今売れてる完全ワイヤレスイヤホンTOP10、「AirPods Pro(第2世代)」が8週連続首位 2023/2/6
「BCNランキング」2023年1月23日から29日の日次集計データによると、完全ワイヤレスイヤホンの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 AirPods Pro(第2世代)
MQD83J/A（アップル）
2位 AirPods(第3世代)
MME73J/A（アップル）
3位 AirPods with Charging Case
MV7N2J/A（アップル）
4位 AirPods(第3世代)
MPNY3J/A（アップル）
5位 ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット ブラック
WF-1000XM4(B)（ソニー）
6位 QuietComfort Earbuds II Triple Black（BOSE）
7位 LinkBuds S ブラック
WF-LS900N(B)（ソニー）
8位 ワイヤレスステレオヘッドセット ブラック
HA-A5T-B（JVCケンウッド）
9位 ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット プラチナシルバー
WF-1000XM4(S)（ソニー）
10位 LinkBuds S アースブルー
WF-LS900N(L)（ソニー）＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。