¥Ø¥ó¥ê¡¼²¦»Ò¤Î¡Ö½éÂÎ¸³¡×¹ðÇò¤Ïºî¤êÏÃ¡¡±Ñ¿Íµ¤ÃËÍ¥¡Ö»ä¤ÏÁê¼ê¤¬Ã¯¤«ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡¥Ø¥ó¥ê¡¼²¦»Ò¤¬²ó¸ÜÏ¿¡Ö¥¹¥Ú¥¢¡×¤Ç¡¢¼«¿È¤Î½éÂÎ¸³¤òÀÖÍç¡¹¤ËÌÀ¤«¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢È¯ÇäÅö½é¤Ï¤ªÁê¼ê¤¬Ã¯¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤ò²ò¤ÌÀ¤«¤½¤¦¤ÈÁûÆ°¤¬´¬¤µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢±Ñ¹ñ¿Íµ¤ÃËÍ¥¤¬²¦»Ò¤Î¹ðÇò¤òÁ´ÌÌÈÝÄê¤·¤¿¡£±Ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬Êó¤¸¤¿¡£
¡¡°ÛÏÀ¤ò¾§¤¨¤¿¤Î¤Ï¡Ö¥¢¥Ê¥¶¡¼¡¦¥«¥ó¥È¥ê¡¼¡×¡¢¡ÖÎø¤ËÍî¤Á¤¿¥·¥§¥¤¥¯¥¹¥Ô¥¢¡×¤Ê¤É¤Î¥Ò¥Ã¥Èºî¤Ë½Ð±é¤·¤¿¿Íµ¤ÃËÍ¥¤Î¥ë¥Ñ¡¼¥È¡¦¥¨¥ô¥§¥ì¥Ã¥È¡£¥¨¥ô¥§¥ì¥Ã¥È¤Ï¥Æ¥ì¥°¥é¥Õ»æ¤ËÂÐ¤·¡¢²¦»Ò¤Î¹ðÇò¤ÏÁ´¤¯¿¿¼Â¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤Ï´ØÍ¿¤·¤¿½÷À¤Î¿È¸µ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¼çÄ¥¤·¤¿¡£
¡¡¥Ø¥ó¥ê¡¼²¦»Ò¤Ï¡Ö¥¹¥Ú¥¢¡×¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢£±£·ºÐ¤Î»þ¤Ë¥Ñ¥Ö¤ÎÎ¢Äí¤Ë¤¢¤ë¼ÇÀ¸¤Î¾å¤Ç¡¢Ç¯¾å¤Î½÷À¤È½é¤á¤Æ´Ø·¸¤ò»ý¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¡Ö»ä¤Ï¼ã¤¤¼ïÇÏ¤Î¤è¤¦¤Ë°·¤ï¤ì¡¢»ä¤Ï¤¹¤°¤ËÈà½÷¤Ë¤Þ¤¿¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤ÎÂ¿¤¯¤Î²á¤Á¤Î£±¤Ä¤Ï¡¢Èó¾ï¤Ë¤Ë¤®¤ä¤«¤Ê¥Ñ¥Ö¤Î¤¹¤°¸å¤í¤Çà¤½¤ìá¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¡£Ã¯¤«¤¬»ä¤¿¤Á¤ò¸«¤¿¤Ë°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¹ðÇò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤·¤«¤·¥¨¥ô¥§¥ì¥Ã¥È¤Ï¤½¤ì¤Ï¿¿¼Â¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö²¦»Ò¤Î½éÂÎ¸³¤ÎÁê¼ê¤Î½÷À¤¬Ã¯¤Ç¤¢¤ë¤«¤ò»ä¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ï¥Ñ¥Ö¤ÎÎ¢¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£Æ±»þ¤Ë¤½¤ì¤Ï¤³¤Î¹ñ¡Ê±Ñ¹ñ¡Ë¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£»ä¤Ï¼«Ê¬¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÏÉú¤»¤Æ¤ª¤³¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ë¤Ë¤È¤É¤á¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¸µ¥â¥Ç¥ë¤Ç¥Ø¥ó¥ê¡¼²¦»Ò¤¬£²£³ºÐ¤Î¤È¤¤Ë´Ø·¸¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¥¹¥¶¥ó¥Ê¡¦¥Ï¡¼¥ô¥§¥¤¡¢½÷Í¥¤Î¥¨¥ê¥¶¥Ù¥¹¡¦¥Ï¡¼¥ì¥¤¤é¤¬à¸õÊäá¤Ëµó¤²¤é¤ì¡¢¤¤¤º¤ì¤âÅö¿Í¤¿¤Á¤«¤éÈÝÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¾ì½ê¤ä¹ñ¤Þ¤Ç°ã¤¦¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢´°Á´¤Ê¤Ç¤Ã¤Á¾å¤²¤È¤Ê¤ê¡¢Áê¼ê¤ò¹Ê¤ê¹þ¤à¤Î¤â¤è¤êº¤Æñ¤Ë¤Ê¤ë¡£¤â¤Ã¤È¤âÅö½é¤Îà¤ªÁê¼êÃµ¤·á¤ÎÇ®¶¸¤âÎä¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢¤â¤Ï¤äÃ¯¤¬Áê¼ê¤Ç¤â¤É¤¦¤Ç¤â¤¤¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬À¤´Ö¤ÎËÜ²»¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡Ä¡£