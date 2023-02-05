¡Ö¹ðÈ¯Â¦ÌµÁÐ¡×¡ÖÇäÌ¾¤Ë¸«¤¨¤ë¡×ÀÈï³²¤ò¹ðÈ¯¤·¤¿½÷À¤¿¤Á¤Ë¸þ¤±¤é¤ì¤ë¡È¸ÀÍÕ¤Î¿Ï¡É¡¡¤Ê¤¼¡Ö¥»¥«¥ó¥É¥ì¥¤¥×¡×¤Ï¸å¤òÀä¤¿¤Ê¤¤¤Î¤«¡©
¡ÖÌÛ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼«Ê¬¼«¿È¤òµö¤»¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×ÇÐÍ¥¤ÎÂçÆâºÌ²Ã¡Ê¤ª¤ª¤¦¤Á¡¦¤µ¤¤¤«¡Ë¤µ¤ó¤¬·àºî²È¡¦Ã«¸°ì¤µ¤ó¤«¤é¤ÎÀÈï³²¤òÁÊ¤¨¤¿ºÛÈ½¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£ÀÈï³²¤ò¹ðÈ¯¤·¤¿¸å¡¢ÂçÆâ¤µ¤ó¤Î¤â¤È¤Ë¤ÏÆ¿Ì¾¤ÎÈðëîÃæ½ý¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÇäÌ¾¤Ë¸«¤¨¤ë¡×¡ÖËÜÅö¤Ê¤Î¡©¡×¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¼þ°Ï¤«¤é¤Î¿´¤Ê¤¤¸ÀÆ°¤ÇÀÈï³²¼Ô¤¬¤µ¤é¤Ë½ý¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¹Ô°Ù¤Ï¡Ö¥»¥«¥ó¥É¥ì¥¤¥×¡ÊÆó¼¡Èï³²¡Ë¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¡£À¤³¦¤Ë¹¤¬¤Ã¤¿¡Ö#MeToo¡×±¿Æ°¤«¤é5Ç¯¤¢¤Þ¤ê¡¢¤³¤Î´Ö¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬À¼¤ò¾å¤²Â³¤±¤Æ¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢ÂçÆâ¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤Ë¡Ö¥»¥«¥ó¥É¥ì¥¤¥×¡×¤Ë¶ì¤·¤àÅö»ö¼Ô¤Ï¸å¤òÀä¤¿¤Ê¤¤¡£Èï³²¼Ô¤ä¹ðÈ¯¼Ô¤ËÂÐ¤·¡¢¤Ê¤¼¡È¸ÀÍÕ¤Î¿Ï¡É¤¬¸þ¤±¤é¤ì¤ë¤Î¤«¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ö¹ðÈ¯Â¦ÌµÁÐ¡×¡ÖÇäÌ¾¤Ë¸«¤¨¤ë¡×ÀÈï³²¤ò¹ðÈ¯¤·¤¿½÷À¤¿¤Á¤Ë¸þ¤±¤é¤ì¤ë¡È¸ÀÍÕ¤Î¿Ï¡É¡¡¤Ê¤¼¡Ö¥»¥«¥ó¥É¥ì¥¤¥×¡×¤Ï¸å¤òÀä¤¿¤Ê¤¤¤Î¤«¡©
¹ðÈ¯¸å¤ËÁê¼¡¤°ÈðëîÃæ½ý¡Ö¿´Ìµ¤¤¸ÀÍÕÁ÷¤ë¤Î¤â¡È²Ã³²¡É¡×
ºÛÈ½¤òÁ°¤ËÂçÆâ¤µ¤ó¤¬SNS¤ÇÀÈï³²¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹ðÈ¯¤¹¤ë¤ÈÂç¤¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£¤Ê¤¼¼ÂÌ¾¤Ç¤Î¹ðÈ¯¤ËÆ§¤ßÀÚ¤Ã¤¿¤Î¤«¡£2023Ç¯1·î¾å½Ü¡¢Ã±ÆÈ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¤¿¡£
ÂçÆâºÌ²Ã¤µ¤ó¡Ê29¡Ë¡ÖÆ¿Ì¾¤Ç¤Ï¤â¤ß¾Ã¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£±é·à¶È³¦¤«¤é¤³¤ì°Ê¾åÈï³²¼Ô¤ò½Ð¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£·è¤·¤ÆÈá·à¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¤òµ¤¼è¤ê¤¿¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»ä¤Ë¤Ï»ö¼Â¤ò¸ì¤ëÀÕÇ¤¤¬¤¢¤ë¡£¶²¤é¤¯ÈãÈ½¤âÈô¤ó¤Ç¤¯¤ë¤À¤í¤¦¤È³Ð¸ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
»ÄÇ°¤Ê¤¬¤éÂçÆâ¤µ¤ó¤ÎÍ½ÁÛ¤Ï¸½¼Â¤Î¤â¤Î¤È¤Ê¤ê¡¢Æ¿Ì¾¤Ç¤ÎÈðëîÃæ½ý¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
Twitter¤Ç¤ÎÈðëîÃæ½ý
¡ÖÀÈï³²¹ðÈ¯Î®¹Ô¤Ã¤Æ¤ó¤Ê¡¼wÃÔ´Á¼«Ëý¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤«¤Ê¡£»ö¼ÂÌµº¬¤Ç¤³¤Î½÷¤âÈó¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤±¤É¡¢¹ðÈ¯Â¦ÌµÁÐ¤ÎÀ¤¤ÎÃæ¤À¤«¤é¤Ê¡¼¡×
¡Ö¥Õ¥©¥í¥ï¡¼1000¤âËþ¤¿¤Ê¤¤²¿¤Ë¤â¤Ê¤é¤Ê¤¤ÇÐÍ¥¤µ¤ó¡£¡ÄÎ¬¡ÄÇäÌ¾¤Ë¤â¸«¤¨¤Æ¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×
¡ÖËÜÅö¤Ê¤Î¡©¡©¡×¡Ö±³¤Ä¤¡×
Instagram¤Ç¤ÎÈðëîÃæ½ý
¡Ö¤¤¤ä¤µ¤Ã¤µ¤È»à¤Íw¤É¤ó¤ÊÌÂÏÇ¤À?!¡×
Instagram¤ÎDM
¡ÖÃçÎÉ¤¯¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ªÂç¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¡Ö»à¤Í¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Ä¾ÀÜÅª¤ÊÉ½¸½¤Ç¤ÎÉî¿«¤ä¡ÖËÜÅö¤Ê¤Î¡©¡©¡×¤È»ö¼Â¤«¤É¤¦¤«µ¿¤¦¤â¤Î¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏÈÜàÐ¤ÊÆâÍÆ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤âŽ¥Ž¥Ž¥¡£¡Ö²¿¤¬Âç¤¤¤¤Î¤«¡©¶»¤ÎÂç¤¤µ¤È¤·¤«»×¤¨¤Þ¤»¤ó¡£¸À¤¤Æ¨¤ì¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë²¿¤¬¡¢¤È½ñ¤«¤º¤ËÄ¾ÀÜÅª¤ÊÉ½¸½¤ò¤·¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤â¤º¤ë¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÂçÆâ¤µ¤ó¤ÏÁÊ¤¨¤ë¡£
ÂçÆâºÌ²Ã¤µ¤ó¡Ö¿´Ìµ¤¤¸ÀÍÕ¤òÈ¯¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡Ø¤¢¤Ê¤¿¤â²Ã³²¼Ô¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ù¤Èµ¤¤Å¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¥»¥«¥ó¥É¥ì¥¤¥×¤Î¸ÀÍÕ¤Ï¡¢Â¾¤Ë¤âÈï³²¤ò¼õ¤±¤Æ½ý¤Ä¤¤¤¿¿Í¤¿¤Á¡¢À¼¤ò¤¢¤²¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤ÎÀ¼¤òÍÞÀ©¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£À¼¤ò¤¢¤²¤¿¤é¤³¤ó¤Ê¸ÀÍÕ¤¬Èô¤ó¤Ç¤¯¤ë¤ó¤À¤È°à½Ì¤·¡¢½ý¤Ä¤¯¿Í¤¬¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð»ä¤Ïµö¤»¤Þ¤»¤ó¡×
·àºî²È¤«¤é¤Î¡ÈÀÈï³²¡É¡Ö±é·à³¦¤«¤é¤³¤ì°Ê¾åÈï³²¼Ô¤ò½Ð¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×
Ê¡Åç¸©¡¦ÈÓ´ÜÂ¼½Ð¿È¤ÎÂçÆâ¤µ¤ó¤Ï¹â¹»À¸¤Î»þ¤ËÈïºÒ¤·¤¿¡£ÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤À¡£¸¶È¯»ö¸Î¤Ë¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬¸Î¶¿¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿¡£
ÂçÆâºÌ²Ã¤µ¤ó¡Ö»ä¤ÏÊì»Ò²ÈÄí¤Ç°é¤Á¡¢Êì¤Ï¾®¤µ¤Êº¢¤«¤éÊ¡Åç¤Î¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¾ì½ê¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¼«Á³Ë¤«¤ÊÊ¡Åç¤¬Âç¹¥¤¤Ç¡¢»ä¤Î¸Ø¤ê¤Ç¤¹¡×
Ã«¤µ¤ó¤Ï¡¢¸¶È¯»ö¸Î¤òÉÁ¤¤¤¿ºîÉÊ¤Ç´ßÅÄÔ¢»Îµº¶Ê¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿·àºî²È¤À¡£ÂçÆâ¤µ¤ó¤Ï¡ÖÃ«¤µ¤ó¤«¤éÆü¾ïÅª¤Ê¥»¥¯¥Ï¥é¤ò¼õ¤±¡¢À¹Ô°Ù¤ò¶¯Í×¤µ¤ì¤¿¡×¤È¤·¤ÆÃ«¤µ¤ó¤òÁê¼ê¼è¤êÂ»³²Çå½þ¤òµá¤á¤ëºÛÈ½¤òµ¯¤³¤·¤¿¡£
Ã«¸°ì¤µ¤ó¤ÎHP¡ÖÈà½÷¤Î¼çÄ¥¤Ï»ö¼ÂÌµº¬¤ª¤è¤Ó°°Õ¤Î¤¢¤ë¸ØÄ¥¤ËËþ¤Á¤Æ¤ª¤ê¡¢¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
Ã«¤µ¤ó¤Ï¼èºà¤Ë¡ÖºÛÈ½¤ÎÃæ¤Ç¼çÄ¥Î©¾Ú¤ò¿Ô¤¯¤¹½êÂ¸¤Ç¤¹¡×¤È²óÅú¤·2023Ç¯1·î¤ËÅìµþÃÏºÛ¤Ç³«¤«¤ì¤¿Âè°ì²ó¸ýÆ¬ÊÛÏÀ¤Ç¤âÁè¤¦»ÑÀª¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡ÈÀÈï³²¤ò¼õ¤±¤¿Ä¾¸å¤ÎÀº¿À¾õÂÖ¡É¤ò¡¢ÂçÆâ¤µ¤ó¤Ï¤³¤¦¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
ÂçÆâºÌ²Ã¤µ¤ó¡Ö¤â¤¦½ª¤ï¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£É½¤Ë¤Ð¤ì¤¿¤é¡¢»Å»ö¤òÂÎ¤Ç¤È¤Ã¤¿¤È»×¤ï¤ì¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡£»ä¤¬·Ù»¡¤ËÏÃ¤·¤¿¤é¸ø±é¤¬¥¹¥È¥Ã¥×¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡¢¤ªµÒÍÍ¤â¤»¤Ã¤«¤¯Í½Ìó¤·¤Æ³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡£»ä¤¬ÀÕ¤á¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦¶²ÉÝ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ö¥»¥«¥ó¥É¥ì¥¤¥×¡×¤ÎÇØ·Ê¤Ë¡È¸øÀµ¤Ê¼Ò²ñ¡É¤ò´ê¤¦¿´Íý¡©
¼«±ÒÂâ¤Ç¼õ¤±¤¿ÀË½ÎÏÈï³²¤òÁÊ¤¨¤¿¸µÎ¦¾å¼«±Ò´±¡¦¸Þ¥Î°æÎ¤Æà¤µ¤ó¤â¡Ö¥»¥«¥ó¥É¥ì¥¤¥×¡×¤Ë¶ì¤·¤à°ì¿Í¤À¡£
¸Þ¥Î°æÎ¤Æà¤µ¤ó¡Ö¡Ê¹ðÈ¯¤Ë¤è¤ë¡ËÈðëîÃæ½ý¤Ïº£¤Ç¤â¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸ÀÍÕ°ì¤Ä°ì¤Ä¤¬ËÜÅö¤Ë¶§´ï¤È°ì½ï¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤â¤Ã¤È¸ÀÍÕ¤òÈ¯¤¹¤ë¿Í¤ÏÁê¼ê¤Ø¤Î»×¤¤¤ä¤ê¤ò»ý¤Ã¤ÆÈ¯¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ê2023Ç¯1·î30Æü¡¡ÆüËÜµ¼Ô¥¯¥é¥Ö¤Ç¤Î²ñ¸«¡Ë
¤Ê¤¼¡Ö¥»¥«¥ó¥É¥ì¥¤¥×¡×¤Ï¸å¤òÀä¤¿¤Ê¤¤¤Î¤«¡£ÀÈï³²¼Ô¤ò»Ù±ç¤¹¤ëHP¡ÖÀË½ÎÏÈï³²¼Ô»Ù±ç¾ðÊó¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥àTHYME¡Ê¥¿¥¤¥à¡Ë¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ëËÎÅÄÁÇÂå¹á¡Ê¤¦¤é¤¿¤½¤è¤«¡¦²¾Ì¾¡Ë¤µ¤ó¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
ËÎÅÄÁÇÂå¹á¤µ¤ó¡ÖÈï³²¼Ô¤ÎÆÃÀ¤òÈï³²¤Ë·ë¤ÓÉÕ¤±¤ë¡Ø¤½¤ó¤Ê³æ¹¥¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿¸ÀÍÕ¤ä¡¢Èï³²¼Ô¤Î¹ÔÆ°¤òÀÕ¤á¤ë¡ØÄñ¹³¤¹¤ì¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡Ù¡Ø¤Ê¤¼¤¹¤°¤Ë·Ù»¡¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¡©¡Ù¤Ê¤É¤Î¸ÀÍÕ¤Ï¤¤¤º¤ì¤â¡Ø¥»¥«¥ó¥É¥ì¥¤¥×¡Ù¤Ë¤¢¤¿¤ê¤Þ¤¹¡×
ËÎÅÄ¤µ¤ó¼«¿È¤â¡¢ÀË½ÎÏ¤ò¼õ¤±¤¿Èï³²¼Ô¤À¡£¼Ò²ñ¿Í¤È¤·¤ÆÆ¯¤»Ï¤á¤Æ´Ö¤â¤Ê¤¯¡¢¼«Âð¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç¸«ÃÎ¤é¤ÌÃË¤«¤éÀÅªË½¹Ô¤ò¼õ¤±¤¿¡£¤½¤Î¸å²Ã³²¼Ô¤ÏÂáÊá¤µ¤ì¡¢·º»öºÛÈ½¤ò·Ð¸³¤·¤¿ËÎÅÄ¤µ¤ó¤À¤¬¡¢Èï³²¤òÁÊ¤¨¤¿·Ù»¡¤Ç¤â¡Ö¥»¥«¥ó¥É¥ì¥¤¥×¡×¤È´¶¤¸¤ë·Ð¸³¤ò¤·¤¿¡£
ËÎÅÄÁÇÂå¹á¤µ¤ó¡Ö²áµî¤ÎÎø°¦·Ð¸³¤òÊ¹¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¶¯Åð¤Ê¤ÉÂ¾¤ÎÈÈºá¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¡¢Îø°¦·Ð¸³¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£Ê¹¤«¤Ê¤¤¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£Èï³²¼Ô¤ò¥¸¥ã¥Ã¥¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ö¥»¥«¥ó¥É¥ì¥¤¥×¡×¤¬µ¯¤¤ëÇØ·Ê¤Î°ì¤Ä¤Ë¡¢¿´Íý³Ø¤Î¡Ö¸øÀµÀ¤³¦²¾Àâ¡×¤¬´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤ÈËÎÅÄ¤µ¤ó¤Ï¸ì¤ë¡£¡Ö¸øÀµÀ¤³¦²¾Àâ¡×¤È¤Ï¡¢²¿¤«ÎÉ¤¤¤³¤È¤ò¤¹¤ì¤ÐÎÉ¤¤·ë²Ì¤¬ÊÖ¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢°¤¤¤³¤È¤ò¤¹¤ì¤ÐÄË¤¤ÌÜ¤ËÁø¤¦¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¼Ò²ñ¤¬¡Ö¸øÀµ¡×¤Ê»ÅÁÈ¤ß¤Ë¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤È¿®¤¸¤ë¹Í¤¨¤Î¤³¤È¤À¡£
ËÎÅÄÁÇÂå¹á¤µ¤ó¡ÖÈï³²¼Ô¤Ë°¤¤¤È¤³¤í¤ä¸¶°ø¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¤¹þ¤ßÈï³²¼Ô¤òÀÕ¤á¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Èï³²¼Ô¤È°ã¤¦¹ÔÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¼«Ê¬¤ÏÂç¾æÉ×¤À¤ÈÀþ¤ò°ú¤¯¡£²¿¤â°¤¤¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Í¤¬Èï³²¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¼Ò²ñ¤òÇ§¤á¤¿¤¯¤Ê¤¤¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¼Ò²ñ¿´Íý³Ø¤ÎÀìÌç²È¤â¡¢¤³¤¦ÀâÌÀ¤¹¤ë¡£
¶áµ¦Âç³Ø¡¦Â¼»³°½½Ú¶µ¼ø¡Ê¼Ò²ñ¿´Íý³Ø¡Ë¡Ö²Ã³²¼Ô¤¬½÷À¤ËÂÐ¤·¤ÆÅ¨°Õ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢Æ¿Ì¾À¤¬¹â¤¤SNS¤Ç²á·ã¤Ê¹ÔÆ°¤ò¼è¤ê¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥»¥«¥ó¥É¥ì¥¤¥×¤Ë¤ÏÍÍ¡¹¤Ê¸¶°ø¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤Æ¡Ø¸øÀµÀ¤³¦²¾Àâ¡Ù¤¬Èï³²¼Ô¤Ø¤ÎÃæ½ý¤Ë´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¸¦µæ·ë²Ì¤âÀ¤³¦¤Ç¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
Â¼»³½Ú¶µ¼ø¤Ë¤è¤ë¤È¡Ö¸øÀµÀ¤³¦²¾Àâ¡×¤Ï»Ò¤É¤â¤Îº¢¤«¤éÇÝ¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢À®Ä¹¤·¤Æ¤âÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬¿®¤¸¤ëµ¤»ý¤Á¤ò»ý¤ÁÂ³¤±¤ë¤â¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£ÍÄ¤¤º¢¤Ë¡ÖÎÉ¤¤¤³¤È¤ò¤¹¤ì¤ÐË«¤á¤é¤ì¡¢°¤¤¤³¤È¤ò¤¹¤ì¤ÐÅÜ¤é¤ì¤ë¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¿Í¤â¡¢»Ò¤ò»ý¤Ä¿Æ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤½¤¦¸À¤¤Ê¹¤«¤»¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
Â¼»³½Ú¶µ¼ø¡Ö¸øÀµ¤ÊÀ¤³¦¤ò¿®¤¸¤ë¤«¤é¤³¤½ÅØÎÏ¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¹¬Ê¡´¶¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤Ê¤É¡¢¿®¤¸¤ëµ¤»ý¤Á¤Ï·è¤·¤Æ°¤¤¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤À¡¢»þ¤È¾ì¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï°¤¤·ë²Ì¤ò¤â¤¿¤é¤·¡¢ÈÈºáÈï³²¼Ô¤ä¼Ò²ñÅª¼å¼Ô¤Ø¤ÎÃæ½ý¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
½÷À¡È14¿Í¤Ë1¿Í¡É¤¬ÀÈï³²¡ÖÃ¯¤â¤¬Èï³²¼Ô¤Ë¤â²Ã³²¼Ô¤Ë¤â¤Ê¤êÆÀ¤ë¡×
Æâ³ÕÉÜ¤ÎÄ´ºº¡Ê2020Ç¯ÅÙ¡Ë¤Ç¡¢½÷À¤Î14¿Í¤Ë1¿Í¤¬¡ÖÌµÍý¤ä¤êÀ¸òÅù¤ò¤µ¤ì¤¿¡×·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤É¡¢ÀÈï³²¤Ï¿È¶á¤Ç¿¼¹ï¤ÊÌäÂê¤À¡£Èï³²¼Ô¤Î¿´¤ò¤µ¤é¤Ë½ý¤Ä¤±¤ë¡Ö¥»¥«¥ó¥É¥ì¥¤¥×¡×¤Ë²ÃÃ´¤·¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¡¢¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤Ëµ¤¤òÉÕ¤±¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
Â¼»³½Ú¶µ¼ø¡ÖÈï³²¼Ô¤Ø¤ÎÈ¿±þ¤Ï¡¢Ä¾´¶Åª¡¢Â¨»þÅª¤Ê¤â¤Î¡£»ö·ï¤äÈï³²¼Ô¤ÎÀ¼¤Ë¿¨¤ì¤¿¤È¤¤Ë°ìÅÙÎ©¤Á»ß¤Þ¤Ã¤Æ¡¢ÉÔ°Â¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¼«Ê¬¤Î¿´¤Î¾õÂÖ¤Ë¸þ¤¹ç¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡×
ËÎÅÄÁÇÂå¹á¤µ¤ó¡ÖÀË½ÎÏ¤ÏÃ¯¤â¤¬Èï³²¼Ô¤Ë¤â²Ã³²¼Ô¤Ë¤â¤Ê¤êÆÀ¤ëÌäÂê¤Ç¤¹¡£¼«¿È¤Î"²Ã³²À"¤òÇ§¼±¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
ÀÈï³²¤Ë¤è¤ëPTSD¤Ç¼¿¦¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤«¤Ã¤¿ËÎÅÄ¤µ¤ó¡£HP¤òÎ©¤Á¾å¤²¤¿¤Î¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤Î·Ð¸³¤¬¾¯¤·¤Ç¤âÆ±¤¸Î©¾ì¤ËÎ©¤¿¤µ¤ì¤¿¿Í¤ÎÎÏ¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤«¤é¤À¡£¤Þ¤¿ÂçÆâ¤µ¤ó¤â¡Ö¤³¤ì°Ê¾åÈï³²¼Ô¤¬½Ð¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡×¤È¹ðÈ¯¤ËÆ§¤ßÀÚ¤Ã¤¿¡£Æ¿Ì¾¤Ë¤è¤ëà¸ÀÍÕ¤Î¿Ïá¤ò¸þ¤±¤é¤ì¤Æ¤â¡¢´é¤Î¸«¤¨¤Ê¤¤Ì¾Á°¤âÃÎ¤é¤Ê¤¤àÃ¯¤«á¤ò»×¤Ã¤Æ¹ÔÆ°¤Ë°Ü¤¹¿Í¤¿¤Á¤¬¤¤¤ë¡£
¡¡
¡ÊTBS¥Æ¥ì¥Ó¼Ò²ñÉô¡¡»ÊË¡µ¼Ô¥¯¥é¥Ö¡¡¹â¶¶»Ë»Ò¡Ë
¢£ÀÈÈºá¡¦ÀË½ÎÏÈï³²¼Ô¤Î¤¿¤á¤Î¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×»Ù±ç¥»¥ó¥¿¡¼
Á´¹ñ¶¦ÄÌÃ»½Ì¥À¥¤¥ä¥ë¡¡#8891