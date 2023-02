任天堂の人気ゲーム「マリオカート」をドラマ「THE LAST OF US」風に実写で再現したパロディー動画が現地時間4日、米コメディー番組「サタデー・ナイト・ライブ」内で公開された。マリオ役は「THE LAST OF US」の主人公・ジョエルを演じているペドロ・パスカルだ。

PlayStationの人気ゲーム「The Last Of Us」(ラスト・オブ・アス)の映像化に成功した米HBOが、もしも「マリオカート」を実写化したら……という内容の同動画。菌類による感染症によって文明崩壊した「THE LAST OF US」の世界観が、そのまま「マリオカート」に置き換えられており、マリオが王国の王妃だったピーチを、レインボーロードへ運ぶ任務を任されるストーリーになっている。

お馴染みの「イッツミー、マーリオ」はもちろん、終末世界で生き残るルイージ、ヨッシー、キノピオ、クッパも登場。敵キャラクターのクリボーは、「THE LAST OF US」に登場する感染者クリッカー風に描かれている。また、生きるか死ぬかの壮絶なレースシーンでは、赤甲羅が命中したキノピオのショッキングな結末が描かれている。Varietyは「HBOは間違えたゲームを選んでしまった」、New York Timesは「いや……これは違うな」と評価は辛口のようだ。

ちなみに、「スーパーマリオブラザーズ」は米イルミネーション&任天堂によるアニメーション映画化が実現しており、『ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー』として4月28日に全国公開される。(編集部・倉本拓弥)