤Ç¤â±Ç¤¨¤½¤¦¤Ê¥¢¥Ã¥·¥å¥°¥ê¡¼¥ó¥«¥é¡¼¤Ç¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¤µ¤â´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¥°¥ì¡¼¥ÉÅ¸³«¤Ï¡¢¡ÖG¡×¡ÖG Premium¡×¤È¡¢¥¿¡¼¥Ü¥¨¥ó¥¸¥óÅëºÜ¤Î ¡ÖT¡×¡ÖT Premium¡×¤Î4¥¿¥¤¥×¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ì2WD¡¿4WD¤¬ÁªÂò²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Ê¤«¤Ç¤â4WD¼Ö¤Ï¡¢165¡¿60R15¥µ¥¤¥º¤ÎÂç·Â¥¿¥¤¥ä¤ÈÀìÍÑ¥Á¥å¡¼¥Ë¥ó¥°¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢»°É©¤Î¿Íµ¤¼Ö¤Ç¤¢¤ë¥¯¥í¥¹¥ª¡¼¥Ð¡¼¥ß¥Ë¥Ð¥ó ¡Ö¥Ç¥ê¥«D¡§5¡×¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤ë¡¢°Ï©Áö¹ÔÀ¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡²Á³Ê¡Ê¾ÃÈñÀÇ¹þ¡Ë¤Ï¡¢Ìó180Ëü±ß¤«¤éÌó225Ëü±ß¤ÎÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¿··¿¥Ç¥ê¥«¥ß¥Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¸ø¼°¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¥Ü¥Ç¥£¥«¥é¡¼¤ä¥°¥ì¡¼¥ÉÈæ³Ó¤Ê¤É¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢Ç³Èñ¤Ê¤É¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤Î¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¸½»þÅÀ¤Ç¤ÏÌÀ¤é¤«¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤Ç¤Ï¡¢ÈÎÇäÅ¹¤Ç¤Ï¤É¤¦¤¤¤Ã¤¿È¿¶Á¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£ÅÔÆâ¤ÎÈÎÇäÅ¹¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ï°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ËÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖÈ¯É½¡¦È¯Çä¤Ï¤Þ¤ÀÀè¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ª¤«¤²¤µ¤Þ¤ÇÂ¿¤¯¤ÎÈ¿¶Á¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¤«¤Ê¤ê¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¬Â¿¤¤¾õ¶·¤Ç¤¹¡£
¡¡¥æ¡¼¥¶¡¼ÁØ¤Ç¤¤¤¦¤È¡¢¼ã¤¤¿Í¤ä¾®¤µ¤Ê¤ª»Ò¤µ¤Þ¤Î¤¤¤ë²ÈÄí¡¢¥Ç¥ê¥«D¡§5¤À¤ÈÂç¤¤¹¤®¤ë¤È´¶¤¸¤ëÊý¤Ê¤É¤Ë¤âÍ½ÌóÃíÊ¸¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¿Íµ¤¥°¥ì¡¼¥É¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤ê¥¤¥á¡¼¥¸¥«¥é¡¼¤Î¥°¥ê¡¼¥ó¤È¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Î2¥È¡¼¥ó¥«¥é¡¼¤Ç¡¢¥¿¡¼¥Ü¼Ö¤ÎÃíÊ¸¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡¤Ê¤ª¡¢Ç¼´ü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¸½ÃÊ³¬¤Ç¤Ï¤¤¤Äº¢¤Ë¤Ê¤ë¤«¤Ï¤Ï¤Ã¤¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡ÀÅ²¬¸©¤ÎÈÎÇäÅ¹¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ï°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ËÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤Þ¤À¸ø¼°È¯Çä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Â¿¤¯¤ÎÊý¤«¤é¤´ÃíÊ¸¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç»°É©¼Ö¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿Êý¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Â¾¼Ò¤«¤é¤Î¾è¤ê´¹¤¨¤ÎÊý¤â¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿·¹¸þ¤È¤·¤Æ¡¢¥»¥«¥ó¥É¥«¡¼¤È¤¤¤¦¤è¤ê¥á¥¤¥ó¥«¡¼¤È¤·¤Æ¥Ç¥ê¥«¥ß¥Ë1Âæ¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤ªµÒ¤µ¤Þ¤¬Â¿¤¤°õ¾Ý¤Ç¤¹¡£
¡¡¤´ÃíÊ¸¤¤¤¿¤À¤¯¤Î¤Ï¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥°¥ì¡¼¥É¤¬Â¿¤¯¡¢¤Ê¤«¤Ç¤â¥¿¡¼¥Ü¼Ö¤ÎÃíÊ¸¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¡Ç¼´ü¤Ï¤Ï¤Ã¤¤ê¤·¤¿¤³¤È¤ÏÊ¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢º£Í½Ìó¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ëÊý¤À¤È6·î¤¢¤¿¤ê¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦Í½ÁÛ¤Ç¤¹¡£ÃÙ¤¯¤È¤âº£Ç¯Ãæ¤Ë¤Ï¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤Ê¤ª¡¢¸½»þÅÀ¤Ç¤ÏÅ¸¼¨¼Ö¤¬¤Ê¤¯¡¢Å¹ÊÞ¤ËÅ¸¼¨¤µ¤ì¤ë»þ´ü¤âÌ¤Äê¤À¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¡¡¢¨¡¡¢¨
¡¡»°É©¤¬2·î2Æü¤ËÈ¯É½¤·¤¿¡Ö2022Ç¯ÅÙÂè3»ÍÈ¾´ü·è»»¡×¤Ç¤Ï¡¢Í½Ìó³«»Ï¤«¤éÈ¾·î¤¬·Ð²á¤·¤¿1·î31Æü»þÅÀ¤ÇÌó4000Âæ¤Î¼õÃí¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¼õÃíÂæ¿ô¤ò¸«¤Æ¤â¡¢Àµ¼°È¯Çä¤òÁ°¤Ë¤¹¤Ç¤ËÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢Àµ¼°È¯Çä¤Ï2023Ç¯5·î¤ÎÍ½Äê¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢º£¸å¤ÎÅÐ¾ì¤Ë´üÂÔ¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£