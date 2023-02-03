¿·³ãŽ¥ÅòÂô¤Î¥ê¥¾¥Þ¥ó¤¤¤¤Ê¤êŽ¢ÇúÇä¤ìÃæŽ£¤Î¿¿°ø
¿·³ã¡¦ÅòÂô¤Ç¤Ï¡¢¥ê¥¾¡¼¥È¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬ÆÍÁ³Çä¤ì»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¡Ê¼Ì¿¿¡§É®¼Ô»£±Æ¡Ë
¤«¤Ä¤Æ50Ö¤Ç10Ëü±ß¤Ë¤Þ¤ÇË½Íî¤·¤Æ¤¤¤¿±Û¸åÅòÂô¤Î¥ê¥¾¡¼¥È¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó²Á³Ê¤¬Äì¤òÂÇ¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¢¤ë¡£¥³¥í¥Ê°ÊÁ°¤ËÈæ¤Ù¤ë¤ÈÃÏ¸µÉÔÆ°»º²ñ¼Ò¤Ø¤ÎËè·î¤ÎÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤ÏÌó2ÇÜ¤ËÁý²Ã¡£ÇäÇãÊ¿¶Ñ²Á³Ê¤â200Ëü±ß¶á¤¯¤Þ¤Ç¾å¾º¤·¡¢ÄÂÂßÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤âµÞÁý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤¤¤Ã¤¿¤¤²¿¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£
¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç¾õ¶·¤¬°ìÅ¾¤·¤¿
±Û¸åÅòÂô¤Ï1990Ç¯Âå¤Î¥¹¥¡¼¥Ö¡¼¥à¤Ç¥ê¥¾¡¼¥È¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡Ê°Ê²¼¥ê¥¾¥Þ¥ó¡Ë¤¬µÞÁý¤·¤¿ÃÏ°è¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¡£2022Ç¯3·î¤Ë¿Í¸ý¤¬8000¿Í¤òÀÚ¤Ã¤¿ÅòÂôÄ®¤Ë57Åï¡¢1Ëü4665¸Í¤¬·ú¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤À¤«¤éÉáÄÌ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£2007¡Á2008Ç¯º¢¤«¤é¤ÏÍøÍÑ¼Ô¤Î¸º¾¯¤¬ÌÜ¤Ë¤Ä¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥³¥í¥Ê°ÊÁ°¤Ë¤ÏÅÙ¡¹²Á³Ê¤ÎË½Íî¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤¿¡£10Ëü±ßÊª·ï¤Ï¤ª¤í¤«¡¢Çä¤ëÂ¦¤¬¡Ö·ëÇ¼¶â¡×¤òÊ§¤ï¤Ê¤±¤ì¤ÐÇã¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¤Êª·ï¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Û¤É¤Ç¤¢¤ë¡£
¤À¤¬¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç¾õ¶·¤Ï°ìÅ¾¤·¤¿¡£¥Æ¥ì¥ï¡¼¥¯¤Ê¤É¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ÃÏÊý¤Î¡¢´Ä¶¤¬¤è¤¯¡¢¹¤¤ÉÔÆ°»º¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤ë¿Í¤¬Áý¤¨¤¿¤Î¤À¡£ÄÌ¶ÐÉÑÅÙ¤¬¸º¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢±Û¸åÅòÂô¤Ë¸Â¤é¤º¡¢ÅÔ¿´¤«¤é1»þ´ÖÁ°¸å·÷¤Ç¤Ï¾ÅÆî¡¢°ËÆ¦¤ä·Ú°æÂôÊýÌÌ¤Ê¤É¤Ç¤ÏÄÂÂß½»Âð¤¬¡¢¥ê¥¾¡¼¥ÈÊª·ï¤Î¤¢¤ëÃÏ°è¤Ç¤Ï¥ê¥¾¥Þ¥ó¤Ê¤É¤Î¼ûÍ×¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¤À¤¬ÅòÂô¤ÎÆ°¤¤¬ÌÜÎ©¤Ä¤Î¤Ë¤ÏÍýÍ³¤¬¤¢¤ë¡£1¤Ä¤Ï²Á³Ê¡£¥¨¥ó¥¼¥ëÉÔÆ°»ºÅòÂôÅ¹¤Î³ÑÃ«¸¬»á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥³¥í¥Ê°ÊÁ°¤Ï50Ëü±ß¤ò²¼²ó¤ë¤¯¤é¤¤¤ÎÇäÇã¼è°ú¤¬È¾Ê¬¶á¤¯¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¡¢¤³¤³¤Î¤È¤³¤íµÞ¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥³¥í¥Ê²Ò¤ÇÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¬Áý¤¨¡¢·î¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï°ÊÁ°¤Î2ÇÜ¤Û¤É¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÄÂÂß·ï¿ô¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç·î30¡Á40·ï¤À¤Ã¤¿¤â¤Î¤¬Àè·î¤Ï60·ï¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÈÎÇä²Á³Ê¤â2022Ç¯9¡Á12·î¤ÎÊ¿¶Ñ¤ÇÌó210Ëü±ß¤Ë¤Þ¤Ç¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£10Ëü±ßÊª·ï¡¢·ëÇ¼¶âÊª·ï¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×
¾å¤¬¤Ã¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨¿Í¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¥¥ã¥Ã¥·¥å¤ÇÇã¤¨¤ë³Û¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤Ê¤é¼ÂºÝ¤ÎÊª·ï¤ò¸«¤Æ¸¡Æ¤¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¤«¤È¤¤¤¦µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤âÉÔ»×µÄ¤Ï¤Ê¤¤¡£¤½¤·¤Æ¡¢¸«¤ë¤È·è¤Þ¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¡ÖÊÀ¼Ò¤Î¾ì¹ç¡¢¸«³Ø¤·¤¿2ÁÈ¤Ë1ÁÈ¤Ï·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À®ÌóÎ¨50¡ó¤Ç¤¹¡×¡Ê³ÑÃ«»á¡Ë
¡¡
¤Ç¤Ï¡¢¤Ê¤¼·è¤Þ¤ë¤Î¤«¡£¤³¤ì¤¬2¤ÄÌÜ¤À¡£ÈëÌ©¤Ï°Ý»ý´ÉÍý¤Î¤è¤µ¤Ç¤¢¤ë¡£10Ëü±ß¤È¤¤¤¦²Á³Ê¤Î¤¿¤á´üÂÔ¤»¤º¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¤¤¤¤°ÕÌ£¤Ç´üÂÔ¤òÎ¢ÀÚ¤ë¤Î¤À¡£¼êÆþ¤ì¤Î¹Ô¤ÆÏ¤¤¤¿´ÛÆâ¡¢ÂçÍá¾ì¡¢¥¹¥¡¼¥í¥Ã¥«¡¼¤Ê¤É¤Î¤¢¤ëÊª·ï¤¬Â¿¤¯¡¢¤³¤ì¤Ê¤é¤¤¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡ª¤È¤Ê¤ë¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£
¤¤ì¤¤¤Ê¾õÂÖ¤¬ÊÝ¤¿¤ì¤Æ¤¤¤ë¥ï¥±
¼ÂºÝ¡¢±ØÁ°¤Ë¤¢¤ë¥ê¥¾¡¼¥È¥Þ¥ó¥·¥ç¥óºÇ¾å³¬¤ÎÉô²°¤òÂçÉý¤Ë»ØÃÍ¤·¤Æ30Ëü±ß¤Ç¹ØÆþ¤·¤¿Âç¼êÉÔÆ°»º¥Ý¡¼¥¿¥ë¥µ¥¤¥È¶ÐÌ³¤Î²ÃÆ£Å¯ºÈ»á¤Ï³°´Ñ¤«¤é¤Ï¤ª²½¤±²°Éß¤ß¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿Æ±Êª·ï¤ò¸«³Ø¤·¤Æ¶Ã¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÄ«9»þ¤«¤éÍ¼Êý5»þ¤Þ¤Ç¾ïÃó¤Î¥Õ¥í¥ó¥È¥µ¡¼¥Ó¥¹¡¢¿ô¿Í¤¬¤«¤ê¤ÇËèÆüÀ¶ÁÝ¤¹¤ë´ÛÆâ¡¢24»þ´Ö»È¤¨¤ëÂçÍá¾ì¤â¤¢¤Ã¤Æ¥¹¥¡¼¥ä¡¼¤Ë¤ÏÉ¬¿Ü¤Î¥¹¥¡¼¥í¥Ã¥«¡¼¤Ê¤É¤â¤·¤Ã¤«¤ê¼êÆþ¤ì¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¹Ó¤ì¤Æ¸«¤¨¤¿¤Î¤ÏÏÂ¼¼¤¬Â¿¤¯¡¢ÇË¤ì¤¿¾ã»Ò¤¬³°¤«¤é¸«¤¨¤ë¤»¤¤¤Ç¤·¤¿¡×
¼¼Æâ¤äÀßÈ÷¤Ï¸Å¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¥ê¥Õ¥©¡¼¥à¤Ê¤·¤Ç¤â½»¤á¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤ÇËÜ³ÊÅª¤ËÅòÂô¤Ë½»¤à¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¥ê¥Õ¥©¡¼¥à¡£¤½¤Î¸å¡¢´Ä¶¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢°û¿©Å¹¤Î½¼¼Â¤Ö¤ê¤ä¿Í´Ö´Ø·¸¤Ê¤É¤È¤¤¤Ã¤¿ÅòÂôÊë¤é¤·¤Î²÷Å¬¤µ¤Ë½»Ì±É¼¤â°Ü¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
²ÃÆ£¤µ¤ó¤Ï¥ê¥Õ¥©¡¼¥à¤ò¤·¤Æ½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¡Ê¼Ì¿¿¡§É®¼Ô»£±Æ¡Ë
¥ê¥¾¥Þ¥ó¤ÏÂçÍá¾ì¤ä¥×¡¼¥ë¤Ê¤É¶¦ÍÑ»ÜÀß¤¬Â¿¤¤¤¿¤á¡¢´ÉÍýÈñ¡¢½¤Á¶ÀÑÎ©¶â¤¬°ìÈÌ¤Îµï½»ÍÑ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ËÈæ¤Ù¤Æ¹â¤¤¤Î¤¬¹ØÆþ¡¦½êÍ»þ¤Î¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤¬°ìÊý¤ÇÊª·ï¤òÎÉ¤¤¾õÂÖ¤Ë¥¡¼¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¤·¤«¤â¡¢ÅòÂô¥¨¥ê¥¢¤Ç¤Ï´ÉÍýÈñ¤ä½¤Á¶ÀÑÎ©¶â¤ÎÂÚÇ¼¤¬¤¢¤ë¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ï´ÉÍýÁÈ¹ç¤ä¡¢´ÉÍý²ñ¼Ò¤¬ÀÑ¶ËÅª¤ËÆÄÂ¥¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÊüÃÖ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¾¯¤Ê¤¤¡£ÂÚÇ¼¤¬Â³¤¯¾ì¹ç¤â´ÉÍýÁÈ¹ç¤¬Çã¤¤¼è¤ë¤Ê¤É¤ÇÈï³²¤¬¿ÓÂç¤Ë¤Ê¤ëÁ°¤Ë¼ê¤¬ÂÇ¤¿¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤Î·ë²Ì¡¢´ÉÍý¾õÂÖ¤¬ÎÉ¤¤¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬Â¿¤¤¡£»È¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤â·î³Û¤ÎÈñÍÑ¤ò»ÙÊ§¤¦¿Í¤¬Â¿¤¯¡¢Ãæ¤Ë¤ÏËÜÍè¸Ä¿Í¤¬ÉéÃ´¤¹¤ë¤Ù¤ÀìÍÉô¤Î²¹¿å´ï¤òÁÈ¹çÉéÃ´¤Ç¸ò´¹¤Ç¤¤ë¤Û¤É´ÉÍýÈñ¤ÎÍ¾¾ê¤¬¤¢¤Ã¤¿´ÉÍýÁÈ¹ç¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤«¡£ÂÚÇ¼¤¬Â¿¤¤¥ê¥¾¡¼¥ÈÃÏ¤â¤¢¤ë¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢ÅòÂô¤Î¸½½êÍ¼Ô¤ÏÍ¥½¨¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
´ÉÍý¤Î¹Ô¤ÆÏ¤¤¤¿Êª·ï¤¬Â¿¤¤¤Î¤âÅòÂô¤ÎÆÃÄ¹¤À¤È¤¤¤¦¡Ê¼Ì¿¿¡§É®¼Ô»£±Æ¡Ë
¤µ¤é¤Ë¡¢¥ê¥¾¥Þ¥ó¤Ï»ÈÍÑÉÑÅÙ¤¬Äã¤¤¤¿¤á¡¢¼¼Æâ¡¢ÀßÈ÷¤Î¾õ¶·¤¬¤½¤ì¤Û¤É°¤¯¤Ê¤¤¤³¤È¤âÀ®ÌóÎ¨¤Î¹â¤µ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÂçÍá¾ì¤Î¤¢¤ëÊª·ï¤Ç¤ÏÉ÷Ï¤¤ÏÌ¤»ÈÍÑ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Û¤É¡£µï½»ÍÑ¤Ç30Ç¯½»¤ó¤ÀÉô²°¤Ê¤éÈ´ËÜÅª¤Ë¼ê¤òÆþ¤ì¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢¥ê¥¾¥Þ¥ó¤Ç¤Ï¤½¤³¤Þ¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤Êª·ï¤â¤¢¤ë¡£
¥¹¥¡¼¥·¡¼¥º¥ó°Ê³°¤Î¼ûÍ×¤â¹â¤¤
3¤ÄÌÜ¤ÏÅòÂô¤È¤¤¤¦³¹¤ÎÆÃÄ§¤Ç¤¢¤ë¡£¥¹¥¡¼¤Î³¹¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤¬¶¯¤¤¤¬¡¢¼Â¤Ï¤½¤ì°Ê³°¤Î»þ´ü¤Ç¤âÉÔÆ°»º¤Î¼è°ú¤Ï¤¢¤ê¡¢Ç¯ÃæÉÔÆ°»º¤ÏÆ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È³ÑÃ«»á¤ÏÏÃ¤¹¡£
¡Ö2021Ç¯¤Î¼è°ú·ï¿ô¤Ï¡¢7·î41·ï¡¢8·î32·ï¤Ç¥¹¥¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤Î12·î47·ï¡¢1·î34·ï¤Ç¤·¤¿¡£²¹Àô¡¢ÀîÍ·¤Ó¤Ë¥È¥ì¥Ã¥¥ó¥°¡¢Äà¤ê¡¢¥í¥Ã¥¯¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡¢¶áÎÙ¤Î²Ö²ÐÂç²ñ¤Ê¤ÉÅòÂô¤Ï²Æ¤â¿Í¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¡×
¼ÂºÝ¡¢Â¾¤Î²¹Àô³¹¤ËÈæ¤Ù¤ë¤ÈÃÏ¸µ¤Î¿Í¤¬·Ð±Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤»¤¤¤â¤¢¤Ã¤Æ¤«¡¢Å¹¤ÏÈæ³ÓÅª³«¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢²ÃÆ£»á¤¬ËèÈÕ°û¤ßÊâ¤±¤ë¤Û¤É¤Î°û¿©Å¹¤â¤¢¤ë¡£¤½¤¦¤·¤¿ÅòÂô¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÆÃÄ§¤¬²Á³Ê¾å¾º¡¢Çä¤ì¹Ô¤¹¥Ä´¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
ÅòÂô¤Ë¤Ï°û¿©Å¹¤Ê¤É¤âÂ¿¤¤¡Ê¼Ì¿¿¡§É®¼Ô»£±Æ¡Ë
¤À¤¬¡¢¸½¾õ¤Ï¾å¸þ¤¤È¤·¤Æ¤â¤³¤ì¤«¤é¤â°ÂÂÙ¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£µï½»ÍÑ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç¤â²òÂÎ¡Ü¿·ÃÛÈñÍÑ¤òÇ±½Ð¤Ç¤¤ë¤Û¤ÉÍ¾¾ê¾²¤¬¤Ê¤¤¤Ê¤É¤ÎÍýÍ³¤«¤é·ú¤ÆÂØ¤¨¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¤´¤¯¤ï¤º¤«¤À¤¬¡¢¥ê¥¾¥Þ¥ó¤È¤Ê¤ë¤È¤Û¤ÜÉÔ²ÄÇ½¡£¤È¤Ê¤ë¤È¡¢º£¤Î¾õÂÖ¤ò¤É¤ì¤À¤±°Ý»ý¤·Â³¤±¤é¤ì¤ë¤«¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢¤½¤³¤Ë¤ÏÂç¤¤ÊÌäÂê¤¬¤¢¤ë¡£
1¤Ä¤Ï¤³¤ì¤Þ¤ÇÍ¾¾ê¤¬½Ð¤ë¤Û¤É¤À¤Ã¤¿´ÉÍýÈñ¤Î¤³¤ì¤«¤é¡£¤¹¤Ç¤Ë¸÷Ç®Èñ¤¬ÂçÉý¤ËÃÍ¾å¤¬¤ê¡¢ÍøÍÑ¼Ô¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤â24»þ´Ö»È¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤ª¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤ÂçÍá¾ì¤òÊú¤¨¤¿¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ï»Ù½Ð¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£ÃÛ30Ç¯¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤¯¤È½¤Á¶ÈñÍÑ¤â¿ó¤à¡£
¡Ö½¤Á¶ÀÑÎ©¶â¤ÏÅö½é°Â¤¯ÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢´ÉÍýÈñ¤ÇÍ¾¾ê¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ï¤½¤ì¤ò½¤Á¶ÀÑÎ©¶â¤Ë²ó¤·¤¿¤ê¡¢2²óÌÜ¤ÎÂçµ¬ÌÏ½¤Á¶¤ò¹Í¤¨¤Æ½¤Á¶ÀÑÎ©¶â¤ÎÃÍ¾å¤²¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¤³¤í¤â½Ð»Ï¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥¨¥ó¥¼¥ëÅòÂô»ÙÅ¹´ÉÍý»ö¶ÈËÜÉôÅòÂô»ö¶ÈÉûÉôÄ¹¤ÎÎëÌÚÃ£µ×»á¡£
À¤Âå¸òÂå¤È¤¤¤¦ÌäÂê¤â¤¢¤ë¡£¸½¾õ¤Ç¤ÏÁêÂ³¤Ç±ßËþ¤Ë½êÍ¼Ô¤¬¸òÂå¤·¤Æ¤¤¤ë¥±¡¼¥¹¤¬Â¿¤¤¤â¤Î¤Î¡¢ÁêÂ³Êü´þ¤È¤¤¤¦Îã¤â½Ð¤Æ¤¤¤ë¤ÈÎëÌÚ»á¡£¿ÆÀ¤Âå¤¬Ê§¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¿´ÉÍýÈñ¡¢½¤Á¶ÀÑÎ©¶â¤òÊ§¤¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤ë»ÒÀ¤Âå¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¿¤é¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¡£ÁêÂ³Êü´þ°Ê³°¤Ë¤â¡¢ÂÚÇ¼Áý²Ã¤Ê¤É¤¢¤êÆÀ¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¤½¤ì¤òÆ§¤Þ¤¨¤ë¤È¡¢À¤Âå¸òÂå¤¬½çÄ´¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤ËÂ¥¤·¤Æ¤¤¤¯¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢º£¸å¤Î»Ù½Ð¤ËÈ÷¤¨¤Æ»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤Éô²°¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¡¢¥Þ¥ó¥·¥ç¥óÁ´ÂÎ¤Ç²Ô¤°¼ê¤òÄ¹´üÅª¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤¤¤¨¤ÐÌ±Çñ¡¢¥Þ¥ó¥¹¥ê¡¼ÍøÍÑ¤Ê¤É¤ÎÃ»´üÂß¤·¤ÎÂ¥¿Ê¤À¡£
2Åï¤Î¥ê¥¾¥Þ¥ó¤ÇÌ±Çñ¤ò¼Â»Ü
¼ÂºÝ¡¢ÅòÂô¤Ç¤Ï2Åï¤Î¥ê¥¾¥Þ¥ó¤ÇÌ±ÇñÍøÍÑ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¤¦¤Á¤Î1Åï¤¬Ì±Çñ¿·Ë¡»Ü¹ÔÁ°¤ËÁí²ñ¤ÇÌ±ÇñÍøÍÑ¤ò¾µÇ§¤·¤¿¥¨¥ó¥¼¥ë¥ê¥¾¡¼¥ÈÅòÂô¤Ç¡¢¥³¥í¥ÊÄ¾Á°¤Î2020Ç¯1·î¡¢2·î¤Ï60¡ó°Ê¾å²ÔÆ¯¤·¡¢·î¤Ë1200Ëü¡Á1300Ëü±ß¤Û¤É¤ÎÇä¤ê¾å¤²¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Ì±Çñ²Ä¤È¤·¤ÆÇä¤ê½Ð¤·¤¿Æ±Êª·ï¤Ï30Ö¼å¤Î¥ï¥ó¥ë¡¼¥à¤¬10Ëü±ß¤«¤é200Ëü±ß¶á¤¯¤Ë¤Þ¤ÇÃÍ¾å¤¬¤ê¤·¤Æ¤â¤¤¤ë¡£
¤½¤Î¸å¥³¥í¥Ê¤¬½±Íè¤·¡¢2020Ç¯4·î¤Ë¤ÏÍøÍÑ¼Ô¥¼¥í¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤ò·Ð¸³¤·¤¿¤¬¡¢¸½ºß¤ÏÍøÍÑ¼Ô¤¬Ìá¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¡¢¿·¤¿¤ÊµÒÁØ¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤â¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤¬¥Æ¥ì¥ï¡¼¥¯¡¢¥ï¡¼¥±¡¼¥·¥ç¥ó¼ûÍ×¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ö°ÊÁ°¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹ÍøÍÑ¤Ï¹©»ö´Ø·¸¼Ô¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç°ìÈÌ¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Þ¥ó¤Î¥Æ¥ì¥ï¡¼¥¯ÍøÍÑ¤¬ÌÀ¤é¤«¤ËÁý¤¨¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤ÐÊ¿Æü¤Ï»Å»ö¤ò¤·¤Æ¡¢½µËö¤Ï¥¹¥¡¼¤È¤¤¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê»È¤¤Êý¤Ç¤¹¡×¡Ê¥¨¥ó¥¼¥ë¥°¥ë¡¼¥×¥³¡¼¥Ý¥ì¡¼¥ÈËÜÉôÁíÌ³¡¦¹Êó²Ý¤ÎÉÚ»Î²¬æÆÂÀ»á¡Ë
¼ÂºÝ¤ËÆ±¼Ò¤¬¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ»Ï¤á¤¿ÂÚºßÌÜÅª¤Î¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¸«¤ë¤È¡¢ÍøÍÑÌÜÅª¤¬Â¿ÍÍ²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£½é´ü¤Î²óÅú¤Ï¥¹¥¡¼¤Ê¤É¤¬¼çÂÎ¤À¤¬¡¢½ù¡¹¤Ë²¹Àô¡¢ÆüËÜ¼ò¡¢¼«Á³»¶ºö¡¢¼þÊÕ´Ñ¸÷¡¢ÀîÍ·¤Ó¤Ê¤É¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£¥Ó¥¸¥Í¥¹¡Ü´Ñ¸÷¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤È¤¤¤Ã¤¿ÍøÍÑ¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ú2023Ç¯2·î3Æü15»þ50Ê¬ÄÉµ¡§½é½Ð»þ¡¢°ìÉô¾ðÊó¤Ë¸í¤ê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¿¤á²¼µ¤Î¤è¤¦¤ËÄûÀµ¤·¤Þ¤·¤¿¡Û
¤½¤³¤ÇÆ±Êª·ï¤Ç¤Ï»È¤ï¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤ò²þÁõ¤·¡¢¥³¥ï¡¼¥¥ó¥°¤È¥·¥§¥¢¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¥¹¥Ú¡¼¥¹¤òºî¤Ã¤¿¡£ÅòÂôÄ®¤Ç¤Ï2019Ç¯°Ê¹ß¤ËÇÑ¹»¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Ãæ±ûÊÝ°é±à¤ÎÀ×ÃÏ·úÊª¤òÍøÍÑ¤·¤¿¥³¥ï¡¼¥¥ó¥°¡Ü¥·¥§¥¢¥ª¥Õ¥£¥¹¤ä¡¢±Ø¶á¤¯¤Ï¥·¥§¥¢¥ª¥Õ¥£¥¹¤òÊ»Àß¤·¤¿´Ñ¸÷°ÆÆâ½ê¡¢¥ì¥¹¥È¥é¥ó²þÁõ¤Î¥³¥ï¡¼¥¥ó¥°¤Ê¤É¤¬Â³¡¹¤ÈÃÂÀ¸¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ë¡¼¥º¤Ï³Î¼Â¤Ë¤¢¤ê¤½¤¦¤À¡£
¤Ê¤¬¤á¤Î¤¤¤¤¥³¥ï¡¼¥¥ó¥°¥¹¥Ú¡¼¥¹¡Ê¼Ì¿¿¡§É®¼Ô»£±Æ¡Ë
¤À¤¬¡¢¤³¤ì¤¬¤¹¤°¤ËÂ¾¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ËÇÈµÚ¤¹¤ë¤«¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¤½¤³¤Ë¤ÏÂç¤¤Ê¾ãÊÉ¤¬¤¢¤ë¡£1¤Ä¤Ï¡¢Ã»´ü¤ËÂ¾¼Ô¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤ËÂÐ¤¹¤ë¶¯Îõ¤Ê¥¢¥ì¥ë¥®¡¼¡£Ì±Çñ²Ä¤Î2Åï°Ê³°¤Ï¤¹¤Ù¤Æ´ÉÍýµ¬Ìó¤äÁí²ñ·èµÄ¤ÇÌ±Çñ¤ò¶Ø»ß¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç°ÊÁ°¤è¤ê¤µ¤é¤ËÂ¾¿Í¤òÆþ¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬Áý¤¨¤Æ¤â¤¤¤ë¡£
·úÊª¤Î³¬¿ô¤Ê¤É¤Ë¤è¤Ã¤Æ¾ÃËÉË¡¤Îµ¬Äê¤¬¤¢¤ê¡¢Ì±Çñ¤È¤·¤Æ»È¤¨¤ëÌÌÀÑ¤Ë¤ÏÀ©¸Â¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤â¾ãÊÉ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Ì±Çñ¤ò¤ä¤ë¤¿¤á¤Ë³Æ¸Í¤ä´ÛÆâ¤Ë¥¹¥×¥ê¥ó¥¯¥é¡¼¤òÀßÃÖ¤·¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ê¤É¡¢Â¿³Û¤Î»Ù½Ð¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ë¡£
À¤Âå¸òÂåÂ¥¤·¡¢°Ý»ý´ÉÍý¤ò»ýÂ³²ÄÇ½¤Ë
¤À¤¬¡¢Äü¤á¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤¤¤ÈÉÚ»Î²¬»á¡£¥³¥í¥Ê²Ò¤ÎÀ©¸Â¤¬´ËÏÂ¤µ¤ì¡¢2023Ç¯¤Î¥¹¥¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤ÏÄ¾Á°¤ÎÍ½Ìó¤¬Â¿¤¤3·î¤ò½ü¤±¤ÐÌ±Çñ¤ÎÍ½Ìó¤¬¹¥Ä´¤Ç¤¢¤ë¡£Á°½Ò¤Î¥¨¥ó¥¼¥ë¥ê¥¾¡¼¥ÈÅòÂô¤Ï1·î77¡ó¡¢2·î71¡ó¡¢¤â¤¦1Êª·ï¤Ï1·î84¡ó¡¢2·î87¡ó²ÔÆ¯¤¹¤ëÍ½Äê¤À¡£
¤³¤Î¿ô»ú¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë´ÉÍýÁÈ¹ç¤¬½êÍ¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â»È¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤Éô²°¤ä¡¢¸½ºß¤Ï½êÍ¼Ô¤äÍ§¿Í¤Þ¤Ç¤·¤«ÍøÍÑ¤Ç¤¤Ê¤¤¥²¥¹¥È¥ë¡¼¥à¤òÍøÍÑ¤·¤Ê¤¤¤«¤ÈÄó°Æ¤¹¤ë¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¾¯¤·¤Ç¤âÂÚºß¼Ô·ÐÍ³¤Ç¹ØÆþ¼Ô¤òÁý¤ä¤¹¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤Éô²°¤ò¼¡À¤Âå¤Î½êÍ¼Ô¤ËÅÏ¤»¤ì¤Ð¡¢·òÁ´¤Ê°Ý»ý´ÉÍý¤ò¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¡ÊÎëÌÚ»á¡Ë¡£
Â¾¥¨¥ê¥¢¤Î¥ê¥¾¡¼¥È¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤â¡¢·ú¤ÆÂØ¤¨¤¬Æñ¤·¤¤µï½»ÍÑ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤âÆ±¤¸ÌäÂê¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£ÆÃ¤ËÅòÂô¤è¤ê5¡Á10Ç¯Áá¤¯·ú¤Æ¤é¤ì¤¿Êª·ï¤¬Â¿¤¤°ËÆ¦¥¨¥ê¥¢¤Î¥ê¥¾¡¼¥È¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ï¤½¤í¤½¤íÂçÁêÂ³»þÂå¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£À¤Âå¸òÂå¤¬±ß³ê¤Ë¿Ê¤á¤Ð¤¤¤¤¤¬¡¢¤½¤ì¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È·òÁ´¤Ê¾õÂÖ¤ÏÊÝ¤¿¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£¤½¤ÎÁ°¤ËÂÇ¤Ä¼ê¤Ï¤Ê¤¤¤«¡¢¸¡Æ¤¤¹¤Ù¤»þ´ü¤¬Íè¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊÃæÀî ´²»Ò ¡§ Åìµþ¾ðÊóÆ²ÂåÉ½¡Ë