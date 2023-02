第65回グラミー賞授賞式が、日本時間2月6日にロサンゼルスのクリプト・ドットコム・アリーナにて開催された。ビヨンセが4部門で受賞し、歴代最多記録を塗り替える快挙を成し遂げた。

米音楽界で最も権威ある賞として、全世界の音楽ファン、ミュージシャン、音楽関係者が注目するグラミー賞。今年の年間最優秀レコード賞は、リゾの「About Damn Time」が獲得。年間最優秀アルバム賞は、ハリー・スタイルズの『Harry’s House』が受賞した。

最多9部門で候補入りを果たしていたビヨンセは、見事最優秀ダンス/エレクトロニック・ミュージック・アルバム賞ほか、4部門で受賞。これで、通算32個目のグラミーを獲得となり、歴代最多記録を樹立した。

日本からは、西城秀樹さんの甥の宅見将典さんが、Masa Takumi名義で発表した『Sakura』で最優秀グローバルミュージック・アルバム賞を、ドラマーの小川慶太さんが参加するバンド、スナーキー・パピーの『エンパイア・セントラル』が、最優秀コンテンポラリー・インストゥルメンタル・アルバム賞を受賞している。

また、これまで、ドラマ『殺人を無罪にする方法』でエミー賞主演女優賞、『キング・へドリー2世』でトニー賞演劇助演女優賞、『フェンス』で同演劇主演女優賞、映画版『フェンス』でアカデミー賞助演女優賞を受賞しているヴィオラ・デイヴィスが、最優秀朗読アルバム賞を受賞。これで、テレビ賞のエミー賞(Emmy)、音楽賞のグラミー賞(Grammy)、映画賞のアカデミー賞(Oscar)、そして演劇賞のトニー賞(Tony)と、各分野の最高峰の賞を全てを獲得し、米エンターテイメント界最高の名誉とされる、EGOTを達成した。

第65回グラミー賞主要4部門の結果は以下の通り。★が受賞。

<年間最優秀レコード賞>

Don’t Shut Me Down/アバ

Easy on Me/アデル

BREAK MY SOUL/ビヨンセ

You And Me On The Rock/ブランディ・カーライル Featuring ルーシャス

Woman/ドージャ・キャット

As It Was/ハリー・スタイルズ

The Heart Part 5/ケンドリック・ラマー

★About Damn Time/リゾ

Good Morning Gorgeous/メアリー・J. ブライジ

Bad Habit/スティーヴ・レイシー

<年間最優秀アルバム賞>

Voyage/アバ

30/アデル

Un Verano Sin Ti/バッド・バニー

RENAISSANCE/ビヨンセ

In These Silent Days/ブランディ・カーライル

Music of the Spheres/コールドプレイ

★Harry’s House/ハリー・スタイルズ

Mr. Morale & The Big Steppers/ケンドリック・ラマー

Special/リゾ

Good Morning Gorgeous (Deluxe)/メアリー・J. ブライジ

<年間最優秀楽曲賞>

Easy on Me/アデル

BREAK MY SOUL/ビヨンセ

★Just Like That/ボニー・レイット

God Did/DJ キャレド Featuring リリック・ロス、リル・ウェイン、ジョン・レジェンド、ジェイ・Z、Fridayy

abcdefu/ゲイル

As It Was/ハリー・スタイルズ

The Heart Part 5/ケンドリック・ラマー

About Damn Time/リゾ

Bad Habit/スティーヴ・レイシー

All Too Well (10 Minute Version) (The Short Film)/テイラー・スウィフト

<最優秀新人賞>アニッタドミ&JD・ベックラトーマネスキンモリー・タトルムニ・ロングオマー・アポロ★サマラ・ジョイトベ・ンウィーグウェウェット・レッグ