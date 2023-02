ディズニープラスオリジナルドラマならでは？MCU時系列ミスが密かに修正される

映画とディズニープラス(Disney+)のドラマシリーズで展開されているマーベル・シネマティック・ユニバース(MCU)は、基本的に同じユニバースを共有しているため、各作品のキャラクターや設定に繋がりがある。そういった細部の連続性に間違いがないよう、製作スタッフが十分気を配っているはずが、ドラマ『ミズ・マーベル』で小さなミスが見つかり、密かに修正されていたことがわかった。米ScreenRantが伝えている。

※この記事では、『ミズ・マーベル』までのMCU内の細かい設定における若干のネタバレ要素を含みます。

ニュージャージー州を舞台に、MCUで初となるムスリム系の女子高生カマラ・カーン(イマン・ヴェラーニ)がスーパーヒーローとして覚醒していく姿が描かれる『ミズ・マーベル』。その時系列は2025年の秋頃だと推測されるが、実はMCUの時系列上ちょっとおかしなシーンがあったのだ。

それは、第6話「ノーノーマル」の冒頭シーンとエンディングに登場した自由の女神の色。

A continuity error with the Statue of Liberty in the #MsMarvel finale has been digitally altered on Disney+ recently

The statue is shown in the opening shot and end credits of Episode 6

It is now the same copper colour as seen in Spider-Man: No Way Home! pic.twitter.com/EBqoMtokJb

- Ms. Marvel UK (@MsMarvelUK) January 23, 2023