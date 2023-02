英会話・学習教室『ECC』が、ドラマや映画などの名台詞を英訳したユニークな広告を日本各地の街頭で展開。その土地に合った言葉を英訳しており、SNSで「パンチが効きすぎて草」などと注目を集めている。

【画像】「2階席〜!?」「何時何分何曜日 地球が何回まわった日」を英語で言うと!?

本企画は、コミュニケーションが希薄になった時代だからこそ、ECCが一番大切にしているコミュニケーションのきっかけにつながってほしいという想いから実施。

楽しみながら英語に触れる機会として、ドラマや映画、漫画やアニメなど、どこかで聞いたことがある名フレーズとその英訳が、デイスプレイ、駅、タクシー乗り場など、日本各地の街頭で広告展開される。英語で台詞を言うと「どんなフレーズになるんだろう?」という疑問から、「こんなニュアンスなんだ!」「こんな表現方法なんだ!」という気付きが得られる内容となっている。

六本木駅では、「お相手は、一般の方です」(=He’s just an ordinary person.)、「事務所を通してください」(=Talk to my agent.)など、芸能人のスクープを想起させる言葉が目を引く。

また、東京ドームでは、「2階席〜!?」(=You guys up there!?)とライブでお馴染みの掛け声を掲示。子どもが喧嘩で言う「何時何分何曜日 地球が何回まわった日」(埼玉県越谷・モールスケープ/レイクタウンmori)には、「シンプルだけどメッセージのインパクトが強い」といったコメントもあがった。

このほか、「行けたら行くわ!」(大阪・アメリカ村)、「運転手さん、前の車を追ってくれ!」(東京・三田国際ビル前ほか)、「俺のことはいいから、先に行け!」(新大阪駅)など、ドラマや映画で耳にしたことのある台詞が日本各地で展開される。